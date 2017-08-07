 НАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в определении Соломянского районного суд Киева от 10 июля.
НАБУ направило в суд ряд ходатайств, которыми простило допустить детективов к банковским документам Центрэнрего и Днепрэнерго для проверки обоснованности утверждения формулы Роттердам+ которая применяется при установлении тарифа на электроэнергию.
"Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок", - говорится в определении суда.
Суд отклонил все ходатайства НАБУ.
Бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году принятии постановления № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).
По мнению следователей, это привело к экономически необоснованному увеличению цены покупки электроэнергии ГП Энергорынок у энергогенерирующих компаний.
НАБУ также считает, что должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах генерирующих компаний, на выполнение преступных договоренностей, используя необоснованную формулу расчета стоимости энергетического угля, осуществили расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на 2- 4 кварталы 2017 года.
"Это позволило генерирующим компаниям тепловых электростанций получить сверхприбыли по производству и дальнейшей продажи электрической энергии в Оптовый рынок электроэнергии, а потребители э/э безосновательно понесли расходы на ее покупку", - говорится в определении суда.
Как сообщалось,, В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".
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А ми просто платім...
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Источник: https://censor.net.ua/n450776
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ну и по идее портреты решили отдать Вовка на съедение следователям (умыть руки и откреститься).
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20 мин. ·
Я поддерживаю такие действия НАБУ.
У меня один вопрос к президенту Порошенко:
"Петр Алексеевич. Вы лично удовлетворены действиями питомца?!"
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Вся Украина с самого начала этого грабежа не просто подозревала, а была уверена, что это договорняк ради гешефта.
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Тьфубля, конченная власть
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