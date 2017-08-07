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 Экономика, Происшествия
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Все про:НАБУ (1885) Тарифы на электроэнергию (1083) НКРЭКУ (207)

 НАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию

набу

Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозревает главу и членов Национальной комиссии регулирования энергетики в сговоре с энергогенерирующими компаниями при утверждении формулы по определению оптовой цены электроэнергии, которая известна как Роттердам+.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LIGA.net, об этом говорится в определении Соломянского районного суд Киева от 10 июля.

НАБУ направило в суд ряд ходатайств, которыми простило допустить детективов к банковским документам Центрэнрего и Днепрэнерго для проверки обоснованности утверждения формулы Роттердам+ которая применяется при установлении тарифа на электроэнергию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ выявила механизм искусственного завышения тарифов энергокомпаниями

"Досудебным расследованием установлено, что председатель и члены НКРЭКУ, используя служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (Роттердам+) обеспечили включение в него заведомо необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок", - говорится в определении суда.

Суд отклонил все ходатайства НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомиссия повысила цену на электроэнергию. ДОКУМЕНТ

Бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ, которые в 2016 году принятии постановления № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула Роттердам+).

По мнению следователей, это привело к экономически необоснованному увеличению цены покупки электроэнергии ГП Энергорынок у энергогенерирующих компаний.

НАБУ также считает, что должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах генерирующих компаний, на выполнение преступных договоренностей, используя необоснованную формулу расчета стоимости энергетического угля, осуществили расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на 2- 4 кварталы 2017 года.

"Это позволило генерирующим компаниям тепловых электростанций получить сверхприбыли по производству и дальнейшей продажи электрической энергии в Оптовый рынок электроэнергии, а потребители э/э безосновательно понесли расходы на ее покупку", - говорится в определении суда.

Также читайте: Полномочия по установлению тарифов на тепло и воду для большинства городов Украины перешли к местным властям, - глава НКРЭКУ Вовк

Как сообщалось,, В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".
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Куда ни плюнь вездеь уши Насалика вылазят (((( Пора снять этого "проходимца" лазящего и на оккупированные территории и создающего "Ротердамы" в Украине !!! ((
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Насалик - исполнитель. Как Вовк, Гонтырева, Гойцман и другие
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Куда ни плюнь вездеь ПОРОШЕНКО вылазят (((( Пора снять этого "проходимца" ...!!!
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Чушь собачья. Насралик рылом не вышел, чтобы даже думать о подобном, не говоря о том, что и мозгов не хватит. Это тема лично гидранта с Ахметовым, исполнитель - Вовк.
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Вот доприхватизируют сейчас энергетику барыга с гнойсманом и не нужно будет больше никаких "сговоров с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию". Все будет законно.
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ахметав может абідітся і сделать нам вротердам два плюса, ему навернае можна, оно ведь гражданін України которий защіщен КОНСТІТУЦІЕЙ...
А ми просто платім...
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Еще проверьте формулу Вашингтон +30там тоже не все чисто.
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Вот и до ахметки добрались. Не зря все таки народ НАБУ дорогие носки покупал
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вся Україна про це вже півроку говорить, а в НАБУ тільки підозра закралася
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набу то збере докази всю інфу-потім приходить пєчєрський суд і всіх відпускає.
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До всех уже добрались. Где хоть один результат?
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та вы шо! не может быть! ... и заставят пересчитать и вернуть гражданам переплаченное?...
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А вы, граждане, за то, что были частью преступной схемы, будете теперь выплачивать штафы！
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я бы однотуровых идиотов оштрафовал за нанесение ущерба государству путем пропихивания пороша с компанией.
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Пока сам Украинский народ не разберётся с ворьём толку не будет !!!
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"Суд отклонил все ходатайства НАБУ." я так понял, перемогой тут и не пахнет?
Источник: https://censor.net.ua/n450776
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ух ты, следователи НАБУ залипли/почитали архив коментов ЦН годичной давности )
ну и по идее портреты решили отдать Вовка на съедение следователям (умыть руки и откреститься).
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Не отдадут - сдаст всех. И гидранту это уже точно не пережить - токо в панаму драпать останется.
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В панаме ним Штаты займутся. Единственный для него выход - это продолжать паразитировать в Украине, проплачивая шоколадных холопов.
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Само слово, подозрение - противно. Попахивает - доносами, что ли. А где превентивность? Профессиональность, взаимодействие с международными структурами? Предупреждение, что бы ни у кого не возникало желания "мани" в обход страны. Слабовато, как то.
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хорошую структуру создали - НАБУ, а то эти правители и управленцы совсем зажрались - должны быть обслугой народа, не более, а у нас что не депутат так супер герой, крышует и мутит пока у власти...
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Алексей Кучеренко
20 мин. ·

Я поддерживаю такие действия НАБУ.
У меня один вопрос к президенту Порошенко:
"Петр Алексеевич. Вы лично удовлетворены действиями питомца?!"
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Смешной ты, однако. Да его ради этих действий и посадили на должность.
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Николай М - Петр Лексеевич сейчас наверное готовит какой нибудь хитрый план против НАБУ... Выслать всех из страны, как вариант...
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ключевая фраза "Суд отклонил все ходатайства НАБУ" - о чем дальше спорить?!Источник: https://censor.net.ua/n450776
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А ще більш заплутано можно було новину написати?
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читай обгортки на кунхветах рошен- соя,Е-111,Е-123, пальмове масло..взагалі одна користь.
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Ахренеть тайну открыли.

Вся Украина с самого начала этого грабежа не просто подозревала, а была уверена, что это договорняк ради гешефта.
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Этих пи..аров не подозревать надо,а сажать.Гандоны.
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сколько времени подозревать будут перед тем, как забудут.
Тьфубля, конченная власть
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Это уже интересно. Хотя вряд ли Вовка тронут, это ж протеже Его Рошеннейства.
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А не пора ли НАБУ уже замахнутся на самого главного шефа этих всех шестерок - Рошена!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию
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