 Оккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту. ФОТО

О том, что курган могут засыпать землей, рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук Ирина Рукавишникова.
"Возможность новой насыпи, действительно, не исключается и является одним из наиболее вероятных исходов, поскольку курган сильно поврежден, его состояние не позволяет провести реконструкцию", - говорится в сообщении.
Российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана "Госпитальный", сам курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу.
Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.
До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.
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вот и Ротердамм +
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Когда под Киевом происходит такое:
http://moygrad.kiev.ua/2016/08/19/oligarh-kosyuk-unichtozhil-unikalnoe-hotovskoe-gorodishe-i-postroil-na-ego-meste-dvorec/
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