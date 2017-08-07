 Оккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту. ФОТО

Захоронение, датированное серединой IV века до нашей эры, российские археологи незаконно раскопали в ходе подготовки территории к строительству путепровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии О том, что курган могут засыпать землей, рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук Ирина Рукавишникова."Возможность новой насыпи, действительно, не исключается и является одним из наиболее вероятных исходов, поскольку курган сильно поврежден, его состояние не позволяет провести реконструкцию", - говорится в сообщении.

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Остатки раскопанного кургана "Госпитальный" в Керчи на месте строительства дорогиРоссийские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана "Госпитальный", сам курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу.Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.