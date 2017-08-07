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 Оккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту. ФОТО

крым керчь курган

В оккупированной Керчи сообщают о решении засыпать землей раскопанный ранее античный курган "Госпитальный", расположенный рядом с территорией, на которой проходит прокладка дороги, ведущей к строящемуся Крымскому мосту.

Захоронение, датированное серединой IV века до нашей эры, российские археологи незаконно раскопали в ходе подготовки территории к строительству путепровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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О том, что курган могут засыпать землей, рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Российской академии наук Ирина Рукавишникова.

"Возможность новой насыпи, действительно, не исключается и является одним из наиболее вероятных исходов, поскольку курган сильно поврежден, его состояние не позволяет провести реконструкцию", - говорится в сообщении.

Оккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту 01

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Остатки раскопанного кургана "Госпитальный" в Керчи на месте строительства дороги

Российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана "Госпитальный", сам курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Археологические раскопки в Крыму и без разрешения Украины нарушают нормы национального и международного законодательства, - Минкультуры

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.
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Авакарсенов - ну тут понятно все, угро-мордвинам плевать на памятники скифо-сарматской культуры... Правительство Украины должно бороться за это наследие украинской истории - обратится в Юнеско, заявить дип.НОТУ..., вообщем использовать весь арсенал....
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Та согласен.. но кацаповарвары таки испоганят все.
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их исторические ценности находятся в израиле
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Оно и понятно. Потомкам мокшан и мери как-то плевать на скифов и сарматов.
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Это так скрепно это так по кацапски, больше и сказать нечего. ломать не строить.
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скоро весь Крым будет сплошным курганом)
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Так забавно читать про окупантов...
Когда под Киевом происходит такое:

http://moygrad.kiev.ua/2016/08/19/oligarh-kosyuk-unichtozhil-unikalnoe-hotovskoe-gorodishe-i-postroil-na-ego-meste-dvorec/
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Решить эту проблему могут только два человека,Зорян и Шкиряк...Зорян со скифами,а Шкиряк со сарматами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты засыпят землей античный курган для строительства дороги к Керченскому мосту. ФОТО
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