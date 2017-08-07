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 Политика Украины
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Все про:МИД (4227) паспорт (630) Польша (3999) Беца (141) Пекло (39)

 Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло через предложение изобразить на страницах польских паспортов изображение польского военного кладбища Мемориал орлят, которое находится на территории Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

По ее словам, такие действия являются "недружественными" в отношении Украины. В МИД призывают воздержаться от политизации исторических фактов, которые могут повредить партнерству Украины и Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

29 июля сообщалось, что Польша напечатает паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове.

На страницах нового паспорта, согласно замыслу польского МВД, будут изображены важные для Польши исторические лица и мотивы.

Мемориал орлят во Львове - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища, на котором похоронены участники боев против Западноукраинской народной республики в 1918-20 годах и против большевиков.


Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
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таки раздуплились))ну лучше поздно, чем никогда)
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К сожалению фуфаечников то же здесь хватает сидящих на прикормке хуйловской
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Якісь мутки з ляхами відбуваються вже не один рік.
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Хм... Че б тогда Германии не изобразить на паспортах Аушвиц (Освенцим), находящийся на территории Польши?

Вполне себе памятное место для многих немцев. Служили ж...
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Ну немы могли б Сталинград изобразить. Намного памятнее место и для них, и для кацапов (шото порядка 2,5 миллионов человек с обеих сторон положили), чем кусочек кладбища в Львове.
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щоб не замінювати кожний раз паспорти під настрій правителів країн
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они львов рисуют, а мы нацисты..парадокс!)))
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Пора вспомнить что вата говорила про рашку в 2013 - "Да кому мы нужны, да кто на нас нападет? Мышибратья и одиннарот..." А теперь по Польшу - " У нас общий враг, поляки в ЕС и НАТО цивилизованные европейцы, наши люди там на заработках.., поляки не любят рашку и путина" Так все и есть..., пока что то не случится и Украина не ослабнет как в 2013..., а там и венгры с румынами подтянутся...
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ну согласно твоему "предсказанию" Польша и Литву тоже хочет захватить :D

МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
Литва подвергла критике проект дизайна нового загранпаспорта для граждан Польши, на одной из страниц которого может появиться Острая брама - один из символов литовской столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n450773
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Alex Korvin - поляки страдают о Речь Посполитной ...., о потерянной мини империи..., в этом они очень схожи на рашку... Можешь конечно...., но я бы не стал...
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Ничего страшного.Ещё бы гордились,город утонувший в мусоре...
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Ага))) Когда его просрём можно будет написать что он был дотационный, так что не страшно))))))))
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це твої шоколадні мізки в рАшенівському смітті потонули, а не Львів
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Кто там кричит все время, что поляки офигенные друзья? Вот вам и очередная бяка.
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На срублях. Польша ж была в составе Роиси.
По этой логике Роися может полевропы напечатать. Бо, где только роисян не закапывали.
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что на рублях, что на туалетной бумаге это одно и тоже. пшеки вафли надуют.
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Ну вытирать кацапский зад Варшавой - вполне таки оживить воспоминания. Окунуться в историю, так сказать.
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Кто нибудь еще сомневается в том что мы кретины обрубили канаты и выплыли в открытое море и вокруг нас кружат акулы ожидая когда мы устанем бороться и начнём тонуть? Сколько еще территорий надо потерять что бы понять что жопа на шоколадном унитазе- враг стране?
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Тада. Скорее к Роисе-матушке. Она согреет, накормит и прикроет заботливой клешней.
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приколи від наших Воїнів. знаєте ж як наші хєнєрали люблять бірочки....

Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 490 Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 8684Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 2684Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 6477Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 5365Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 6048
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Неймется все пшекам, хрен им в нос, мы можем им припомнить времена гнобления Украины ляхами.
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Зря пшеки сейчас начинают ворошить старое. Я был о них лучшего мнения.
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когда-то тут на Цензоре было чье-то исследование про потоки кацапского бабла в Польшу после которого опять началась вся эта канитель
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для кращої памяті ,на обкладинці польського паспорта має бути "смоленська катастрофа" з написом-"то зробиво куйло"
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У поляків у дупі свербить їхня втрачена "імперськість". Нехай краще згадають, як самі були 250 років під російською окупацією.
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Мабуть поляки,хотят там,ще своих поховати
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Ога!!! "Можем повторить"

Только вот не стоит идти на поводу и играть в такие игры. Нам они точно не на пользу.
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Ну так они хотят.Не мы ж.Наш МИД,вже замахался им ноты посилати.Це ж не перша!А вони як бараны лезут
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Никуда они пока не лезут. Страдают некоторые польские политики херней, играя на чувствах люмпенов. Ну такова игра националистов с их низкопробным электоратом.
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Це як две банки и провод.Их политики на своих играют,але и в нас е те кто им ответит
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Только мы (а не они) от того конца провода ждем понимания и помощи, а не второго фронта. Поэтому хотя бы своих простодушных дибилов стоило бы в строгий ошейник взять.
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Лавры кацапов на Донбассе полякам не дают покоя...а ведь во Львове может быть всё прозаичней,очнуться поляки смогут уже за Вислой
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как тут не вспомнить?

Что ждет Украину? Предсказания карпатского мольфара.

https://youtu.be/hXXIOcTkDAE

Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД - Цензор.НЕТ 3654
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А який дебіл, вибачте, собі такий паспорт візьме, з кладовищем зображеним ???
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Кстати в Катыне есть тоже Мемориал,и выглядит посолидней львовского...поляки,а почему не это кладбище? Или там были не поляки
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Поляки решил взять пример с кацапов и помахать костями дидов ...
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Ляхи уже и с Литвой по этому поводу зажраться успели.Вильнюс печатать на своих "ксивах"-собрались.

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Поляки ведут себя как идиоты,если все что им досталось на халяву поместмть на купюры пришлось бы выпустить номиналы 11,12 и тд
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