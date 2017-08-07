Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД
Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло через предложение изобразить на страницах польских паспортов изображение польского военного кладбища Мемориал орлят, которое находится на территории Львова.
По ее словам, такие действия являются "недружественными" в отношении Украины. В МИД призывают воздержаться от политизации исторических фактов, которые могут повредить партнерству Украины и Польши.
29 июля сообщалось, что Польша напечатает паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове.
На страницах нового паспорта, согласно замыслу польского МВД, будут изображены важные для Польши исторические лица и мотивы.
Мемориал орлят во Львове - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища, на котором похоронены участники боев против Западноукраинской народной республики в 1918-20 годах и против большевиков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
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Вполне себе памятное место для многих немцев. Служили ж...
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МИД Литвы подверг критике проект нового загранпаспорта Польши
Литва подвергла критике проект дизайна нового загранпаспорта для граждан Польши, на одной из страниц которого может появиться Острая брама - один из символов литовской столицы.
Источник: https://censor.net.ua/n450773
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По этой логике Роися может полевропы напечатать. Бо, где только роисян не закапывали.
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Только вот не стоит идти на поводу и играть в такие игры. Нам они точно не на пользу.
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Что ждет Украину? Предсказания карпатского мольфара.
https://youtu.be/hXXIOcTkDAE
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