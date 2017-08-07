 Украина вручила ноту послу Польши из-за изображения Львова на страницах польских паспортов, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом Громадському сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

По ее словам, такие действия являются "недружественными" в отношении Украины. В МИД призывают воздержаться от политизации исторических фактов, которые могут повредить партнерству Украины и Польши.29 июля сообщалось, что Польша напечатает паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове.На страницах нового паспорта, согласно замыслу польского МВД, будут изображены важные для Польши исторические лица и мотивы.Мемориал орлят во Львове - польское военное кладбище, часть Лычаковского кладбища, на котором похоронены участники боев против Западноукраинской народной республики в 1918-20 годах и против большевиков.