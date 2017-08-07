 Уровень уязвимости половины информационных систем частного и государственного секторов является критическим, - Киберполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции Украины по итогам проведенного анализа киберпреступлений, изучения опыта правоохранителей других государств, публикаций разработчиков аппаратного и программного обеспечения и СМИ за 2016-2017 годы.
"Для защиты веб-приложений нужно использовать сетевые экраны (брандмауэры веб-приложений), а для своевременного обнаружения атак - системы мониторинга безопасности событий (Security information and event management - SIEM)", - говорится в сообщении киберполиции в понедельник.
По данным департамента, преодолеть защитный периметр информационной инфраструктуры в половине систем может сторонним злоумышленник с минимальными знаниями и низкой квалификацией.
"Информационные системы в прошлом и текущем годах стали более уязвимыми к атакам со стороны внешних и внутренних киберугроз, а подготовка и проведение таких кибератак уже не требуют существенных усилий со стороны злоумышленников", - констатирует киберполиция.
Ссылаясь на данные исследований, она указывает, что 40% уязвимостей составляют ошибки в настройке программного обеспечения (ПО), 27% - ошибки в программном коде и 20% - отсутствие либо несвоевременность обновлений безопасности.
Среди основных ошибок киберполиция выделила слабые пароли, состоящие из коротких слов и фраз без содержат цифр и других символов; использование открытых (не шифрованных) способов передачи данных, устаревшие версии ПО с известными, но не исправленными уязвимостями; использование удаленного доступа к ресурсам и системам управления оборудованием с использованием общих каналов сети Интернет.
Департамент особо отмечает уязвимости веб-приложений, которые являются причиной 77% проанализированных случаев удаленного вмешательства в деятельность информационных систем.
Анализ беспроводных сетей (WI-FI) показал, что примерно 75% из них могут быть успешно атакован, и в каждой второй системе с беспроводной сети возможен доступ к локальной компьютерной сети.
Помимо того, киберполиция указала на крайне низкий уровень компьютерной грамотности обычных пользователей компьютеров, зафиксированный в половине рассмотренных случаев и отсутствие тенденций его роста.
"Для устранения таких угроз, как правило, достаточно применить базовые принципы обеспечения информационной безопасности. В частности, введение строгой парольной политики и отказ от предоставления административных полномочий обычным пользователям, хранения критически важной информации в закрытом доступе, регулярное обновление программного обеспечения на всех уровнях", - дает совет департамент.
Он также отмечает важность проведения регулярных тренингов по повышению азов кибернетической безопасности и тестирования на проникновение для своевременного выявления новых векторов атак и оценки принятых мер.
333 16
МИД Украины поручил посольству Украины в Турции изучить эпидситуацию в стране в связи с вирусом Коксаки(5)
Испания решила выдать США российского хакера Лисова(65)
США просят Испанию выдать российского хакера Левашова(25)
"Я был на приеме у Шойгу... Теперь я ликвидатор!", - раскрыта переписка подполковника РФ Владышева, которого привлекали для зачистки неугодных главарей террористов. ФОТОрепортаж(39)
До України просочився небезпечний вірус, який атакує Android(0)
От Гройсмана и СБУ требуют расследовать монопольное положение программы M.E.Doc, заразившей компьютеры украинцев вирусом(54)
М.Е.Doc снова может заразить компьютеры вирусом, - СМИ(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тебя прапор плохо подготовил!
Ответить
Ответить
В группе риска все, кто пользуется не лицензионным программным обеспечением.
Притом любым, от системы до последнего драйвера.
Ответить
как мне нравятся клоуны, типа тебя!
Ответить
(07.08.17 10:56) https://censor.net.ua/forum/934534/
Серверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк
. ==========
весь бизнес хорошо помнит что вначале июля сайт M.E.Doc`а был недоступен,
невозможно было сдать отчетность и обновить ПО.
сабакавские "киберы" мотивировали это тем, что разраб M.E.Doc`а использовал в теле программы вирусный "backdoor"-код.
это означало, что источником атаки является разраб M.E.Doc`а, фактически киберпреступник государственного масштаба.
сегодня сабакавский "глава киберов" Демедюк публично скулит,
что серверы "Серверы M.E.Doc были взломаны ..." !!!
а это означает, что разраб M.E.Doc`а ангелочек воплоти и
НИКАКИХ преступлениёв НЕ-СО-ВЕР-ШАЛ !!! а серверы были взломаны третьей силой,
которую сабакавские гавнокиберы НЕ-СМОГЛИ УСТАНОВИТЬ !!!
.
Ответить
= преступник тайком взломал дверь в автосалон и прицепил к автомобилю мину.
покупатель купил авто, отъехал пару кварталов после чего авто вместе с владельцем ба-бах.
= владелец автосалона своими руками прицепил к автомобилю мину.
покупатель купил авто, отъехал пару кварталов после чего авто вместе с владельцем ба-бах.
. =============
обратите ВНИМАНИЕ на противоречивое блеяние кибермусора С.Демедюка :
Демедюк заявляет, что серверы компании-разработчика бухгалтерской программы M.E.Doc были взломаны (то есть кем-то из вне, трестьим лицом) заранее до начала атаки вируса "Petya.A"
. ==========
Столь противоречивые заявления сабакавского кибермусора Демедюка
указывают, что очередная шайка бандитов под прикрытием сабакова грицуцки госькигнойного и шакала
дав очередной раз грабит на лохА
малый и средний бизнес Украины
.
Ответить
шла загрузка процессора, падение прпоизводительности и т.п.
при этом RedHat не может нести ответсвенность за сервер ЦЕРН...
Ответить
Это не "система мониторинга безопасности событий".
Это "управление безопасностью информации и событий".
Разница в переводе понятна?
Это не система пассивного наблюдения за безопасностью, это система активного управления безопасностью.
Ответить