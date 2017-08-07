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 Уровень уязвимости половины информационных систем частного и государственного секторов является критическим, - Киберполиция

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Преодолеть защитный периметр информационных инфраструктур в половине систем может посторонний злоумышленник с минимальными знаниями и низкой квалификацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции Украины по итогам проведенного анализа киберпреступлений, изучения опыта правоохранителей других государств, публикаций разработчиков аппаратного и программного обеспечения и СМИ за 2016-2017 годы.

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"Для защиты веб-приложений нужно использовать сетевые экраны (брандмауэры веб-приложений), а для своевременного обнаружения атак - системы мониторинга безопасности событий (Security information and event management - SIEM)", - говорится в сообщении киберполиции в понедельник.

По данным департамента, преодолеть защитный периметр информационной инфраструктуры в половине систем может сторонним злоумышленник с минимальными знаниями и низкой квалификацией.

"Информационные системы в прошлом и текущем годах стали более уязвимыми к атакам со стороны внешних и внутренних киберугроз, а подготовка и проведение таких кибератак уже не требуют существенных усилий со стороны злоумышленников", - констатирует киберполиция.

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Ссылаясь на данные исследований, она указывает, что 40% уязвимостей составляют ошибки в настройке программного обеспечения (ПО), 27% - ошибки в программном коде и 20% - отсутствие либо несвоевременность обновлений безопасности.

Среди основных ошибок киберполиция выделила слабые пароли, состоящие из коротких слов и фраз без содержат цифр и других символов; использование открытых (не шифрованных) способов передачи данных, устаревшие версии ПО с известными, но не исправленными уязвимостями; использование удаленного доступа к ресурсам и системам управления оборудованием с использованием общих каналов сети Интернет.

Департамент особо отмечает уязвимости веб-приложений, которые являются причиной 77% проанализированных случаев удаленного вмешательства в деятельность информационных систем.

Анализ беспроводных сетей (WI-FI) показал, что примерно 75% из них могут быть успешно атакован, и в каждой второй системе с беспроводной сети возможен доступ к локальной компьютерной сети.

Помимо того, киберполиция указала на крайне низкий уровень компьютерной грамотности обычных пользователей компьютеров, зафиксированный в половине рассмотренных случаев и отсутствие тенденций его роста.

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"Для устранения таких угроз, как правило, достаточно применить базовые принципы обеспечения информационной безопасности. В частности, введение строгой парольной политики и отказ от предоставления административных полномочий обычным пользователям, хранения критически важной информации в закрытом доступе, регулярное обновление программного обеспечения на всех уровнях", - дает совет департамент.

Он также отмечает важность проведения регулярных тренингов по повышению азов кибернетической безопасности и тестирования на проникновение для своевременного выявления новых векторов атак и оценки принятых мер.
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Для соевой банды,каждый день ,как последний им не до кибер систем ...
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все путинские троли с ленты коммандированы на цензор!
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И какие вам платят командировачные ? и почему коММандированы с двумя М Мычишь ?
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потому, как я хохол и пишу на мокшанском наречии исключительно по причине, что тупые мрскали, типа тебя не способны ничего другого освоить!
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Ты не хохол,ты идиот а это вещи совершенно разные ...
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Ты было кацапское,запомни основное ни один Украинец,никогда не назовёт себя хохлом
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Вы уже "вывели на чистую воду" одного "злоумышленника". Ох и идиоты...
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Половина??
В группе риска все, кто пользуется не лицензионным программным обеспечением.
Притом любым, от системы до последнего драйвера.
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типа в ощадбанке - левые драйверы?
как мне нравятся клоуны, типа тебя!
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сабакавские "киберы" сегодня жидко-жидко обдрыстались

(07.08.17 10:56) https://censor.net.ua/forum/934534/
Серверы M.E.Doc были взломаны заранее до начала атаки вируса "Petya.A", - глава киберполиции Демедюк
. ==========

весь бизнес хорошо помнит что вначале июля сайт M.E.Doc`а был недоступен,
невозможно было сдать отчетность и обновить ПО.

сабакавские "киберы" мотивировали это тем, что разраб M.E.Doc`а использовал в теле программы вирусный "backdoor"-код.
это означало, что источником атаки является разраб M.E.Doc`а, фактически киберпреступник государственного масштаба.

сегодня сабакавский "глава киберов" Демедюк публично скулит,
что серверы "Серверы M.E.Doc были взломаны ..." !!!

а это означает, что разраб M.E.Doc`а ангелочек воплоти и
НИКАКИХ преступлениёв НЕ-СО-ВЕР-ШАЛ !!! а серверы были взломаны третьей силой,
которую сабакавские гавнокиберы НЕ-СМОГЛИ УСТАНОВИТЬ !!!
.
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сапиенсы, попробуем определиться с одним из двух вариантов ситуации :

= преступник тайком взломал дверь в автосалон и прицепил к автомобилю мину.
покупатель купил авто, отъехал пару кварталов после чего авто вместе с владельцем ба-бах.

= владелец автосалона своими руками прицепил к автомобилю мину.
покупатель купил авто, отъехал пару кварталов после чего авто вместе с владельцем ба-бах.
. =============

обратите ВНИМАНИЕ на противоречивое блеяние кибермусора С.Демедюка :

Демедюк заявляет, что серверы компании-разработчика бухгалтерской программы M.E.Doc были взломаны (то есть кем-то из вне, трестьим лицом) заранее до начала атаки вируса "Petya.A"
. ==========

Столь противоречивые заявления сабакавского кибермусора Демедюка
указывают, что очередная шайка бандитов под прикрытием сабакова грицуцки госькигнойного и шакалада в очередной раз грабит на лохА
малый и средний бизнес Украины
.
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гле-то год назад были взломаны сервера обновлений RedHat со всеми вытекающими последствиями...
шла загрузка процессора, падение прпоизводительности и т.п.
при этом RedHat не может нести ответсвенность за сервер ЦЕРН...
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Киберполицаи даже толком не въехали в значение термина SIEM (Security information and event management), какого же профессионализма от них можно ожидать...

Это не "система мониторинга безопасности событий".
Это "управление безопасностью информации и событий".

Разница в переводе понятна?
Это не система пассивного наблюдения за безопасностью, это система активного управления безопасностью.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУровень уязвимости половины информационных систем частного и государственного секторов является критическим, - Киберполиция
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