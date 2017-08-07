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Все про:Киев (17800) несчастный_случай (226) ГСЧС (1268) вода (21)

 За сутки в столице утонули 3 человека, в том числе несовершеннолетняя девушка

пляж

В Киеве за сутки три человека погибли на водных объектах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 5 августа в 7:29 поступила информация о том, что в озере Вырлица в Дарницком районе находится тело человека. Спасатели обнаружили труп мужчины на расстоянии 40 м от берега.

Второй вызов поступил в 9:09. В озере Жучка в Голосеевском районе было найдено тело мужчины 1979 года рождения на расстоянии 12 м от берега и на глубине 6 м.

В 16:49 поступил вызов насчет утопленника на реке Десенка в Деснянском районе. Водолазы обнаружили тело девушки 2000 года рождения на расстоянии 20 м от берега и на глубине 5 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56 детей погибли на воде с начала года

С начала года на водных объектах Киева погибли 29 человек, из них 1 ребенок.
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Нет обустроенных мест для купания ,нет спасателей ,нет ничего кроме соевых сказок ....
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Бухие походу были, так чаще всего оказывается ..
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