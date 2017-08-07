 За сутки в столице утонули 3 человека, в том числе несовершеннолетняя девушка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 5 августа в 7:29 поступила информация о том, что в озере Вырлица в Дарницком районе находится тело человека. Спасатели обнаружили труп мужчины на расстоянии 40 м от берега.
Второй вызов поступил в 9:09. В озере Жучка в Голосеевском районе было найдено тело мужчины 1979 года рождения на расстоянии 12 м от берега и на глубине 6 м.
В 16:49 поступил вызов насчет утопленника на реке Десенка в Деснянском районе. Водолазы обнаружили тело девушки 2000 года рождения на расстоянии 20 м от берега и на глубине 5 м.
С начала года на водных объектах Киева погибли 29 человек, из них 1 ребенок.
1260 5
Дедушка с внуком утонули на речке в Николаеве. ФОТОрепортаж(20)
16-летний парень получил удар током на крыше электрички в Змиеве(29)
Подросток в Николаеве случайно застрелился из отцовского дробовика. ФОТО(31)
В июне в Украине утонули 17 детей, - ГСЧС(9)
Почему молодые мальчики из Швейцарии второй сезон подряд валтузят цвет украинского футбола(0)
Вследствие пожара на Киевщине погибли 2 женщины. ФОТО(2)
Из-за взрыва на АЗС под Белой Церковью погиб парень. ФОТОрепортаж(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить