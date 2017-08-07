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 ГПУ завершила расследование в отношении мэра Бучи Федорука и секретаря горсовета Олексюка

буча

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила досудебное расследование в отношении городского головы Бучи Анатолия Федорука, секретаря городского совета Василия Олексюка, а также бывших начальников отдела Госкомзема в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ, Генпрокуратура письменно сообщила подозреваемым и их защитникам о завершении расследования и предоставила им доступ к материалам.

Чиновники подозреваются в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения. Как установлено следствием, в 2002-2015 годах они незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, чем нанесли ущерб государству в размере 400 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете. ФОТО

Санкцией ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 21 июля 2016 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса. В ГПУ отметили, что в ходе обысков "нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику. По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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