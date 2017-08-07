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Все про:Латвия (626) провокация (1222) Россия (71764) учения (1899)

 Латвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны

беларусь учения 2017 запад

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Об этом заявили в Министерстве обороны Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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Хотя министерство 2 августа получило приглашение направить на учения двух наблюдателей из Латвии, это еще не означает, что будет обеспечена открытость и прозрачность учений, пишет издание.

В учениях, которые запланированы с 14 по 20 сентября, примут участие до 12 700 солдат, однако из предыдущего опыта известно, что официально заявленные цифры многократно превышаются. Официальные представители НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч солдат.

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О том, что во время учений возможны провокации, публично высказались и командующий НВС Леонид Калниньш, и министр обороны Раймонд Бергманис. В Министерстве иностранных дел заявили, что, хотя сценарий учений предусматривает территориальную оборону России и Белоруссии, с учетом агрессивных сценариев военных учений "Запад 2009" и "Запад 2013" главная проблема в настоящий момент - отсутствие прозрачности.

Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", - сказал он.

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Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Белоруссии вооружение для других операций.
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Телеканал RTL, на котором выходит шоу с участием фронтмена группы Scooter, ответил на призыв украинского посла в Германии принять меры к музыканту.
Накануне посол Андрей Мельник призвал организаторов шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.
«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - говорится в письменном ответе медиа-группы RTL на запрос РИА Новости.
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Официальные представители НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч солдат.Источник: https://censor.net.ua/n450768

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це вже не навчання, а "гібридна окупація" Білорусі
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Его место в выгребной яме с ломиком в заднице.

Латвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4369
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Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе
.....мне уже смешно)
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Последние агонии "непобедимай" ...... голожопая армия урков ...какие там могут быть провокации ?
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Без білих рефрижераторів з цифрою 200, вата провокації не почне.
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да готовы, даже нет сомнении, кстати, в Латвие считаем, что закупленные spike по хлеще javelinov готовы вату испорять.
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щось дуже повільно ,мов єстонці якісь , хутчіш потрібно
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помоему вопрос уже решен и беларусь станет частью русъкаго мира
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛатвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны
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