 Латвия готова к провокациям в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", - Минобороны

Об этом заявили в Министерстве обороны Латвии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
Хотя министерство 2 августа получило приглашение направить на учения двух наблюдателей из Латвии, это еще не означает, что будет обеспечена открытость и прозрачность учений, пишет издание.
В учениях, которые запланированы с 14 по 20 сентября, примут участие до 12 700 солдат, однако из предыдущего опыта известно, что официально заявленные цифры многократно превышаются. Официальные представители НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч солдат.
О том, что во время учений возможны провокации, публично высказались и командующий НВС Леонид Калниньш, и министр обороны Раймонд Бергманис. В Министерстве иностранных дел заявили, что, хотя сценарий учений предусматривает территориальную оборону России и Белоруссии, с учетом агрессивных сценариев военных учений "Запад 2009" и "Запад 2013" главная проблема в настоящий момент - отсутствие прозрачности.
Ранее генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе, заявил в интервью агентству Reuters, что представители НАТО намерены пристально следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении", - сказал он.
Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Белоруссии вооружение для других операций.
1086 14
Один военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ(0)
Россия тайно готовит военные учения в Приднестровье, - правительство Молдовы(73)
Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки - 34 обстрела, враг бил из 120-мм минометов, зениток, РСЗО и БМП, - штаб(11)
Террористы ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ, - украинская сторона СЦКК(13)
Украинской армии важно провести критический самоанализ, который был попросту невозможен многие годы в советской системе, - Ходжес(25)
Украинские морпехи примут участие в международных учениях в Болгарии "Платинум Лайон - 2017"(12)
Ответить
Накануне посол Андрей Мельник призвал организаторов шоу «Германия ищет суперзвезду» исключить из состава жюри солиста Scooter Эйч Пи Бакстера после выступления его группы в Крыму.
«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров. Мы в этой связи не комментируем это», - говорится в письменном ответе медиа-группы RTL на запрос РИА Новости.
Ответить
--------------------------------------
це вже не навчання, а "гібридна окупація" Білорусі
Ответить
Ответить
.....мне уже смешно)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить