 За полгода 121 коррупционер приговорен к лишению свободы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в статистике Верховного Суда, которую предоставили журналистам во время пресс-конференции.
За полгода в суды поступило 4 444 уголовных дела о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией. За это время суды успели рассмотреть 2 063 дела.
К ответственности были привлечены 1 373 человека: 469 - за совершение коррупционных преступлений и 903 - за админправонарушения, связанные с коррупцией.
В итоге украинские суды осудили больше всего сотрудников Нацполиции и МВД - 58 человек, военнослужащих - 44 человека, 29 работников Госпогранслужбы, одного работника СБУ, 19 сельских, поселковых и городских голов, 32 должностных лица местного самоуправления. В то же время не был осужден ни один судья, а также работники НАБУ и НАПК.
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мєлочовкою виріши відкупитися
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А то путін напае?
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пока высший состав сажать не начнут - НЕ ПОВЕРИМ!...
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Наше правосудие
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-А як видплатити?
-Вiзьмеш все на себе.А я тебя в тюрьме не брошу.Греть буду.А там сделаю дострокове та выйдеш по УДО,та знов ко мне в замы.Згода?
-Згода
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