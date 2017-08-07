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 Общество
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 За полгода 121 коррупционер приговорен к лишению свободы

коррупция деньги взятка оплата доллары поборы плата наличные

За первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 лицо, 33 - к ограничению свободы и 265 присудили штраф.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в статистике Верховного Суда, которую предоставили журналистам во время пресс-конференции.

За полгода в суды поступило 4 444 уголовных дела о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией. За это время суды успели рассмотреть 2 063 дела.

К ответственности были привлечены 1 373 человека: 469 - за совершение коррупционных преступлений и 903 - за админправонарушения, связанные с коррупцией.

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В итоге украинские суды осудили больше всего сотрудников Нацполиции и МВД - 58 человек, военнослужащих - 44 человека, 29 работников Госпогранслужбы, одного работника СБУ, 19 сельских, поселковых и городских голов, 32 должностных лица местного самоуправления. В то же время не был осужден ни один судья, а также работники НАБУ и НАПК.
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И ни одного депутанга, министра, судьи, или прокурора.
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Українські судді самі доброчесні в світі і все це завдяки решучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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Циркова вистава від великих рехворматорів триває!!! )))
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"за коррупционные преступления 121 лицо, 33 - к ограничению свободы и 265 присудили штраф. Источник: https://censor.net.ua/n450767" - вот там где штраф, там все они и поместились!!!
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Сепаратистов не судят по коррупционным статьям.
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А шо, коллаборант не может параллельно быть коррупционером? От взять, к примеру, Мертвечука, или Шхухрича.
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Одних убеждений недостаточно. Парубию к примеру не удалось в прошлом году, в ноябре доказать, что Медведчук с 2012 года финансировал создание экстремистских групп, ставших причиной конфликта в Донбассе. Что там с апелляцией решения суда пока вроде не слышно.
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Ірада, там як Маккофі три в одному!! Що не корупціонер , то сепарська потвора!!!)))
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Коли Кернеса, Литвина та всіх депутатів, що голосували за закони "16 січня" посадять тоді можна буде розмовляти з нинішньою владою, а поки це все окозамилювання "реформами".
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В итоге украинские суды осудили больше всего сотрудников Нацполиции и МВД - 58 человек, военнослужащих - 44 человека, 29 работников Госпогранслужбы, одного работника СБУ, 19 сельских, поселковых и городских голов, 32 должностных лица местного самоуправления. В то же время не был осужден ни один судья, а также работники НАБУ и НАПК.Источник: https://censor.net.ua/n450767

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мєлочовкою виріши відкупитися
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Могли ведь сумму этих взяток написать, Хоть поржали бы.
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Считай никто...... должно быть 121000, тада да!
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Корупція , це головна загроза державності України!!! Це особо важкий злочин проти держави, які штрафи, від 15 і до пожиттєвого , з конфіскацією і люстрацією родичів до сьомого коліна !!!)))
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Одну крупную рыбу съели с его приватной банкой.
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А шо у Гонтаревой была крупная приватная банка?
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Ми говоримо про корупціонерів, а не про мене. Ви вже здогадались про кого, але стрілки переводите на мене. Мені хабарі просто ніхто не дає
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Какой смысл садить за 300 гр,если закрывают глаза на милионы
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Головне нічого не міняти та не критикувати владу!!
А то путін напае?
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Де бурштиновий прокурор Рівненщини? Де діамантові прокурори? Де хенерали ГФС Клименко,що недавно їх так масштабно відловлювали ? Вже всі відбарабанили по 15 років?
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Украина благодаря нынешнему руководству вышла на Первое место в мире по коррупции.Порохососы,скажите что это брехня,и кто нас наздоганяет.
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Всегда приятно ткнуть носом кацапа в его же какашку. Пришло время и тебя ткнуть носом
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Самая злостная - это уборщица со школы, которая забрала домой списаную тряпку
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Цікаво, а скільки корупційних справ було у минулому? Це не менш важлива інфа.
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У першому півріччі 2008 року за корупційні злочини було засуджено 548 осіб, за перше півріччя 2017 року -- лише 469.
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шелупонь мелкую типо мусоров, депутатов сельрад и пр. из 121 только 33 получили ОГРАНИЧЕНИЕ свободы, остальные отделались штрафами(за коррупцию!!!!), но главные коррупционеры, начиная с барыги продолжают и смеются с нас лохов..............
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это капля в море, это обычные "стрелочники".... лабуду эту и отмазки, вливайте в уши своим заграничным друзьям, для показаний борьбы с коррупцией!...
пока высший состав сажать не начнут - НЕ ПОВЕРИМ!...
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имитация "боротьбы з корупцiєю". кошмарят мелюзгу, а по факту воруют еще наглее.
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Осудим и казним, тех кто украл булочку покушать, и оправдаем тех кто украл или растратил миллионы!
Наше правосудие
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Классика подобных режимов.Одно радует-народ всё понимает.И копит злость...
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Ага, що там із справою діамантових прокурорів? вже пішов другий рік в очевидній справі
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Брилианты теперь стекло, и ищут повод как без наказания порешать.
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Прошла зима , настало лето - спасибо партии за это ! 😕
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И ни одного бриллиантового прокурора, как поживают Шлапакин и Корниец???????????????????????????????????????????????????????
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Знаю одного главного коррупционера и вокруг него помельче...
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ага как вожди и шаманы. как египетские жрецы, сакральное знание только их. и я же говорю - каста. и ни единый ни сидит.
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Приходит начальник к подчинённому,та каже:Вася,я тебя на работу взял?Той-Взял!Я тебя отмазал,когда ты девочек сбил?-Отмазал!Я тебя в люди вывел?-Вывел.То пришло время видплатити.
-А як видплатити?
-Вiзьмеш все на себе.А я тебя в тюрьме не брошу.Греть буду.А там сделаю дострокове та выйдеш по УДО,та знов ко мне в замы.Згода?
-Згода
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В итоге украинские суды осудили больше всего сотрудников Нацполиции и МВД - 58 человек, военнослужащих - 44 человека, 29 работников Госпогранслужбы, одного работника СБУ, 19 сельских, поселковых и городских голов, 32 должностных лица местного самоуправления.(в пределах всей Украины- эти показатели за день нужно делпть) - в стране с тотальной корупцией да с такой производительностью украинского суда, на которого народ тратит лярды,,,корупция будет только процветать сжирая Украину как жуки картошку...
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За коррупцию..."штраф" - за что такая "жестокость"?????
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В стране, занявшей первое место по коррупции, 4444 (цифра красивая) уголовных дела о коррупционных преступлениях, приговорили к лишению свободы 121 морду, 33 к ограничению свободы и 265 присудили штраф копеечный, в сравнении с тем сколько они хапнули. 4025 оказались честными.
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За полгода 121 коррупционер приговорен к внесению залога(взятки).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода 121 коррупционер приговорен к лишению свободы
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