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Все про:Верховный Суд (412) судебная реформа (591) Романюк (39)

 Новый состав Верховного Суда с момента формирования получит на рассмотрение 50 тысяч дел, - Романюк

романюк

Действующий председатель Верховного Суда Ярослав Романюк заявляет, что новый Верховный Суд с момента создания обязан будет рассмотреть почти 50 тысяч дел, не рассмотренных высшими судами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Романюк сообщил, что по состоянию на 1 июля в Высшем хозяйственном суде находилось 705 нерассмотренных дел, в Высшем административном суде - 28648, в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел - 19 270, в Верховном Суде - 1231.

"Это и количество дел, с которым ему придется стартовать", - сказал Романюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Верховного Суда Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый состав суда





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Счастливого пути и пусть только попробуют что-то взять в карман, сразу на кол надо сажать с конфискацией имущества всех родственников до 10 колена.
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Ничего себе завалы. Это что получается, они последние пару лет вообще ничего не делали?
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Шокин в очереди стоит, ждет решение о восстановлении в должности
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///це не новий , а барижний комплект з старих злодіїв-пердунів які поклялися Брехлокуму в вірності
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовый состав Верховного Суда с момента формирования получит на рассмотрение 50 тысяч дел, - Романюк
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