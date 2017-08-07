 Новый состав Верховного Суда с момента формирования получит на рассмотрение 50 тысяч дел, - Романюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Романюк сообщил, что по состоянию на 1 июля в Высшем хозяйственном суде находилось 705 нерассмотренных дел, в Высшем административном суде - 28648, в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел - 19 270, в Верховном Суде - 1231.
"Это и количество дел, с которым ему придется стартовать", - сказал Романюк.
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