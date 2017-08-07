EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  7176  79
Материалы по теме:
Все про:Германия (2907) Крым (20345) Россия (71764) Siemens (45)

 "Простое решение": в Siemens предложили выкупить турбины, поставленные в оккупированный Крым

siemens

Концерн Siemens считает, что выкуп газовых турбин, поставленных в оккупированный Россией Крым, мог бы стать достаточно простым решением конфликта.

Об этом заявил представитель компании Филипп Энч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.

Также читайте: Последствия жадности Siemens, РФ уже назначила своих стрелочников, - Тымчук о заявлениях немецких политиков про оккупированный Крым

"Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины, - сказал он. - С этой точки зрения, это достаточно простая операция".

При этом Энч отметил, что Siemens "в целом не комментирует переговоры с клиентами", однако с самого начала концерн публично заявлял о готовности выкупить изготовленные якобы для ТЭЦ в Тамани газовые турбины.

В то же время в концерне в качестве "другого варианта возврата" турбин рассматривают поданный в Арбитражный суд Москвы иск. Энч заявил, что Siemens будет настаивать на возврате всех четырех поставленных в оккупированный Крым агрегатов обратно в Краснодарский край.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

"Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам, - сказал он. - Речь идет о месте использования турбин. Это была именно ТЭЦ в Краснодарском крае, в Тамани. Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы и хотим добиться".

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ситуация один в один, как если бы аптекарь продал наркоту без рецепта,
а потом в казематах обещал бы выкупить её обратно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И говорил бы что ,ведь за деньги, ведь добровольно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДА НЕТ ОН ПРОСТО НАЗОВЕТ ЦЕНУ ТУРБИН СОПОСТАВИМУЮ
ВСЕ ЧТО ВОВА И ЕГО КООПЕРАТИВ УКРАЛИ ЗА ВСЕ ГОДЫ
ПЛЮС ВСЕ УБЫТКИ ПО САНКЦИЯМ
ПЛЮС ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ 10000%
ПЛЮС ЗАТРАТЫ НА УТРАТЫ В КРЫМУ ДОНБАССЕ И СИРИИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё-таки, что-то закрутилось без участия Украины, если ищутся "решения". Оно мне - не понравилось, т.к. появляется подозрение, что нам выдали очень куцую информацию. Видимо в ЕС создалась щекотливая ситуация - кому-то можно, а нам нельзя...

 показать весь комментарий
Ответить
 
""Простое решение": в Siemens " ---- Простое и правильное решение, это не иметь с рашкой вообще никаких дел !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага - "в договоре было прописано"...
Никак не дойдет, что рашке все договора до сраки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щас кацапы переименуют Крым в Краснодарский край, а Севастополь назовут Таманью и всех делов)))

кто-то не верит, что такая чуча возможна?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Siemens обгадилась по полной, а теперь какой то невнятный лепет в оправдание.
не знали с кем дело имели?
под санцкии, что бы в следующий раз умнее были.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Концерн Siemens считает, что выкуп газовых турбин, поставленных в оккупированный Россией Крым, мог бы стать достаточно простым решением конфликта", - Сименс предупреждали, что турбины пойдут именно в Крым. Теперь "простых решений" нет. Сименс должен заплатить штраф, а если выкупит турбины (в это не верит даже сам Сименс), то деньги вернут. "Простое решение" в Сименс придумали заранее для того, что бы избежать штрафа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ali Hasan - Так и есть... Сименс и тогда и сейчас включает дурака - знает на 100%, что предложение принято не будет... Все это понимают, все блефуют...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть действительно простое решение. Крым возвращается в Украину и турбины остаются. Такая альтернатива подойдет Сименсу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
деньги не пахнут.. Просто досвидос. Нет смысла,о чем то говорить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы не журналисты Ройтерс, директора Симменса спокойно положили бы бабло в карманы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык, просто спалились. А сколько нет - не знает никто. И не только Сименс. "Ну, это... Значит не получилось".
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Сіменс" чудово розуміє що таке обєм ринку санкціоної рашки, і що таке ринок цивілізованого світу, так що зараз будуть всіма способами відхрещуватись від цієї обурудки, хача як на мене в "Сіменс" знали куди везуть їх турбіни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це вони зараз "дурнiв вмикають". А якщо б не спiймали на гарячому?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
повелись на гарні бариші, а яки би з рук зійшло то і далі так робили б
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЭЭЭЭ...неее.. Сименс.!!..дурака не включай..Украл-поймали-"а я вам усё взад верну?""
Не...чай не лохи какие-нить...ни в Европе ни в Америке...и тем более не в Украине!!!ВОР должен сидеть в тюрьме!!! За преступление надо отвечать...хотя бы штрафами в млрд!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простое решение - это оштрафовать Siemens так, чтобы акционеры (оставшись с нулевой годовой прибылью) тщательнее проверяли сделки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маловато будет. Ущерб составит около триллиона долларов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто будет таким уверенным , что кацапы смогут самостоятельно запустить эти генераторы в Крыму ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запустить - пол беды!
Их надо постоянно обслуживать!
И обслуживать их должны высококлассные специалисты, а не представители подвида приматов Hono Rukojopius...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где-то писали, что там информация с турбин передаётся в сервисный центр Сименс, где за ней следят инженеры и принимают решения при каких-то нештатных ситуациях.

То есть если турбины будут работать, то Сименсу уже не получится отмазываться, мол мы их не обслуживаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, ну запустить-то они его может и запустят...
Но "система слежения за неполадками" будет Атечественная -
"Простое решение": в Siemens предложили выкупить турбины, поставленные в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7170 , а к "Сименсу" они и не подключатся...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это типа сименс не при делах был? Раисся-СМИ три дня после открытия факта трещала, что спецы по наладке у них есть, они, мол участвовали в монтаже других машин и т.д. Причём на высоком уровне доказывали, что они всё равно найдут спецов. А сименс включил Сашабогодач mode. Читаем между строк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помимо того, что бы иметь тех "кто будет их обслуживать", надо ещё иметь и "чем их обслуживать"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добавлю, что ПО для турбин, является исключительной собственностью концерна. Прямая цитата Сименс сразу после начала скандала. Кароч, эта вся история о том, как ребёнок обмазал кота вареньем, мол это не я две банки съел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отольются Рашке Сименсовские турбинки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Скажите, официант. В счёте вы написали первое блюдо - 40, второе - 50, десерт -20. Итого - 448. Как у вас так получилось?
- Ну, это... Ну не получилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бандюки РАБссии даже Мисрали хотели прикупить у жабоедов,дабы Обамыча напугать мощью своих подлодков Курск и прочим хламом :D вяликаСкрепия задавит весь мир Хромосомами,нафиг им бонбы и танки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть еще простое решение: меняем турбины на заложников: хуйло и януковича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда то Сралин сказал :я сальдата на фельдмаршала не меняю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не верю что немцы не знали где будут стоять их турбины . Это не простой дизель-генератор, который куда захотел - туда и поставил . Под такие турбины нужно солидное время готовить площадку, мощности, помещения и т.д. Немцы должны были выезжать на место и смотреть куда и как будут их монтажить . А все эти сказки, что типа мы не знали, нас обманули - это отмазки и все прекрасно это понимают . А так по-тихому торгуют буржуи с парашей не смотря ни на какие санкции , вот и взвыли они когда американцы влупили НАСТОЯЩИЕ санкции, которые тяжело обойти или сказать что "мы не знали где будет использоваться наше оборудование" , п"здоболы, бля ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мишаня, немцы посмотрели на офшора панамского и подумали, что им тоже можно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это еще одно доказательство, что знали. а если провести аудит, то еще многое станет известно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашисты не вернут турбины, но эксплуатировать их долго не смогут - они требуют частой смены лопаток из жаропрочных сталей,которые горят со свистом при круглосуточной эксплуатации,требуется точная балансировка при установке и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
балансировку и юстировку кацаПсины умеют делать только при наличии ящика Боярышки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після ящику бояри, вата змагається з гравітацією і вже не до балансування.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как "Сименс" собирается "выкупить" эти турбины?
Перевести деньги в парашу? Под поставку парашей в Германию чего?
А санкции ЕС и США за такие переводы разве не предусмотрены?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
переведут деньги в панаму, а там хрен концы найдёшь, если кто-то файлы опять не продаст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Сименс"- это не "Рошен". В Панаму у них точно не получится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
фОшызд прекращай террроррризировать РАБсссссию...,она хороший СаРай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вата вже педалі до турбін пришпандьорила, мегавати виробляють для квзіно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы еще русским неустойку выплатите..ну шо за евроватники????
 показать весь комментарий
Ответить
 
никак они их назад не получат. договор был с одной конторой а попали турбины на остров через другую.
и сименс никак не накажут. он и так наладом дышит, а это тысячи рабочих и до хрена налогов. какой дурак будет себе в карман гадить? просто какой-нибудь биг-бос в отставку уйдёт и все успокоятся, мож только санкции очередные против россии ввидут, делов то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
при любом раскладе эти турбины выйдут из строя...,Бог их проклял...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они не учитывают горький опыт с французкими "Мистралями"-головняк и волокита...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самое простое продать сименс, и не дорого ,например дженерал электрик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ситуация действительно парадоксальная и парадокс заключается, что РФ на своем предприятии не может изготовить турбины для себя, потому что контрольный пакет акций находится за рубежом - асюсяй!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да даже соплеменник руководителей Siemens Отто фон Бисмарк был прав, когда говорил что : "Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны"". Эта проклятая фашистская и придуманная только в 18 веке лапотная российская орда, она всегда нарушила все международные ею же подписанные договора в том числе и с Украиной и ведёт кровопролитную оккупационную войну против украинского государства. Войну даже вопреки признании этими российский кремлёвскими фашистами Договора о незыблемости
суверенных украинских границ, и хочет аннексировать часть святой украинской земли Крым и Донбасс. Но украинский народ даже метра своей родной украинской территории не подарит своему лютому кровавому лапотному врагу и по любому освободит её от проклятых российских фашистов оккупантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"предложили выкупить турбины"___________ага, щас. В компании работают идиоты???
 показать весь комментарий
Ответить
 
А энергохвост уже на ладан дышит...без турбин будет жОпа....а фундаменты и прочая лабуда "заточены" под турбины Сименса....
Хуйло не отдаст..и не продаст....но это и хорошо...значит срок кончины паРаши наступит пораньше.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна їх не замовляла_тому потрібно готувати позов проти Сіменсу ,все просто
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Простое решение": в Siemens предложили выкупить турбины, поставленные в оккупированный Крым
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти