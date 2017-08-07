 "Простое решение": в Siemens предложили выкупить турбины, поставленные в оккупированный Крым

Об этом заявил представитель компании Филипп Энч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой ТАСС.
"Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины, - сказал он. - С этой точки зрения, это достаточно простая операция".
При этом Энч отметил, что Siemens "в целом не комментирует переговоры с клиентами", однако с самого начала концерн публично заявлял о готовности выкупить изготовленные якобы для ТЭЦ в Тамани газовые турбины.
В то же время в концерне в качестве "другого варианта возврата" турбин рассматривают поданный в Арбитражный суд Москвы иск. Энч заявил, что Siemens будет настаивать на возврате всех четырех поставленных в оккупированный Крым агрегатов обратно в Краснодарский край.
"Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам, - сказал он. - Речь идет о месте использования турбин. Это была именно ТЭЦ в Краснодарском крае, в Тамани. Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы и хотим добиться".
Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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а потом в казематах обещал бы выкупить её обратно
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ВСЕ ЧТО ВОВА И ЕГО КООПЕРАТИВ УКРАЛИ ЗА ВСЕ ГОДЫ
ПЛЮС ВСЕ УБЫТКИ ПО САНКЦИЯМ
ПЛЮС ПРОЦЕНТЫ НА ПРОЦЕНТЫ 10000%
ПЛЮС ЗАТРАТЫ НА УТРАТЫ В КРЫМУ ДОНБАССЕ И СИРИИ
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Никак не дойдет, что рашке все договора до сраки.
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кто-то не верит, что такая чуча возможна?
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не знали с кем дело имели?
под санцкии, что бы в следующий раз умнее были.
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кацапи німців?
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Не...чай не лохи какие-нить...ни в Европе ни в Америке...и тем более не в Украине!!!ВОР должен сидеть в тюрьме!!! За преступление надо отвечать...хотя бы штрафами в млрд!!!
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Их надо постоянно обслуживать!
И обслуживать их должны высококлассные специалисты, а не представители подвида приматов Hono Rukojopius...
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То есть если турбины будут работать, то Сименсу уже не получится отмазываться, мол мы их не обслуживаем.
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Но "система слежения за неполадками" будет Атечественная -
, а к "Сименсу" они и не подключатся...)))
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- Ну, это... Ну не получилось.
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хитрожопыйеврей ! =)
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Перевести деньги в парашу? Под поставку парашей в Германию чего?
А санкции ЕС и США за такие переводы разве не предусмотрены?
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и сименс никак не накажут. он и так наладом дышит, а это тысячи рабочих и до хрена налогов. какой дурак будет себе в карман гадить? просто какой-нибудь биг-бос в отставку уйдёт и все успокоятся, мож только санкции очередные против россии ввидут, делов то.
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нее???
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суверенных украинских границ, и хочет аннексировать часть святой украинской земли Крым и Донбасс. Но украинский народ даже метра своей родной украинской территории не подарит своему лютому кровавому лапотному врагу и по любому освободит её от проклятых российских фашистов оккупантов.
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Хуйло не отдаст..и не продаст....но это и хорошо...значит срок кончины паРаши наступит пораньше.....
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