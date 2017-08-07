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Все про:земля (1547) Минобороны (5256) Одесская область (1631) полигон (220)

 Минобороны вернуло земельные участки полигона площадью более 300 га в Одесской области

минобороны армия всу

Общими силами представителей юридической службы Министерства обороны Украины и военной прокуратуры в сферу управления Минобороны фактически возвращены 323 гектаров земель Тарутинского общевойскового полигона (Одесская обл.).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечается: "Так, решениями Хозяйственного суда Одесской области, Тарутинского районного суда Одесской области и постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда признаны недействительными четыре договора аренды земли, заключенные Тарутинский районной государственной администрацией Одесской области с частными предпринимателями и возвращены Министерству обороны земельные участки общей площадью 323 гектаров, расположенные на территории военного городка № 11 в Тарутинском районе Одесской области.

Во исполнение упомянутых судебных решений 28.07.2017 и 01.08.2017 проведены мероприятия по фактического возврата земельных участков в сферу управления Министерства обороны Украины.

Работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается".

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Опять зрада, да что же происходит в Украине, снова барыжна влада грабит нарот
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Исландия, бережная, конечно, тоже заслужила, но давай в следующий раз, бандаренку там или мандян; калолевскую на крайняк.
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хорошо что так - бог вон три года ссук на круизный корабль собирал...
но попытка не пытка...(с) )))
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Полтораку на распил? может дешевле было бы ему орден дать??
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Хунта совсем не уважает крыс кремля... Милитаризирует Украину вооружаясь и сопротивляясь...
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Национализировали? Опять? Типа землю крестьянам, заводы рабочим...помнится Приватбанк национализировали и отдали Советам (в переводе - Рада)

Все было, и ОН повторяться не хочет,
Мол, Землю крестьянам, заводы - рабочим.
Сменила цвета современности призма
И мы не пойдем по пути коммунизма.

Советы теперь именуются Радой.
Земля и заводы - кому это надо?
Уже догнивают иллюзий останки.
ОН грабит теперь исключительно… банки.

За каждой копеечкой лень нагибаться
Владыке украинской титульной нации.
Сказал: «кто не спрятался - тот виноват!»
И стырил для нации фирму «Приват»

Вот так образуется рост поколений.
Заерзал в гробу облапошенный Ленин,
Который царя расстрелял и не думал,
Что в будущем Петя его переплюнул.(читать стих полностью: ДекретЪ о банках )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны вернуло земельные участки полигона площадью более 300 га в Одесской области
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