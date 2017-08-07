 Минобороны вернуло земельные участки полигона площадью более 300 га в Одесской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "Так, решениями Хозяйственного суда Одесской области, Тарутинского районного суда Одесской области и постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда признаны недействительными четыре договора аренды земли, заключенные Тарутинский районной государственной администрацией Одесской области с частными предпринимателями и возвращены Министерству обороны земельные участки общей площадью 323 гектаров, расположенные на территории военного городка № 11 в Тарутинском районе Одесской области.
Во исполнение упомянутых судебных решений 28.07.2017 и 01.08.2017 проведены мероприятия по фактического возврата земельных участков в сферу управления Министерства обороны Украины.
Работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается".
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но попытка не пытка...(с) )))
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Все было, и ОН повторяться не хочет,
Мол, Землю крестьянам, заводы - рабочим.
Сменила цвета современности призма
И мы не пойдем по пути коммунизма.
Советы теперь именуются Радой.
Земля и заводы - кому это надо?
Уже догнивают иллюзий останки.
ОН грабит теперь исключительно… банки.
За каждой копеечкой лень нагибаться
Владыке украинской титульной нации.
Сказал: «кто не спрятался - тот виноват!»
И стырил для нации фирму «Приват»
Вот так образуется рост поколений.
Заерзал в гробу облапошенный Ленин,
Который царя расстрелял и не думал,
Что в будущем Петя его переплюнул.(читать стих полностью: ДекретЪ о банках )
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