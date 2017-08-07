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 С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

смерть свеча

Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня несколько стабилизировалась. Российско-террористические группировки существенно уменьшили провокационные обстрелы позиций украинской армии. По нашим оперативным данным, в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители обвиняют боевиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении днем, полной тишины не было. Около 13-00 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец ​​возле Марьинки. Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.

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Стоит добавить, что анализируя оперативную обстановку на временно оккупированных территориях, все чаще фиксируются случаи сокрытия участия кадровых российских военных в конфликте.

Так, недавно командование так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады, которая оккупировала Горловку, цинично пыталось скрыть гибель своих боевиков, которые подорвались на мине во время диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе, недалеко от линии соприкосновения.

Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР / ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно.

Таким образом руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях против сил АТО, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с утратой кормильцев".

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не новина. там завжди радіють, тільки тоді, коли комусь погано.. Така вже в рюзьгого міру "життєва філософія"
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Вічна пам'ять загиблим у цій війні !
Від мене:

Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"

Их зароют могильщики черные,
Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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Зря вы оскорбили Орду этими уродами. Они не потомки Орды, а дремучие мокшане.
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Исправляю второй куплет, хотя не всегда иду на поводу у критики:

"Их зароют могильщики черные,
Вместе с телом сгниют имена,
Навсегда мы останемся вольными,
Те - проклятьем на все времена".
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Предположим, что эту землю украинцы освободят. А как с этими уродами жить?
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С уродами? Никак! Они резко перекрасятся в "неуродов",расскажут , мол Украину любили,но для "любви" им надо было испытать народ,так сказать...В общем, причин много найдут.И Овощ ,оказывается достойным презом будет...
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Так , то что они и сейчас так делают ясно. Я же говорю про украинцев, которые не хотят терпеть рядом кацапов.
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Так в чём же твоя сила, брат?
Удача? Хитрость? Страх?
Мочить хохлов системой «Град»,и быть не при делах?
В чём пресловутое, скажи,«величие» твоё?В царе? Берёзках? Или лжина «1-м», ё-ма-ё?!
А, может, ты гордишься тем,что ботоксная мольмозгами съехала совсем,играя Бога роль?!
Что миру целому назло твой, типа, русский мир,превознося своё Хуйло,катками давит сыр?!
Вся сила в Правде? Брось понты!Лапшою не корми!Не за неё ли ёбнул тыпо Боингу с людьми?!
Не за неё ли Отнял Крым,и дрочишь на Донбасс?А что ты делать будешь с ним,подумал ли хоть раз?
В СССР вернёшь назад?Или в Гулаг зашлёшь?Такой ты силы хочешь, брат,с Хуйлом, едрёна вошь?
Боюсь,, расклад уже не тот.Здесь скрепы не пройдут.Ты тут положишь свой народ,И сам подохнешь тут!
И если не дегенерат,Пойми такую штуку,Что сила лишь в свободе, брат…Да и не брат ты - сука.

© violonchelist ,
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а ти хотів би танково-артелерійських мясорубок, як за часів Другої Світової?
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А тебе нравится наблюдать, как каждый день из градов, танков и миномётов убивают и калечат наших ребят? А всё потому, что МОЙ МИРНЫЙ ПЛАН и БЕЗ ПРИКАЗА - НЕ СТРЕЛЯТЬ...
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потом убийцу поймают и выяснится, что он на блокпосту стоял...
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Читая эту новость понимаю: есть и у нас маленькие жизненные радости-воины ВСУ кацапездолочей в навоз систематически превращает!
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и мне кто то скажет и даже говорит - нам не нужно оружие. оружие нужно как воздух много и хорошего. точного и смертельного.
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Вечная и светлая память.........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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Вечная память погибшему .... убийце гореть в аду....
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знов загиблий наш Герой..
Сумно..
Важко вберегтися від снайперів.
Вічна пам"ять Українському Герою..
Співчуття та підтримка близьким.. Я плачу разом з Вами.
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в первую очередь, это связано с жаркой погодой и возможностью возникновения пожаров, в которых местные жители обвиняют боевиков.Источник:https://censor.net.ua/n450762

Давайте не будим отбеливать кАллоборантов.
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Сколько террористов погибло от огня снайперов ВСУ за сутки?
Или мы только подставлять бойцов можем?
А ответить низя.
Ибо в Киеве не стреляют.
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1 не понимаешь.
2 все не рассказывают.
3 онитаместь.
4 снайпер работает по серьезной цели. завалить бухого лугандонца и получить ответку со всего, что есть у орков - слишком много им чести
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да все там норм!!!
наши парни не в носи колупаються
разведка не дремлет
снайпера на позициях
как на меня
очень даже наши воюют!!!
от только как посчитать жмура со стороны кацев???
а они там есть))) и заслуга нашых в этом 99,9%
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Победа над кацапскими свиньями возможна только при условии внушения им физического УЖАСА ! Кацапы - не народ, генетический мусор! Этот мусор накапливался давно и из разных народностей.Результат видит сейчас весь мир,но к сожалению не все люди осознают степень опасности !
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Як приклад, Деян Беріч, громадянин Сербіі, снайпер, воює на боці "днр" з 2014, вихваляється в соцмережах як "полював" на бійців ЗСУ, а укр. Мід пох, навіть ноту до Сербіі не надіслали, там не один найманець серб.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО
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