 С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении днем, полной тишины не было. Около 13-00 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец ​​возле Марьинки. Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.

На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.

Стоит добавить, что анализируя оперативную обстановку на временно оккупированных территориях, все чаще фиксируются случаи сокрытия участия кадровых российских военных в конфликте.

Так, недавно командование так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады, которая оккупировала Горловку, цинично пыталось скрыть гибель своих боевиков, которые подорвались на мине во время диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе, недалеко от линии соприкосновения.

Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР / ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно.