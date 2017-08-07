 С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении днем, полной тишины не было. Около 13-00 часов от пули вражеского снайпера погиб наш боец возле Марьинки. Также бандиты выпустили 2 мины калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Широкино.
На Донецком направлении под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в районе Невельского.
Стоит добавить, что анализируя оперативную обстановку на временно оккупированных территориях, все чаще фиксируются случаи сокрытия участия кадровых российских военных в конфликте.
Так, недавно командование так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады, которая оккупировала Горловку, цинично пыталось скрыть гибель своих боевиков, которые подорвались на мине во время диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе, недалеко от линии соприкосновения.
Прибывшим из РФ родственникам было сообщено, что погибшие лица никогда не служили в армии "ЛНР / ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно.
Таким образом руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях против сил АТО, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с утратой кормильцев".
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Від мене:
Что ты, рашка проклятая, сделала ?
К нам от путлера лезут рабы,
Наше войско, отчаянно смелое,
Запакует ту нечисть в гробы"
Их зароют могильщики черные,
Без имен и фамилий кресты.
Навсегда мы останемся вольными,
Вы - потомками дикой Орды."
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"Их зароют могильщики черные,
Вместе с телом сгниют имена,
Навсегда мы останемся вольными,
Те - проклятьем на все времена".
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Удача? Хитрость? Страх?
Мочить хохлов системой «Град»,и быть не при делах?
В чём пресловутое, скажи,«величие» твоё?В царе? Берёзках? Или лжина «1-м», ё-ма-ё?!
А, может, ты гордишься тем,что ботоксная мольмозгами съехала совсем,играя Бога роль?!
Что миру целому назло твой, типа, русский мир,превознося своё Хуйло,катками давит сыр?!
Вся сила в Правде? Брось понты!Лапшою не корми!Не за неё ли ёбнул тыпо Боингу с людьми?!
Не за неё ли Отнял Крым,и дрочишь на Донбасс?А что ты делать будешь с ним,подумал ли хоть раз?
В СССР вернёшь назад?Или в Гулаг зашлёшь?Такой ты силы хочешь, брат,с Хуйлом, едрёна вошь?
Боюсь,, расклад уже не тот.Здесь скрепы не пройдут.Ты тут положишь свой народ,И сам подохнешь тут!
И если не дегенерат,Пойми такую штуку,Что сила лишь в свободе, брат…Да и не брат ты - сука.
© violonchelist ,
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Родным и близким соболезнования.
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Сумно..
Важко вберегтися від снайперів.
Вічна пам"ять Українському Герою..
Співчуття та підтримка близьким.. Я плачу разом з Вами.
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Давайте не будим отбеливать кАллоборантов.
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Или мы только подставлять бойцов можем?
А ответить низя.
Ибо в Киеве не стреляют.
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2 все не рассказывают.
3 онитаместь.
4 снайпер работает по серьезной цели. завалить бухого лугандонца и получить ответку со всего, что есть у орков - слишком много им чести
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наши парни не в носи колупаються
разведка не дремлет
снайпера на позициях
как на меня
очень даже наши воюют!!!
от только как посчитать жмура со стороны кацев???
а они там есть))) и заслуга нашых в этом 99,9%
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