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 Политика Украины
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Все про:ВАСУ (255) ВР (22896) Клюев Сергей (133)

 ВАСУ подтвердил законность снятия неприкосновенности с Сергея Клюева

клюев сергей

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении иска народного депутата Украины (внефракционного) Сергея Клюева об отмене решения Верховной Рады относительно снятия с него депутатской неприкосновенности, даче согласия на задержание и арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"ВАСУ постановил: в удовлетворении иска ЛИЦО_2 к Верховной Раде Украины (…) о признании незаконными действий и решений Верховной Рады Украины и признании противоправными и отмене постановлений Верховной Рады Украины №959-VIII, №960-VIII, №961-VIII от 28.01.2016 года - отказать", - говорится в решении ВАСУ от 24 июля, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" указали, что речь идет о С.Клюеве (лицо 2).

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Постановление может быть пересмотрено Верховным судом Украины в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины, и вступает в законную силу по истечении срока на подачу заявления о пересмотре Верховным судом Украины, если такое заявление не было подано.

Как сообщалось, 28 января 2016 года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата С.Клюева.

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С.Клюев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Он находится в международном розыске.
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Саша Крест - гальмуєш. Свої копійки не відпрацьовуєш.
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Брательники Андрюха и Сирьога Клюевы не олигархи и не миллиардеры ДАУНбасса.
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Та ложили они на эти черепашье-улиточные снятия неприкосновенности. Причём ложили, что характерно для нашего ГОСУДАРСТВА, из-за границы. Потому, что тут так же ложили на эти снятия, причем с самой высокой (это которая на Банковой) баксовышки...
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Ща зрадофіли начнуть критикувати владу на замовлення кримля!! А влада працює!! Звільнює невинних!!
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хіба його ще заочно не розстріляли . а він не вмер і не похований??
тоді чекайте живого це краще чим зомбі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВАСУ подтвердил законность снятия неприкосновенности с Сергея Клюева
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