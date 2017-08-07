 Водителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ведомства.
"Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних детей. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями.
"При проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови мужчины составлял 2,23 промилле", - отмечают в прокуратуре.
Сейчас злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.
Прокуратура города Киева направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как известно, 6 августа, в пригороде Киева Осокорках п ьяный водитель сбил троих детей. В результате ДТП - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами.
1755 11
Материалы по теме: ДТП
Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж(91)
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж(74)
ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО(0)
На Объездной дороге в Одессе "четверка" врезалась в фуру: два человека погибли на месте. ФОТО(14)
Письмо моим подругам с маленькими детьми(0)
Водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе на Львовщине: ребенок скончался(50)
"Мерседес" влетел в остановку в Харькове: погиб мужчина, несколько человек травмированы (обновлено). ФОТОрепортаж(82)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить