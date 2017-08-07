EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Киевские новости
  1755  11
Материалы по теме:
Все про:дети (3282) ДТП (5949) смерть (5150)

 Водителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура

дтп

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении 32-летнему водителю Chevrolet Lacetti, который пьяным 6 августа на ул. Садовой дачного массива Осокорки сбил двух малолетних детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ведомства.

"Водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двух малолетних детей. От полученных травм 9-летняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи, другую девочку с многочисленными переломами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

Отмечается, что после столкновения 32-летний мужчина пытался скрыться с места совершения преступления, однако был задержан свидетелями аварии, а впоследствии и правоохранителями.

"При проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови мужчины составлял 2,23 промилле", - отмечают в прокуратуре.

Сейчас злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Прокуратура города Киева направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 6 августа, в пригороде Киева Осокорках п ьяный водитель сбил троих детей. В результате ДТП - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да его вздернуть надо просто было...а не о подозрении сообщать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно было, чтоб сообщение ему о подозрении, происходило в момент его раскачивания на ветке, привязанным за шею?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое подозрение???Да этого УРОДА нужно просто ЗАБИТЬ до смерти!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня разговаривал со знакомым, что живет в этом кооперативе. Была страшная пробка из-за этого и народ дико возмущен, едва не разорвали этого водителя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этих тварей на столбах вешать надо если по чесноку и справедливости
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше запретить ездить навсегда, сам удавится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо было разорвать и греха не было бы,и налогоплательщикам не надо было бы этого урода в тюряге кормить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это одному мне кажется, что у нас нет ни прокуратуры, ни полиции, одни барыги гребаные?... Сообщили о подозрении! Не арестовали и за решетку до суда не кинули? Да мы с ума что ли посходили, что терпим этих 3,14дарасов?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти