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 Политика Украины, Экономика
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 Объединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обозначил пять новых заданий для исполнительной власти в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман подчеркнул: "Города и села во всех уголках Украины начали в результате децентрализации оживать и меняться. И, выступая на конференции по вопросам децентрализации в Тернополе, я прежде всего благодарил всех тех, с кем я вместе в 2014 году, тогда как вице-премьер и министр регионального развития, боролся за то, чтобы дать старт этой реформе и заложить ее основу. Благодарил всех тех, с кем мы в течение этих трех лет вместе буквально пробивали каждое принципиальное решение.

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Но, коллеги, мы прошли только может полпути. Рано говорить только об успехах. Вот пять задач, которые имеют, на мой взгляд, быть решены на следующем этапе реформы - в течение ближайших нескольких лет:

1) Ускорение процесса добровольного объединения территориальных общин с тем, чтобы завершить его к очередным местным выборам.

2) Формирование оптимальной системы территориальной организации власти.

3) Реализация секторальных реформ. Вместе мы быстрее и качественнее сделаем хорошие школы и детские сады, больницы и поликлиники.

4) Стимулирование местного экономического развития и создания добавленной стоимости на местах.

5) Активизация привлечения граждан к принятию решений.

Пришло время дать реформе новый импульс, как и на предыдущем этапе, я лично готов и работать вместе, и требовать. Успех децентрализации критически важен для успеха Украины".

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А я би судив за кожний пункт, особливо за "Активізацію притягування...".
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Вчора писали про Остер, як це злочинна "децентралізація" нищить медицину. Тут навіть Супрун не потрібна...
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А у нас в населенном пункте, где порядка всего 2000 жителей эта самая децентрализация смогла дорогу отремонтировать и освещение уличное восстановить, которого тут уже лет 20 не было, только на центре пара фонарей светило, крышу школы капитально перекрыть и ещё сцену построить, а сейчас добили ремонт водопровода. И всё это за два года. Может не надо пенять на децентрализацию, а выбирать с умом местные органы власти
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тут ключевое "местные власти". у нас, например, именно местные власти, а саме райрада, тормозит объединение громад. боятся кормушку потерять. и ситуация с невыплатой з/платы в больнице наверняка создана искусственно, чтобы показать всем, как плохо объединяться. у нас сегодня ходили и всем в глаза тыкали этой историей. почти все райрады сидят еще от рыгов. нескоро еще избавимся от этой своры.
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Ну вы же САМИ выбирали эти клятые райрады........Почему наш глава сельсовета может ресурсы использовать с пользой. Ну вот как ругать человека, если все жители видят куда деньги идут, пусть и не большие в масштабах района. И какой дурак на следующих выборах будет голосовать не за него, а за балабола со сказками про кисельные реки.
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сразу видно, что Вы не в курсе об избирательной системе. выборы сельского головы и райрады - немножко две большие разницы. ну и за следующие выборы еще вопрос большой. в этом году на объедененные громады идет субвенция. в следующем её не будет. и ваш сельский голова тут не при чем. просто субвенцию украсть сложно.
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Да при чем тут субвенции на объединённые громады, ни с кем мы не объединялись, всё как было и деньги идут из бюджета района. Вы путаете две вещи, которые друг с другом не связаны. Децентрализация сама по себе, а объединение громад это дело добровольное. И получает наш сельский голова то, что выделяется из районного бюджета, которым имеет право сейчас распоряжаться райрада.
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громадяни, як наприймають рішень... годину будуть кричати - потім підуть пиво пити.
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До чого тут прийняття рішень громадянами? Вони навіть таких повноважень не мають.
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так не я ж запропонував поміняти місцями - ви.
Повноваження мають - місцеві рехверендуми, вибори депутатів і голів, а також мітинги. Тільки то все не діє. Навіть не знаю, що вже подіє.
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Уважніше читайте- я такого не казав. Гройсман- теж. Ви юрист чи я, в решті решт!
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пардон, а це що у Гройсман: "5) Активізація залучення громадян до прийняття рішень"? а ви мінять?
це не юридичне.
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ніхто не піде - можна заманити тільки пивом з тарань.
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От Гройсман і сказав про активізацію. Підуть, нікуди не дінуться.
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про шо ви кажете....ми стоїмо перед загрозою, що люди скоро не підуть на вибори. Досвід Молдови.
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То виберуть ті, що підуть. Особисто я піду- бо це мій обов'язок перед Україною.
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який ви молодець. Звідки тільки отримуєте такі оптимізми...
моя думка - ця системна криза дуже надовго...десь ще на років 20.
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З оточуючого інформаційного поля отримую- йому ж і віддаю свій оптимізм. Усе просто.
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Ні. Я так вільно англійською не володію. Це в мене від практик по східним єдиноборствам.
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у мене оптимізм був, але весь вийшов. Хто з політиків України викликає оптимізм?..хіба що Ляшко. - бо оптимістично говорить. Інші навіть на це не здатні.
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так керівники держави, її еліта мають задавати напрямок розвитку країни. У нас же функції держави ставлять на обслуговування певних вузьких груп. Це не викликає оптимізму.
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Мене напрямок розвитку людства не задовольняє, не те що країни.
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людство розвивається, а Україна впевнено деградує в напрямку перетворення на найбіднішу країну світу. Оце печаль і сум.
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Ну тебе плющить... Я у цій "найбідніший" країні у таких пробках стою, що жах.
Не бери дурного у голову, а важкого в руки.
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я шо? - я нічо..люди таке пишуть:
http://www.epravda.com.ua/publications/2017/07/17/627005/
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та воно то так..але реалії підтверджують прочитане..Чи Ви пропонуєш вірити виступам Гройсман? - він в попередніх виступах зробив системні помилки, я після того його не слухав. Мені зараз легше слухати CNN - дарма, що я там розумію до 50% так і то легше, ніж оцих рехворматорів.
От Ви скажи, що читати тепер?
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а я Кафку та сюрреалізм. І в мене складається враження, що наша сучасна Україна це десь СССР 1980-85 - якась нереальність і повний сюрр і суди Кафки.
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Я тоді у виші вчився. Аж цікаво стало- а що спільного?
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так і я тоді вчився...не знаю як у вас, а тоді у мене було відчуття нереальності, телевізор і пропаганда казали інше...
зараз дуже схоже , тільки термінології інші- якісь дурнички обговорюють на телеканалах, хто кому рамбіновіч і тому подібне.
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Я весь був у навчанні, спорті та художній самодіяльності. Гарний час був- особливо коли почав "саміздат" читати- "Майстер та Маргарита" за одну ніч ковтнути.
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тобто? не було відчуття несправжності того, що відбувається?
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полюбе пойдут, не все правда... А там наверное пиво будут нахаляву наливать, одна из нужных партий для стимула
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Пиарщики хреновы, не надоело еще лапшу вешать народу, который понимает, кто у руля...
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Ой, а як це чіста пасавєцкі "Прискорення процесу добровільного...!
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короче- на 15 сел -один ветеринар и для скота и для людей
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короче- на 15 сел -один ветеринар и для скота и для людей
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Про кібербезпеку. На сайті уряду досі стоїть лічильник БігМіра, який належить КурченкуОбъединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты - Цензор.НЕТ 3824
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На курсы пассов и жестов руками ходит. Ловкость рук и ни какого мошенства.
(Как щипачи в транспорте).
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Про Порошенко и постановочный мачизм
07.08.2017, 16:25 • 855 • 0

Небо, самолеты, девушки...

Полетал человек немножко на истребителе. И? Разве это имеет какое-то значение?) Разве это сократит интенсивность фаворитских войн за лакомые пастбища?
Даже продать эту "детскую картинку" окруженцы президента не смогли - обыватель равнодушно прошел мимо.
Кое-кто, правда, поерничал... Что это означает?
Только одно: все невпопад; все зря. Надо бы уже перестать всерьез оценивать полит/технологический креатив команды ПА. И уж точно не испытывать по этому поводу злобы или раздражения.
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По той простой причне, что "калейдоскоп детских картинок" и есть единственная "комфортная среда обитания" самого ПА и единственный проф/навык его окружения).
Что-то иное они придумать просто не способны. Да и не хотят. Зачем? В этой среде и вправду нет ничего плохого.
Сплошь красивые внешние эффектны. Забавы взрослых. Бордовая и клиповая стилистика. Современная, кстати, стилистика.
Правда, для стран, где все управленческие процессы супер/отлажены... Продать картинку "крутой президент в крутом самолете", конечно, можно. Своим. Которые писаются от восторга, коллекционируя все эти безделушки.
Пустое и фанфаронистое.
Впрочем, гос/управление нынче не может проходить в пустоте. Ее сразу заполняют "враги"). А потому "сэлфи в самолете" заняло свою нишу и немного притушило все эти медийные скандалы: изгой Саакашвили, антироссийские санкции, переделы, одесские протесты.
"Нужны только внешние картинки" - так мыслит ПА и его окруженцы.
Но арбузые баржи, открытия районных поликлиник, протокольные встречи - слишком отдает казенщиной.
А потому на помощь приходит весь этот постановочный мачизм.
При этом, отмечу, сам ПА искренне видит пользу в подобных постановках. Немаленькую. Он активен, разнообразен, современен. Понятно также, что в этом нет никакого "про/путинского подражательства". Как такового. Но есть бесконечно прорывающийся наружу "комплекс провинциалов".
"Если он так делал, то это круто") - ничего не сделаешь с подсознанием. Такова повестка нынче...
Понятно, что есть иной формат. Честного диалога. Но это слишком сложно. Диалог - это всегда компромиссы. Умение слушать и... изгонять собственное тщеславие.
Но проблема Украины всегда в том, что "царю" обязательно делают коридоры славы, по которым он передвигается и где все визжат от неистового восторга.
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Царь же постепенно утрачивает полит/зрение и перестает замечать, что коридоры его славы пустеют, а люди, которые там все еще визжать, уже презрительно ухмыляются...
Меня лично куда больше печалит гнев литовского президента Дали Грибаускайте. По сути, она была нашим ключевым внешнеполитическим активом в самые черные дни 2014/2015. И на своих плечах вынесла всю контр/пропаганду. Пока наши "гении" из первого постреволюционного сопливо боялись даже дышать).
Ее отказ от общения с Петром Алеесеевичем - крайне плохой признак. Признак разочарования тех, кто искренне и безвозвездно нас любит. Дальше? Только вниз. Пока мы не научимся ценить отношения, а не свою хитрость.
Михаил ПОДОЛЯК
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"Ускорение процесса добровольного объединения территориальных"

Одно ("ускорение") противоречит друнгому ("добровольньное")
Добровольное - это объединение органов местного самоуправления по инициативе граждан, когда у них в этом возникает необходимость,
а не по приказу чиновников все того же государства.

В Украине явно пока "местное самоуправление" - пока больше похоже лишь очередную государственную фикция.
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"Ускорение процесса добровольного объединения..."_________________вот ТАК, в свое время, создавали...колхозы!
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"Батько в СОЗі, а я ні.
Нафуя воно мені."
Була така пісенька в часи колективізації.))
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власть по сути давно передана местным Князькам,которые что хотят,то и творят.и никакой Гройсман им или Порошенко не указ.
Вспомните станицу Кущевская на РАБссии...и такое творится везде и повсюду...
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Ура секторальным реформам! Будем формировать, усиливать и стимулировать!
Причем никто не знает, куда идем и что должно быть в итоге - ни одной конкретной цифры типа благосостояние украинца, рост зарплат, снижение цен, рост промышленного производства, повышение на %%% ВВП! Лохотронщики!
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Когда то Маргарет Тэтчер сказала золотые слова :
чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка.
Так что не надейтесь на правительство,что оно вам с барского плеча скинет цены на местный самогон,или понизит цену на фермерский хлеб или яйцо с молоком...,Хватит ждать Манны Небесной лодарюги... :D СССр давно сдох вместе с Перестройкой
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А Польша выжила и процветает, благодаря подобной реформе.
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Хуйло поручило повысить качество и доступность ритуальных услуг :D
https://www.svoboda.org/a/28662621.html
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этому дала тому дала
а этот пусть сам у себя смокчет....
все прогнозируемо просто
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не буду оригінальним, треба пункт 6) йду відставку !
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новые приоритеты. а старые что? все, гавкнули и смылись?
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когда то миллиардер и владелец шахты им.Засядько Ефим Звягильский исполняя обязанности премьера Украины (1993-94гг.) с трибуны ВР сказал многозначительную фразу :
мы ничего не украли.всё давно украдено до нас...
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Прямо по классике! Это ты про "сиротку депутата", похожего на сироток из 12 стульев в богадельне "голубого воришки" Альхена ? Это он ничего не крал?
Объединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты - Цензор.НЕТ 6604
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интерестно КАК все енто можно реализовать имея уебищную налоговую систему которая провоцирует тень контрабас убивает легальних производителей и дает нехилую фору всем кто сидит в тени????
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сплошной разброд и шатание... уже даже удивляться не хочется дебилизму пердизента, премьера, министров...
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Назвал приоритеты... как интересно!... аж легче стало...
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Ай-да Гройсман! Ай-да реформатор! Очередная мантра от Гройсмана. Где только Гройсман, там успех, рост и реформы. Мантры Гройсмана - это пропаганда по Геббельсу. На кол его.
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Главное - побольше движухи, шума и пыли. Правда, Гройсман?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты
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