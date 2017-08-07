 Объединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты

Гройсман подчеркнул: "Города и села во всех уголках Украины начали в результате децентрализации оживать и меняться. И, выступая на конференции по вопросам децентрализации в Тернополе, я прежде всего благодарил всех тех, с кем я вместе в 2014 году, тогда как вице-премьер и министр регионального развития, боролся за то, чтобы дать старт этой реформе и заложить ее основу. Благодарил всех тех, с кем мы в течение этих трех лет вместе буквально пробивали каждое принципиальное решение.
Но, коллеги, мы прошли только может полпути. Рано говорить только об успехах. Вот пять задач, которые имеют, на мой взгляд, быть решены на следующем этапе реформы - в течение ближайших нескольких лет:
1) Ускорение процесса добровольного объединения территориальных общин с тем, чтобы завершить его к очередным местным выборам.
2) Формирование оптимальной системы территориальной организации власти.
3) Реализация секторальных реформ. Вместе мы быстрее и качественнее сделаем хорошие школы и детские сады, больницы и поликлиники.
4) Стимулирование местного экономического развития и создания добавленной стоимости на местах.
5) Активизация привлечения граждан к принятию решений.
Пришло время дать реформе новый импульс, как и на предыдущем этапе, я лично готов и работать вместе, и требовать. Успех децентрализации критически важен для успеха Украины".
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Повноваження мають - місцеві рехверендуми, вибори депутатів і голів, а також мітинги. Тільки то все не діє. Навіть не знаю, що вже подіє.
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це не юридичне.
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моя думка - ця системна криза дуже надовго...десь ще на років 20.
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Не бери дурного у голову, а важкого в руки.
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http://www.epravda.com.ua/publications/2017/07/17/627005/
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От Ви скажи, що читати тепер?
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зараз дуже схоже , тільки термінології інші- якісь дурнички обговорюють на телеканалах, хто кому рамбіновіч і тому подібне.
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(Как щипачи в транспорте).
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07.08.2017, 16:25 • 855 • 0
Небо, самолеты, девушки...
Полетал человек немножко на истребителе. И? Разве это имеет какое-то значение?) Разве это сократит интенсивность фаворитских войн за лакомые пастбища?
Даже продать эту "детскую картинку" окруженцы президента не смогли - обыватель равнодушно прошел мимо.
Кое-кто, правда, поерничал... Что это означает?
Только одно: все невпопад; все зря. Надо бы уже перестать всерьез оценивать полит/технологический креатив команды ПА. И уж точно не испытывать по этому поводу злобы или раздражения.
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По той простой причне, что "калейдоскоп детских картинок" и есть единственная "комфортная среда обитания" самого ПА и единственный проф/навык его окружения).
Что-то иное они придумать просто не способны. Да и не хотят. Зачем? В этой среде и вправду нет ничего плохого.
Сплошь красивые внешние эффектны. Забавы взрослых. Бордовая и клиповая стилистика. Современная, кстати, стилистика.
Правда, для стран, где все управленческие процессы супер/отлажены... Продать картинку "крутой президент в крутом самолете", конечно, можно. Своим. Которые писаются от восторга, коллекционируя все эти безделушки.
Пустое и фанфаронистое.
Впрочем, гос/управление нынче не может проходить в пустоте. Ее сразу заполняют "враги"). А потому "сэлфи в самолете" заняло свою нишу и немного притушило все эти медийные скандалы: изгой Саакашвили, антироссийские санкции, переделы, одесские протесты.
"Нужны только внешние картинки" - так мыслит ПА и его окруженцы.
Но арбузые баржи, открытия районных поликлиник, протокольные встречи - слишком отдает казенщиной.
А потому на помощь приходит весь этот постановочный мачизм.
При этом, отмечу, сам ПА искренне видит пользу в подобных постановках. Немаленькую. Он активен, разнообразен, современен. Понятно также, что в этом нет никакого "про/путинского подражательства". Как такового. Но есть бесконечно прорывающийся наружу "комплекс провинциалов".
"Если он так делал, то это круто") - ничего не сделаешь с подсознанием. Такова повестка нынче...
Понятно, что есть иной формат. Честного диалога. Но это слишком сложно. Диалог - это всегда компромиссы. Умение слушать и... изгонять собственное тщеславие.
Но проблема Украины всегда в том, что "царю" обязательно делают коридоры славы, по которым он передвигается и где все визжат от неистового восторга.
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Царь же постепенно утрачивает полит/зрение и перестает замечать, что коридоры его славы пустеют, а люди, которые там все еще визжать, уже презрительно ухмыляются...
Меня лично куда больше печалит гнев литовского президента Дали Грибаускайте. По сути, она была нашим ключевым внешнеполитическим активом в самые черные дни 2014/2015. И на своих плечах вынесла всю контр/пропаганду. Пока наши "гении" из первого постреволюционного сопливо боялись даже дышать).
Ее отказ от общения с Петром Алеесеевичем - крайне плохой признак. Признак разочарования тех, кто искренне и безвозвездно нас любит. Дальше? Только вниз. Пока мы не научимся ценить отношения, а не свою хитрость.
Михаил ПОДОЛЯК
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Одно ("ускорение") противоречит друнгому ("добровольньное")
Добровольное - это объединение органов местного самоуправления по инициативе граждан, когда у них в этом возникает необходимость,
а не по приказу чиновников все того же государства.
В Украине явно пока "местное самоуправление" - пока больше похоже лишь очередную государственную фикция.
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Нафуя воно мені."
Була така пісенька в часи колективізації.))
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Вспомните станицу Кущевская на РАБссии...и такое творится везде и повсюду...
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Причем никто не знает, куда идем и что должно быть в итоге - ни одной конкретной цифры типа благосостояние украинца, рост зарплат, снижение цен, рост промышленного производства, повышение на %%% ВВП! Лохотронщики!
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чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка.
Так что не надейтесь на правительство,что оно вам с барского плеча скинет цены на местный самогон,или понизит цену на фермерский хлеб или яйцо с молоком...,Хватит ждать Манны Небесной лодарюги... :D СССр давно сдох вместе с Перестройкой
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https://www.svoboda.org/a/28662621.html
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а этот пусть сам у себя смокчет....
все прогнозируемо просто
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мы ничего не украли.всё давно украдено до нас...
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