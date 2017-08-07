 Объединение громад, новая система территориальной организации власти и секторальные реформы, - Гройсман назвал свои новые приоритеты

Города и села во всех уголках Украины начали в результате децентрализации оживать и меняться. И, выступая на конференции по вопросам децентрализации в Тернополе, я прежде всего благодарил всех тех, с кем я вместе в 2014 году, тогда как вице-премьер и министр регионального развития, боролся за то, чтобы дать старт этой реформе и заложить ее основу. Благодарил всех тех, с кем мы в течение этих трех лет вместе буквально пробивали каждое принципиальное решение.

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Но, коллеги, мы прошли только может полпути. Рано говорить только об успехах. Вот пять задач, которые имеют, на мой взгляд, быть решены на следующем этапе реформы - в течение ближайших нескольких лет:

1) Ускорение процесса добровольного объединения территориальных общин с тем, чтобы завершить его к очередным местным выборам.

2) Формирование оптимальной системы территориальной организации власти.

3) Реализация секторальных реформ. Вместе мы быстрее и качественнее сделаем хорошие школы и детские сады, больницы и поликлиники.

4) Стимулирование местного экономического развития и создания добавленной стоимости на местах.

5) Активизация привлечения граждан к принятию решений.