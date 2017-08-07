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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (412) Романюк (39)

 Верховный Суд Украины работает в штатном режиме, - Романюк

суд верховный

Верховный Суд Украины продолжает работать в штатном режиме, независимо от того, когда будет завершен процесс формирования нового Верховного Суда.

Об этом заявил глава ВСУ Ярослав Романюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Несмотря на то, какие результаты конкурса, сколько ныне действующих судей Верховного суда смогут занять должности в будущем Верховном суде, суд работает в штатном режиме, правосудие осуществляют все судебные палаты, дела рассматриваются", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Я.Романюк отметил, что 27 июля он принял решение прекратить участие в конкурсе на должность в новом Верховном суде и направил соответствующее заявление в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Он подчеркнул, что сделал это по личным причинам, которые не намерен обсуждать в СМИ.

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В свою очередь, судья-спикер судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Богдан Пошва, говоря о процедуре формирования нового Верховного суда, отметил, что когда этот конкурс называют беспрецедентным, то это означает, что "никогда в других странах такое бы не было применено".

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Верхвовчий суд работает в режзиме четко. Ну правда не в полном составе. 99% на курортах элитных после праведных трудов отдыхают.
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То есть продолжает свои решения принимать не руководствуясь законами Укураины, а руководствуясь сумой занесённого?
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Автоматически.

ПыСы. Читать в предыдущем комменте "...законами Украины,..". А то ща набегут всякие недоколыханные ванги-разоблачители, выводящие на чистую воду рашкована-ольгинца.
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Что да - то да. У них же "нюх, как у собаки; а глаз, как у орла". Все эти кассандры, нострадамусы, кейси и ванги, бледная тень этих настоящих ясновидцев нашего форума.
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дела идут..., контора пишет..., бабло течёт... и жизнь хороша и жить хорошо.......
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Да он ВСЕГДА "работает" в штатном режиме-БАБЛО "колотит" ДАЙ БОГ КАЖДОМУ!!!...
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Не надо путать слова - работать и зарабатывать...
Правильно будет так: Верховный Суд Украины зарабатывает в штатном режиме...
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Верховний суд практично мало працює - все сконцентровано в ВССУ, ВАСУ, ВГУ,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд Украины работает в штатном режиме, - Романюк
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