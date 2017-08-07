 Верховный Суд Украины работает в штатном режиме, - Романюк

Об этом заявил глава ВСУ Ярослав Романюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Несмотря на то, какие результаты конкурса, сколько ныне действующих судей Верховного суда смогут занять должности в будущем Верховном суде, суд работает в штатном режиме, правосудие осуществляют все судебные палаты, дела рассматриваются", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.
Я.Романюк отметил, что 27 июля он принял решение прекратить участие в конкурсе на должность в новом Верховном суде и направил соответствующее заявление в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Он подчеркнул, что сделал это по личным причинам, которые не намерен обсуждать в СМИ.
В свою очередь, судья-спикер судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Богдан Пошва, говоря о процедуре формирования нового Верховного суда, отметил, что когда этот конкурс называют беспрецедентным, то это означает, что "никогда в других странах такое бы не было применено".
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ПыСы. Читать в предыдущем комменте "...законами Украины,..". А то ща набегут всякие недоколыханные ванги-разоблачители, выводящие на чистую воду рашкована-ольгинца.
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Правильно будет так: Верховный Суд Украины зарабатывает в штатном режиме...
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