EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1135  12
Все про:Укрзализныця (1151) Шкляр (77) Бутусов Юрий (1315) Омелян (307)

 Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и замминистра юстиции Сергей Шкляр обменялись обоюдными замечаниями в соцсети.

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр написал:

"В пятницу 04.08.2017 Министр инфраструктуры Владимир Омелян обнародовал на своей странице в Facebook информацию о том, что Окружной административный суд г. Киева принял судебное решение, которым признал постановление Правительства от 18.01.2017 №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" незаконным.

Однако по состоянию на сегодня Кабинет Министров как ответчик по делу не получил указанного судебного решения и его текст не размещен в Едином государственном реестре судебных решений (что подтверждается скриншотом веб-страницы Единого государственного реестра судебных решений).


Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода Укрзализныци из подчинения Мининфраструктуры 01

Министерство инфраструктуры, третье лицо по делу, каким-то образом получило, а суд, соответственно, выдал судебное решение, которое не внесено в ЕГРСР, еще в пятницу, 04.08.2017.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственная аудиторская служба проверит деятельность "Укрзализныци", - Омелян

Сегодня представители Кабинета Министров пытались ознакомиться с материалами дела в Окружном административном суде г. Киева, однако секретарь судебного заседания сообщил, что материалы дела, возможно, будут предоставлены им для ознакомления завтра.

Такая ситуация наталкивает на мысль о предвзятости суда по этому делу в отношении одного из участников процесса. Кабинет Министров Украины считает это судебное решение незаконным, и оно подлежит отмене.

После получения постановления Правительство вынуждено подать апелляционную жалобу в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года прибыль "Укрзализныци" выросла на 3,9 млрд, а капитальные инвестиции - на 180%, - Бальчун

Пост Шкляра прокомментировал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Он написал: "Жаль, правда мне одному нужна", опубликовав скан-копию постановления Окружного административного суда.

Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода Укрзализныци из подчинения Мининфраструктуры 02


Кроме этого в комментарии он разместил таблицу, опубликованную в одном из изданий, в которой отображена "схема" влияний и связей в "Укрзализныце".


Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода Укрзализныци из подчинения Мининфраструктуры 03

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя переписку чиновников отметил: "Класс. Два министерства, причем во главе с представителями одной партии "Народного фронта", выясняют ключевые вопросы действий правительства через суд и в фейсбуке. Высшая форма плюрализма мнений)".



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почему этот "министр" после Ryanair ещё работает??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви ще факи одне одному привселюдно потикайте! Наче діти малі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
К сожалению - это так.Уродец усирается, что министр имеет право указывать Кабмину какие решения принимать по Укрзализнице и ничего с ним поделать не могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да увольте уже это позорище Омеляна....... Хоть это и чревато последствиями. Народный фронт в позу встанет в Раде и тогда ни один закон голосов не наберёт. Но реально уже достало это существо с Укрзализницей, никак не хочет смириться с тем, что кормушку отобрали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Омелян и Шкляр поспорили"
нужно подключить Зоряна и Шкиряка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Омелян - гальмо в Кабміні. Цікаво, хто на нього тисне?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот две шкуры вонючие. Каждый тянет себе кормушку. Ну и суды... В общем, очень любят такие дела. Апелляция уже поди руки потирает, с превеликим нестерпением ждет дело))) И дело... с третьего перрона... к ним... под Гимн Украины... чух чух чух......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, министерство судится с Кабмином.
В нормальной стране Омелян уже завтра бы не был министром.
А тут его держат на должности.
Правительство должно быть командой, а не сбором блатных.
Не устраивает работа - вали с должности.
А то только пиаром занимается, вместо работы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти