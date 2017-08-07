 Омелян и Шкляр поспорили о решении суда относительно незаконности вывода "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр написал:
"В пятницу 04.08.2017 Министр инфраструктуры Владимир Омелян обнародовал на своей странице в Facebook информацию о том, что Окружной административный суд г. Киева принял судебное решение, которым признал постановление Правительства от 18.01.2017 №52 "О внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" незаконным.
Однако по состоянию на сегодня Кабинет Министров как ответчик по делу не получил указанного судебного решения и его текст не размещен в Едином государственном реестре судебных решений (что подтверждается скриншотом веб-страницы Единого государственного реестра судебных решений).
Министерство инфраструктуры, третье лицо по делу, каким-то образом получило, а суд, соответственно, выдал судебное решение, которое не внесено в ЕГРСР, еще в пятницу, 04.08.2017.
Сегодня представители Кабинета Министров пытались ознакомиться с материалами дела в Окружном административном суде г. Киева, однако секретарь судебного заседания сообщил, что материалы дела, возможно, будут предоставлены им для ознакомления завтра.
Такая ситуация наталкивает на мысль о предвзятости суда по этому делу в отношении одного из участников процесса. Кабинет Министров Украины считает это судебное решение незаконным, и оно подлежит отмене.
После получения постановления Правительство вынуждено подать апелляционную жалобу в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины".
Пост Шкляра прокомментировал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.
Он написал: "Жаль, правда мне одному нужна", опубликовав скан-копию постановления Окружного административного суда.
Кроме этого в комментарии он разместил таблицу, опубликованную в одном из изданий, в которой отображена "схема" влияний и связей в "Укрзализныце".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя переписку чиновников отметил: "Класс. Два министерства, причем во главе с представителями одной партии "Народного фронта", выясняют ключевые вопросы действий правительства через суд и в фейсбуке. Высшая форма плюрализма мнений)".
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нужно подключить Зоряна и Шкиряка
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В нормальной стране Омелян уже завтра бы не был министром.
А тут его держат на должности.
Правительство должно быть командой, а не сбором блатных.
Не устраивает работа - вали с должности.
А то только пиаром занимается, вместо работы.
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