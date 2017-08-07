 Польша чрезмерно политизирует тему противостояния с Украиной в годы Второй мировой войны, - Вятрович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"В первую очередь хочу сказать, что речь должна идти не о восстановлении исторической дискуссии вокруг трудных вопросов, а о ее продолжении. Дело в том, что такие дискуссии ведутся, и более того, создан специальный формат в 2015 году украинским и польским Институтами национальной памяти - форум историков, где 12 ученых, занимающиеся вопросами времен Второй мировой войны, дважды в год собираются в Польше и профессионально обсуждают вопросы польско-украинского противостояния в годы Второй мировой войны", - сообщил он.
"Соответственно, в диалоге по этому вопросу на исторической плоскости нет проблем, он, слава Богу, развивается. Проблема только в чрезмерной политизации этой темы именно Польшей. К сожалению, сам господин Ващиковский является одним из спикеров политизации этой темы с его известными заявлениями о том, что якобы Украина с Бандерой не войдет в Европу, и другие такого рода вещи, которые свидетельствуют о его желании как политика и желании других политиков из лагеря "Права и справедливости" каким-то образом влиять на оценки тех или иных исторических явлений в Украине", - заявил директор Института нацпамяти.
"Считаю не слишком правильным, когда политики вообще стараются навязывать свои политические оценки прошлому. Это очевидная задача в первую очередь историков. Я думаю, что Украина в этом вопросе делает все правильно: Украина продолжает исследования этой проблематики, украинские исследователи работают в архивах, публикуют исследования. Я убежден, что политики все, что нужно сделать вокруг этой темы, сделали уже раньше. У нас есть общие заявления двух президентов, двух парламентов, и очевидно, что другое участие политиков в освещении этой темы, скорее, вредит как пониманию прошлого, так и может быть причиной для дальнейшего ухудшения отношений в современности. Господин Ващиковский сказал о том, что в нашей истории есть герои, которые нас объединяют. Конечно, мы должны их помнить. Вместе с тем мы должны понимать, что в нашей истории будут личности, которые будут героями для украинцев и преступниками для поляков, и наоборот. Одной из основ взаимоуважения является уважение к этой разнице, поэтому мы должны уважать, что каждый из нас имеет право на эту разницу", - резюмировал Вятрович.
Напомним, ранее глава МИД Польша Витольд Ващиковский заявил, что Варшава предложила Киеву отказаться от героизации членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).
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предложение поляков "решить вопросы истории"- не должно быть в одностороннем порядке, тогда должны быть обоюдные уступки с обоих сторон.
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