EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  297  8
Все про:история (1373) Польша (3998) Вятрович (114) Ващиковский (117)

 Польша чрезмерно политизирует тему противостояния с Украиной в годы Второй мировой войны, - Вятрович

вятрович

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает не правильным, когда политики стараются навязывать свои политические оценки прошлому - это очевидная задача в первую очередь историков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Украина ищет свою историческую идентичность, чтобы заложить основу для патриотизма. Это нормальная тенденция, - глава МИД Польши о героизации ОУН-УПА

"В первую очередь хочу сказать, что речь должна идти не о восстановлении исторической дискуссии вокруг трудных вопросов, а о ее продолжении. Дело в том, что такие дискуссии ведутся, и более того, создан специальный формат в 2015 году украинским и польским Институтами национальной памяти - форум историков, где 12 ученых, занимающиеся вопросами времен Второй мировой войны, дважды в год собираются в Польше и профессионально обсуждают вопросы польско-украинского противостояния в годы Второй мировой войны", - сообщил он.

"Соответственно, в диалоге по этому вопросу на исторической плоскости нет проблем, он, слава Богу, развивается. Проблема только в чрезмерной политизации этой темы именно Польшей. К сожалению, сам господин Ващиковский является одним из спикеров политизации этой темы с его известными заявлениями о том, что якобы Украина с Бандерой не войдет в Европу, и другие такого рода вещи, которые свидетельствуют о его желании как политика и желании других политиков из лагеря "Права и справедливости" каким-то образом влиять на оценки тех или иных исторических явлений в Украине", - заявил директор Института нацпамяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роста национализма, в том числе антипольского, в Украине мы не видим, - Ващиковский

"Считаю не слишком правильным, когда политики вообще стараются навязывать свои политические оценки прошлому. Это очевидная задача в первую очередь историков. Я думаю, что Украина в этом вопросе делает все правильно: Украина продолжает исследования этой проблематики, украинские исследователи работают в архивах, публикуют исследования. Я убежден, что политики все, что нужно сделать вокруг этой темы, сделали уже раньше. У нас есть общие заявления двух президентов, двух парламентов, и очевидно, что другое участие политиков в освещении этой темы, скорее, вредит как пониманию прошлого, так и может быть причиной для дальнейшего ухудшения отношений в современности. Господин Ващиковский сказал о том, что в нашей истории есть герои, которые нас объединяют. Конечно, мы должны их помнить. Вместе с тем мы должны понимать, что в нашей истории будут личности, которые будут героями для украинцев и преступниками для поляков, и наоборот. Одной из основ взаимоуважения является уважение к этой разнице, поэтому мы должны уважать, что каждый из нас имеет право на эту разницу", - резюмировал Вятрович.

Напомним, ранее глава МИД Польша Витольд Ващиковский заявил, что Варшава предложила Киеву отказаться от героизации членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поляки не заспокояться , доки не отримають від України позов за всі ті злочини , що робила Польща по відношенню до України на протязі 1918-1947 років !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ведь тогда аналогичный иск получит и Украина от пояков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І ми разом опинимося у глухому куті- от хУЙЛО радітиме...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не Польща, а діюча влада Польщі- це різні речі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дрищатка,а что скажешь по поводу Украины и действующей власти Украины,это одно и то же,как ты нам постоянно пытаешься впарить?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
польша- хорошая сука, их квасневский два года сидел в украине, баламутил народ, им главное было наколотить свару, пшеки помойные
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вятровичу не в укор,мы отстаем от поляков,они диктуют,а мы отбиваемся.....вам бы стоит активизировать работу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще раз повторю- пусть тогда поляки откажутся от героизации своего пилсудского

предложение поляков "решить вопросы истории"- не должно быть в одностороннем порядке, тогда должны быть обоюдные уступки с обоих сторон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша чрезмерно политизирует тему противостояния с Украиной в годы Второй мировой войны, - Вятрович
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти