 Жизни пострадавших в результате инцидента в Львовской психбольнице ничего не угрожает, - врачи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в УНН сообщила заместитель главного врача 8-й клинической больницы Оксана Фильц.
"Сейчас оба пациента находятся в медицинском сне. По состоянию на сейчас, их жизни ничего не угрожает. Двое мужчин поступили к нам с ножевыми ранениями шеи и живота. Им проведены оперативные вмешательства. Сейчас пациенты находятся под врачебным наблюдением", - рассказала О.Фильц.
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Врачи пока не могут сказать, когда смогут выписать мужчин.
"Сейчас они находятся в нашей больнице. Угрозы их жизни нет, но должны еще провести ряд консультаций. Лишь после этого сможем вернуть их в Львовскую психбольницу", - добавила заместитель главного врача 8-й клинической больницы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 августа, в областной клинической психиатрической больницы продолжается служебная проверка по инциденту с пациентом который взял заложников и травмировал десяти пациентов.
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