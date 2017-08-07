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 Жизни пострадавших в результате инцидента в Львовской психбольнице ничего не угрожает, - врачи

львов психбольница

Пострадавшим в результате инцидента в Львовской психиатрической больнице ничего не угрожает, состояние двух пострадавших, которых ранил пациент Львовской психбольницы в пятницу, 4 августа, стабильный, их жизни ничего не угрожает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в УНН сообщила заместитель главного врача 8-й клинической больницы Оксана Фильц.

"Сейчас оба пациента находятся в медицинском сне. По состоянию на сейчас, их жизни ничего не угрожает. Двое мужчин поступили к нам с ножевыми ранениями шеи и живота. Им проведены оперативные вмешательства. Сейчас пациенты находятся под врачебным наблюдением", - рассказала О.Фильц.

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Врачи пока не могут сказать, когда смогут выписать мужчин.

"Сейчас они находятся в нашей больнице. Угрозы их жизни нет, но должны еще провести ряд консультаций. Лишь после этого сможем вернуть их в Львовскую психбольницу", - добавила заместитель главного врача 8-й клинической больницы.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 августа, в областной клинической психиатрической больницы продолжается служебная проверка по инциденту с пациентом который взял заложников и травмировал десяти пациентов.

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Интересно , там нашинские цензоровские боты не отметились ?
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