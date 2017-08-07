 Грузия просит Варшаву предоставить информацию о пребывании Саакашвили в Польше

"Мы получили запрос от Министерства юстиции Грузии с просьбой установить, находится ли Михаил Саакашвили на территории Польши. Запрос поступил к нам в понедельник. В соответствии с процедурой мы поручили это полиции и Пограничной службе", - сказал он.
Напомним, 31 июля министр юстиции Грузии Теа Цукулиани сообщила, что против Михеила Саакашвили на его родине инициированы четыре уголовных дела и Грузия будет требовать от тех стран, где он останавливается, его выдачи. Министр в этом контексте говорила о США. Также она отметила возможные "юридические консультации", связанные, в частности, с экстрадицией. Михеила Саакашвили, одного из лидеров "Революции роз" и третьего президента Грузии, среди прочего, обвиняют в подавлении протестов в Тбилиси в 2007 году и превышении полномочий. Политик, который покинул Грузию в 2013 году, называет эти обвинения политически мотивированными.
Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А может и с паспортом Украины, если в Госдепе решили, что Пэтя просто чудит сдуру и не надо придавать этому значение.
Через недельку узнаем. Если Пэтя даст обратную и включит процедуру восстановления гражданства Михеила - значит Петюне и компании хорошо насыпали перца под хвост.
Ответить
Ответить
Ответить
Совпадение? ( не думаю)
Ответить
Ответить
Ответить
КАК ПОРОШЕНКО ЗАКАЗЫВАЕТ СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТОВ АМЕРИКАНСКИМ ЛОББИСТАМ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минюста США, американская лоббистская компания BGR Group в 2017 году заключила контракт на 600.000$ с Банковой. (https://www.fara.gov/docs/5430-Exhibit-AB-20170111-59.pdf).
Именно эту компанию Порошенко использует для того, чтобы за государственный счёт дискредитировать своих конкурентов на Западе. Хотя теоретически ее деятельность должна быть сфокусирована на улучшении имиджа страны, по факту мы видим обратное - она направлена на решение личных имиджевых проблем президента.
Это отчетливо видно на примере вопроса о лишении гражданства Михаила Саакашвили. После того, как все ведущие мировые медиа поддержали Михаила, Порошенко был выставлен в неприглядном свете. Через некоторое время последовала реакция. Так, 3 августа на сайте Fox News вышла колонка «Украина аннулировала гражданство Саакашвили - он подлизывается к Трампу». Ёе автор Ллойд Грин по "странному" стечению обстоятельств активно сотрудничает с вышеупомянутой BGR Group. В этом году он уже брал интервью у олигарха Григоришина, чтобы хоть как-то «отмыть» его репутацию на Западе. (http://hubs.ua/…/grigorishin-rasskazal-amerikanskomu-izdani…)
Известен также факт, что BGR в некоторой мере была связана с лоббированием интересов Януковича в то время, когда он еще являлся президентом (например, «Mr. Yanukovych Goes to Washington»). - http://ukrainianweek.com/Politics/18725
Петр Алексеевич, а вы поинтересовались у украинских налогоплательщиков, готовы ли они расплачиваться за ваши личные интриги и отбеливание вашей персоны на Западе? Возможно, стоит самостоятельно нести отвественность за принятые решение или же принимать их более взвешено и не в личных интересах, а в первую очередь в интересах украинского народа?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НАБУ ведет расследование по декларации нардепа от БПП Винника
Facenews.ua · 55 минут назад
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить