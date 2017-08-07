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 Грузия просит Варшаву предоставить информацию о пребывании Саакашвили в Польше

саакашвили

Грузинские власти просят Варшаву предоставить информацию о том, пребывает ли бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в Польше.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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"Мы получили запрос от Министерства юстиции Грузии с просьбой установить, находится ли Михаил Саакашвили на территории Польши. Запрос поступил к нам в понедельник. В соответствии с процедурой мы поручили это полиции и Пограничной службе", - сказал он.

Напомним, 31 июля министр юстиции Грузии Теа Цукулиани сообщила, что против Михеила Саакашвили на его родине инициированы четыре уголовных дела и Грузия будет требовать от тех стран, где он останавливается, его выдачи. Министр в этом контексте говорила о США. Также она отметила возможные "юридические консультации", связанные, в частности, с экстрадицией. Михеила Саакашвили, одного из лидеров "Революции роз" и третьего президента Грузии, среди прочего, обвиняют в подавлении протестов в Тбилиси в 2007 году и превышении полномочий. Политик, который покинул Грузию в 2013 году, называет эти обвинения политически мотивированными.

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Саакашвили прилетел в Польшу из США 4 августа и заявил, что намерен посетить другие европейские страны и что никто в мире не признает отмены его украинского паспорта. В тот же день Главная прокуратура Грузии заявила, что обратилась к польским компетентным органам по вопросу визита в эту страну экс-президента Михаила Саакашвили. В Варшаве ответили, что ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лишенный гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. ВИДЕО

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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а с чьим паспортом въехал в Польшу,если по словам этого клоуна у него только украинский пачпортт,который потерял юридическую силу?
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Нумерной, ты здесь за деньги? Или просто идиот?
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с какого перепугу, это тебе минстець в методичке написал ?
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Например, с паспортом США.
А может и с паспортом Украины, если в Госдепе решили, что Пэтя просто чудит сдуру и не надо придавать этому значение.

Через недельку узнаем. Если Пэтя даст обратную и включит процедуру восстановления гражданства Михеила - значит Петюне и компании хорошо насыпали перца под хвост.
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Михаил Саакашвили показал паспорт, по которому прилетел в Польшу. Он предъявил документ в ходе встречи с варшавским Евромайданом. Видео встречи политик опубликовал у себя в Facebook. Судя по ролику, в руках у Михо был загранпаспорт Украины. По его словам, ни в США, ни в Польше на границе этот документ претензий не вызвал - хотя Украина его официально и аннулировала. "Я считаю, что этот паспорт, которым я очень горжусь, не игрушка отдельных олигархов, которые могут его дать, забрать, отменить, им шантажировать. Я решил, что не я один так думаю, поэтому поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Хотя Аваков и вызвал действующего посла в США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту. Потом я приехал в Польшу, тоже мне улыбнулись, сказали "Добро пожаловать", - говорит экс-губернатор Одесской области.
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Как то странно, стоило Пете съездить в Грузию и начались преследования Михо.
Совпадение? ( не думаю)
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Полякам надо послать на)(-й єтого кремлядьского холуя бидзину иванишвили.
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David Sakvarelidze 1 hr ·

КАК ПОРОШЕНКО ЗАКАЗЫВАЕТ СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОППОНЕНТОВ АМЕРИКАНСКИМ ЛОББИСТАМ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минюста США, американская лоббистская компания BGR Group в 2017 году заключила контракт на 600.000$ с Банковой. (https://www.fara.gov/docs/5430-Exhibit-AB-20170111-59.pdf).
Именно эту компанию Порошенко использует для того, чтобы за государственный счёт дискредитировать своих конкурентов на Западе. Хотя теоретически ее деятельность должна быть сфокусирована на улучшении имиджа страны, по факту мы видим обратное - она направлена на решение личных имиджевых проблем президента.

Это отчетливо видно на примере вопроса о лишении гражданства Михаила Саакашвили. После того, как все ведущие мировые медиа поддержали Михаила, Порошенко был выставлен в неприглядном свете. Через некоторое время последовала реакция. Так, 3 августа на сайте Fox News вышла колонка «Украина аннулировала гражданство Саакашвили - он подлизывается к Трампу». Ёе автор Ллойд Грин по "странному" стечению обстоятельств активно сотрудничает с вышеупомянутой BGR Group. В этом году он уже брал интервью у олигарха Григоришина, чтобы хоть как-то «отмыть» его репутацию на Западе. (http://hubs.ua/…/grigorishin-rasskazal-amerikanskomu-izdani…)
Известен также факт, что BGR в некоторой мере была связана с лоббированием интересов Януковича в то время, когда он еще являлся президентом (например, «Mr. Yanukovych Goes to Washington»). - http://ukrainianweek.com/Politics/18725
Петр Алексеевич, а вы поинтересовались у украинских налогоплательщиков, готовы ли они расплачиваться за ваши личные интриги и отбеливание вашей персоны на Западе? Возможно, стоит самостоятельно нести отвественность за принятые решение или же принимать их более взвешено и не в личных интересах, а в первую очередь в интересах украинского народа?
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Говорят, что Михо очень хорошо реформировал судебную реформу в Грузии, что она кремень, монолит законности. Пусть вот поедет и проверит - раз не виноват, должны оправдать.
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Масло масляное прошу прощения - "реформировал судебную систему".
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Почём теперь в Польше галстуки? А надкусанные?
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Любимая тема ольгинцев галстуки для михо,теперь и рошенинфо подхватило
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Да ни одна нормальная страна не выдаст Саакашвили пророссийской власти Грузии, тем более экс-президента.
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