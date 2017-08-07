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 Экономика
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Все про:приватизация (817) ФГИ (481) энергетика (988)

 Приватизация энергокомпаний пройдет в срок, это требование МВФ, - Фонд госимущества

фги облэнерго

Фонд государственного имущества Украины в данный момент осуществляет мероприятия по подготовке к приватизации объектов, включенных в постановление Кабинета Министров Украины от 12 мая 2015 № 271 "О проведении прозрачной и конкурентной приватизации в 2015 - 2017 годах" (с изменениями).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в перечень на приватизацию включены 284 объекта.

"Учитывая наличие в перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, достаточного количества инвестиционно привлекательных объектов, считаем, что выполнение задачи по поступлению средств от приватизации государственного имущества в 2018 году в размере 17,1 млрд. грн., является реальным", - заявили в Фонде госимущества.

По сообщению пресс-службы ФГИУ, украинская сторона, согласно "Письму о намерениях к МВФ" от 2 марта 2017 года, взяла на себя обязательства по приватизации в 2017 году, в частности, ОАО "Одесский припортовый завод", ОАО "Центрэнерго" и региональных распределительных компаний (пп. IV п.28 раздел "Реформа государственных предприятий" Меморандума об экономической и финансовой политике). В этот перечень включены областные энергоснабжающие компании.

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Также пресс-служба ФГИУ напоминает, что 4 июля 2017 правительство одобрило предложение Минэкономразвития по группировке объектов государственной собственности. Принятый документ определяет, какие государственные предприятия в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы. Всего в "Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах" включены 893 объекта.

Напомним, в августе 2017 года ФГИУ намерен выставить на продажу акции восьми облэнерго.

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доколе, доколе такой беспредел твориться будет?? за что у кацапов дедываивали в роа??? ))))

Топят аттестаты в Темзе, рвут визы в ДНР, не перевозят через Ла-Манш . Лондон делает все, что бы английские абитуриенты на поступили в ВУЗы молодой республикиПриватизация энергокомпаний пройдет в срок, это требование МВФ, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 3790

Портят аттестаты, не выдают паспорта: Киев делает все, чтобы абитуриенты не поступали в вузы ДНР | ДАНDAN-NEWS.INFO
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Гарвард - опустел! в Стэфорде - паника и массовый исход студентов... Даже в MIT - всего лишь 3% подано заявок от прошлого года!
ВСЕ рвуться в ДыНыРы поступать - где ж еще получить звание почетное звание "лапотник"?))
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Смотрел у шария стеб на над цензором нет и поросёнком...
Так там вышибала из охраны гаранта не пропусках громадьске тв к поросёнку-со словами-там только личная пресса!
Ему говорят-цензору можно? а нам нет?
Тот во твет-цензор личная пресса...
А бутусов любимая жена президента...
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Само-собой.такой кусок не слабый ,только как бы вам этими кусками в итоге не подавиться ...
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а чего аналогичную новость ранее затерли?
МВФ потребовало тоже?))
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на кого прихватизувати будуть? прямо так мвф і сказав: віддайте гідранту в енергетиці те, що ще у власності держави, а то ай-яй-яй буде
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И как это такие ласые шматки еще не приватизованы?
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P.S.А читал ли кто оригинал требований МВФ?Ведь под видом их требований можна продать и Украину.Где это видано чтоб стратегически важные обьекты как энергетик,тяжелая промышленость и т.д. находились в руках хрен знает кого,может и предателя?Если и ктото то хочет иметь бизнес в этих областях то пускай себе строит,строит с нуля.
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Только рыжего гада надо подальше от єнергокомпаний держать. Иначе война не закончится никогда, пока мы сами будем оплачивать расходы татарского упыря на эту войну.
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Странно, что во Франции электроэнергетика на 100% государственная, а в Украине МВФ требует ее приватизации! Неужели рехформаторы опять врут???
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26 років "приватизації" призвели лише до тотального зубожіння людей і зношеності інфраструктури - життя так нічому і не навчило ?
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в требовании МВФ указаны конкретные имена участников которые будут допущены к деребану?
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Эт точно! В срок и как надо пройдет. Теперь они не Ахметке принадлежать будут, а угадайте с трех раз КОМУ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПриватизация энергокомпаний пройдет в срок, это требование МВФ, - Фонд госимущества
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