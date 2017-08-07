 Приватизация энергокомпаний пройдет в срок, это требование МВФ, - Фонд госимущества

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в перечень на приватизацию включены 284 объекта.
"Учитывая наличие в перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2015-2017 годах, достаточного количества инвестиционно привлекательных объектов, считаем, что выполнение задачи по поступлению средств от приватизации государственного имущества в 2018 году в размере 17,1 млрд. грн., является реальным", - заявили в Фонде госимущества.
По сообщению пресс-службы ФГИУ, украинская сторона, согласно "Письму о намерениях к МВФ" от 2 марта 2017 года, взяла на себя обязательства по приватизации в 2017 году, в частности, ОАО "Одесский припортовый завод", ОАО "Центрэнерго" и региональных распределительных компаний (пп. IV п.28 раздел "Реформа государственных предприятий" Меморандума об экономической и финансовой политике). В этот перечень включены областные энергоснабжающие компании.
Также пресс-служба ФГИУ напоминает, что 4 июля 2017 правительство одобрило предложение Минэкономразвития по группировке объектов государственной собственности. Принятый документ определяет, какие государственные предприятия в долгосрочном периоде должны остаться в государственной собственности, быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы. Всего в "Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2017-2020 годах" включены 893 объекта.
Напомним, в августе 2017 года ФГИУ намерен выставить на продажу акции восьми облэнерго.
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ВСЕ рвуться в ДыНыРы поступать - где ж еще получить звание почетное звание "лапотник"?))
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Так там вышибала из охраны гаранта не пропусках громадьске тв к поросёнку-со словами-там только личная пресса!
Ему говорят-цензору можно? а нам нет?
Тот во твет-цензор личная пресса...
А бутусов любимая жена президента...
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МВФ потребовало тоже?))
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