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Все про:ранение (1817) разминирование (206) Балаклея (123)

 По факту взрыва при разминировании Балаклейского арсенала и ранения сапера начата служебная проверка, - Нацполиция

балаклея

27-летний военнослужащий, пострадавший в результате взрыва при разминировании территории 65-го арсенала Минобороны в Балаклее (Харьковская обл.), госпитализирован в Балаклейскую райбольницу с многочисленными переломами конечностей, ампутацией правой стопы, ожогами лица и рук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, обнародованном в понедельник.

"Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отмечается в информации.

По данным полиции, взрыв на территории воинской части произошел около 12.00 в понедельник.

Установлено, что 27-летний житель с.Ивановка Винницкой области проходил службу в воинской части в Каменец-Подольском и сейчас прикомандирован к подразделению, выполняющему задачи в г.Балаклея. Телесные повреждения он получил во время выполнения плановых работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов в результате взрыва неизвестного снаряда.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, решается вопрос о квалификации события согласно с Уголовным кодексом Украины. Проводится проверка.

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И чем же проверка поможет?Ведь каждый знает что у саперов работа суппер опасная.Одно дело обезвреживать взрывчатые вещества которых их учили и совсем другое неразорвавшиеся.Не зря пословица гласит-,,Сапер ошибается только дважды,,
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им же работу нуно показывать...
То что взорвали боеприпасов на миллиард баксов - то фигня (быдло повоняет и забудет)
а здесь можно отличиться - расследовать дело...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту взрыва при разминировании Балаклейского арсенала и ранения сапера начата служебная проверка, - Нацполиция
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