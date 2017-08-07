 По факту взрыва при разминировании Балаклейского арсенала и ранения сапера начата служебная проверка, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, обнародованном в понедельник.
"Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - отмечается в информации.
По данным полиции, взрыв на территории воинской части произошел около 12.00 в понедельник.
Установлено, что 27-летний житель с.Ивановка Винницкой области проходил службу в воинской части в Каменец-Подольском и сейчас прикомандирован к подразделению, выполняющему задачи в г.Балаклея. Телесные повреждения он получил во время выполнения плановых работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов в результате взрыва неизвестного снаряда.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета, решается вопрос о квалификации события согласно с Уголовным кодексом Украины. Проводится проверка.
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То что взорвали боеприпасов на миллиард баксов - то фигня (быдло повоняет и забудет)
а здесь можно отличиться - расследовать дело...
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