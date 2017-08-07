 "Я больше не могу уехать", - у российского режиссера Серебренникова забрали загранпаспорт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
На вопрос журналиста о том, насколько жизнь режиссера находится в опасности, он ответил, чтобы пока что был свидетелем по уголовному делу против бывших директоров "Гоголь-центра". "Но я лишился паспорта. Я больше не могу уехать", - заявил Серебренников.
Он также рассказал, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу-сказку немецкого композитора XIX века Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель".
"Я надеюсь, что я смогу выполнить свой контракт", - сказал Серебренников.
Он также рассказал, что до сих пор не понимает, почему балет "Нуреев" в Большом театре, который он поставил, был отменен. Он признался, что был "шокирован", когда узнал об этом.
"Сначала я замер, как жена Лота, которая превратилась в соляной столб", - описал события режиссер. Он отметил, что директор Большого театра Владимир Урин сам предложил ему поставить балет о жизни великого танцовщика Рудольфа Нуреева.
"Я спросил: "Вы уверены?" Он ответил: "Конечно". "Вы не сможете найти биографию Нуреева, в которой открыто не говорилось бы о его гомосексуальности. Мы ничего не раскрывали", - заключил он.
Ранее российские СМИ сообщали, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского.
"По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными", - говорилось в сообщении.
Также отмечалось, что в российском министерстве сочли постановку пропагандой "нетрадиционных сексуальных ценностей".
23 мая 2017 года сотрудники СК и оперативники провели обыски в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова. Впоследствии режиссера увезли на допрос, только вечером объявив, что он проходит свидетелем по делу к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило "Седьмой студии" - продюсерской компании Серебренникова.
6441 13
430 грн. пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж(18)
"Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО(23)
Приговор Балуху – это свидетельство дискриминации и пренебрежения международным правом в Крыму, - прокурор АРК Мамедов(10)
Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО(488)
Умирающий Донецк. Август 2017. ФОТО(0)
На суде по делу украинского активиста Балуха ожидают приговора(3)
Суд оккупантов по делу журналиста Семены отклонил все ходатайства защиты, - адвокат. ВИДЕО(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну как без очка в штутгарт????)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить