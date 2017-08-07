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 "Я больше не могу уехать", - у российского режиссера Серебренникова забрали загранпаспорт

серебренников

У российского режиссера и худрука московского "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова забрали загранпаспорт. Он надеется, что это не помешает ему выполнить контракт на постановку оперы в Штутгарте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

На вопрос журналиста о том, насколько жизнь режиссера находится в опасности, он ответил, чтобы пока что был свидетелем по уголовному делу против бывших директоров "Гоголь-центра". "Но я лишился паспорта. Я больше не могу уехать", - заявил Серебренников.

Он также рассказал, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу-сказку немецкого композитора XIX века Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель".

"Я надеюсь, что я смогу выполнить свой контракт", - сказал Серебренников.

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Он также рассказал, что до сих пор не понимает, почему балет "Нуреев" в Большом театре, который он поставил, был отменен. Он признался, что был "шокирован", когда узнал об этом.

"Сначала я замер, как жена Лота, которая превратилась в соляной столб", - описал события режиссер. Он отметил, что директор Большого театра Владимир Урин сам предложил ему поставить балет о жизни великого танцовщика Рудольфа Нуреева.

"Я спросил: "Вы уверены?" Он ответил: "Конечно". "Вы не сможете найти биографию Нуреева, в которой открыто не говорилось бы о его гомосексуальности. Мы ничего не раскрывали", - заключил он.

Ранее российские СМИ сообщали, что премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова перенесли по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского.

"По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что в российском министерстве сочли постановку пропагандой "нетрадиционных сексуальных ценностей".

23 мая 2017 года сотрудники СК и оперативники провели обыски в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова. Впоследствии режиссера увезли на допрос, только вечером объявив, что он проходит свидетелем по делу к мошенничеству с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило "Седьмой студии" - продюсерской компании Серебренникова.
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Нехрен шастать по різним гейропам. Сиди в мокшанських болотах.
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теперь постановка оперы будет в магадане
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Как же так? Не может быть? Сволочи..., ну нельзя же так!!! - забрать паспорт у такого Человечища !! - Цензор, а кто такой Серебренников ? и нафиг этот режиссер страны - агрессора нам сдался??
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реальный гомик))))
ну как без очка в штутгарт????)))
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Да, беги без паспорта через картофельные поля Белоруссии, пока ещё не поздно. А вообще-то сам виноват, был рабом холопом московской империи, молчаливо соглашался с тем безобразием, что творится в кацапии, хотя мог уехать и стать свободным человеком.
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Кто забрал у него загранпаспорт ? За что? Нифига не понятно..
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Жаль, зря выкинули столько кофе и масла. У индусов бы спросили про качество этих летающих железок.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я больше не могу уехать", - у российского режиссера Серебренникова забрали загранпаспорт
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