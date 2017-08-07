 За сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции Украины.
"За сутки произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", - сообщает полиция.
За сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 - травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.
В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.
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