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 За сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция

дтп знак

За сутки в Украине в 362 дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции Украины.

"За сутки произошло 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", - сообщает полиция.

За сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 - травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.

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Ці показники дуже страшні. Поліції, яка б слідкувала за рухом на дорогах, а не тільки приїзджала за визовом, тепер що ВЗАГАЛІ НЕМАЄ ?
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А, чи існує в Украіні МВС ,якщо так,то чим займається?Я так питаю тому, що навіть без такого недолугого керівника, фірма повинна функціонувати!
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У людей нет ни мозгов ни принципиальной позиции по большинству вопросов проблем современности, даже когда они сами или их близкие и родные попадают в ДТП, калечатся или погибают, то ищут виновных кого угодно, только не себя, за свое рабское молчание и согласие со сложившейся ситуацией на дорогах, хотя всего этого в 99% случаях можно избежать, если требовать внедрить современные системы автоматического и полуавтоматического управления транспортом, трафиком и безопасностью.
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Судя по статистике, 200 человек в неделю гибнет только в ДТП, на водоемах, пожарах. А вы и дальше кричите про высокую смертность в АТО. Лучше б в АТО гибли...с таким количеством смертей можно было и Кубань захватить...
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За сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6952 Stas Petrov Лучше б в АТО гибли...с таким количеством смертей можно было и Кубань захватить... ----------Якось недолуго, бо це якась хрєнь незрозуміла !!!))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция
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