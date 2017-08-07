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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (409) Романюк (37)

 Глава Верховного суда Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый состав суда

романюк

Председатель Верховного Суда Ярослав Романюк объясняет свой отказ от назначения в новый состав суда личными причинами.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости

"Это личные причины. Я не считаю необходимым выносить их на всеобщее обсуждение", - сказал глава суда.

Он наотрез отказался обсуждать данные причины, назвав это своим личным делом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.

Романюк также был среди победителей конкурса, но в последний момент подал заявление об отказе от участия.


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та наворовал уже под завязочку, вот и попросили уступить место
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личные причины, это личное состояние которое будут проверять?все что нажито непосильным трудом?.... судей надо проверить всех поголовно, нынешних,бывших..,там есть за что каждого поставить к стенке, но офшорный это не даст, впрочем как и посадить, найдут с десяток козлов отпущения ,прикроют на года 3 ( условно) и все дела....... мрази
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Видимо получил нехилый откат или настоятельный совет ,,друга,,.
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а попробуйте стать Судьёй вы. при любом раскладе,в случае неправильного решения в ту или иную сторону,вас могут завалить обе стороны конфликта которых вы засудите так что я не завидую любому судье.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Верховного суда Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый состав суда
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