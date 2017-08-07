 Глава Верховного суда Романюк объяснил, почему отказался избираться в новый состав суда

Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости
"Это личные причины. Я не считаю необходимым выносить их на всеобщее обсуждение", - сказал глава суда.
Он наотрез отказался обсуждать данные причины, назвав это своим личным делом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда
Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей определила победителей конкурса на 120 должностей судей нового Верховного Суда.
Романюк также был среди победителей конкурса, но в последний момент подал заявление об отказе от участия.
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Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда(8)
Антикоррупционный суд будет лишним звеном в судебной системе Украины, – глава Верховного суда Романюк(54)
Высшая квалифкомиссия судей опровергает обвинения в мошенничестве на конкурсе в Верховный Суд: "Все дела готовились экспертами ЕС"(18)
Результаты проверки НАБУ кандидатов в Верховный суд будут учтены при подведении итогов конкурса, - Романюк(8)
Почему не работает закон о люстрации(2)
В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда Романюк(67)
На участие в конкурсе по замещению должностей судей Верховного суда подано 1436 заявок, - глава суда Романюк(4)
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А ось що знайшли в липні наші шукачі скарбів! Оце так!
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