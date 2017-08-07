 К незаконному преследованию крымчанина Балуха причастны около 20 лиц, рано или поздно они предстанут перед судом, - правозащитник

Об этом заявила юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Прокуратура АРК в Киеве расследует все факты преступлений против украинских граждан в аннексированном Крыму. К незаконному преследованию Владимира Балуха причастны около 20 лиц - рано или поздно они предстанут перед судом за свои действия. Это сотрудники полиции, ФСБ, судьи разных уровней. Шанс, что их реально привлекут к ответственности, на мой взгляд, есть", - считает правозащитница.
Раздольненский суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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