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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2906) Крым (20344) санкции (6383) Евросоюз (12076) Siemens (44)

 Европа будет противостоять любым попыткам легитимизации оккупации Крыма, - МИД Германии

крым карта

Европейский Союз надеется, что Россия вернется на путь законности и соблюдения международных договоров, а пока готов противостоять любым попыткам узаконить аннексию украинского Крыма.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение ЕС (о расширении санкций в связи со скандалом вокруг Siemens. - Ред.) говорит гораздо больше, чем любые слова, о том, что федеральное правительство и Европейский Союз будут готовы применять санкции в отношении любой меры, имеющие целью закрепления де-факто незаконной аннексии Крыма", - заявил дипломат.

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Шефер напомнил, что ЕС уже в мае 2014 г. после "зеленых человечков", после оккупации и так называемого "референдума" ввел быстро очень жесткие санкции. Эти меры, отметил Шефер, постоянно регулируются в соответствии с актуальной ситуацией. Так произошло на прошлой неделе, когда ЕС расширил санкции на трех предпринимателей и трех политически ответственных лиц РФ за "несогласованные поставки" газовых турбин Siemens, которые вовсе не предназначались для Крыма, но были поставлены на полуостров российскими предпринимателями - совершенно очевидно, что при согласии российского министерства энергетики, российского правительства". Официальный Берлин полностью согласен с таким решением, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат также заверил, что Запад "на каждом углу" постоянно дает понять российским партнерам, что то, что случилось с оккупацией Крыма, а также то, что происходит на востоке Украины при российской поддержке, не соответствует договоренностям по вопросам мира и безопасности на континенте.

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Однако "для того, чтобы говорить о Крыме, мы не нашли партнера для переговоров, поскольку, по нашему сожалению, Россия совершенно не готова с нами говорить на эту тему", - подчеркнул Шефер.

Он отметил, что Минские договоренности от 2014-2015 годов вовсе не содержат слова "Крым", переговоры в нормандской формате касаются исключительно урегулирования ситуации на востоке Украины. Все, что остается, - с точки зрения Запада, - это ожидать, что Россия вернется к соблюдению международного права. "И мы ожидаем, что Россия не пойдет против основ европейского мирного порядка, Парижской хартии, документов ОБСЕ, Совета Европы и других", - сказал официальный представитель МИД ФРГ.
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"Противостойте" ваши турбины, на каждом углу, бл.... Лгуны горбатые.
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Якась роздвоєність від заяв Німцького МЗС і їх представників.
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просто приёмчик: и вашим и нашим.Типа как гугл - на карте Крым как бэ ничей
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Делать мы ничего не хотим, не можем и не будем, но вы там держитесь, хорошего вам настроения!
А нам надо "Северный поток-2" строить!
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и не дай Бог наши гешефты в козлостане попадут под санкции, а вобще, мы против агрессии и анексии, но готовы на компромисс.
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ШОТО немцы раскудахтались, как в растрел оденем курятнике. То один про Крым, то другой про Крым. Видно Сименс штраф платить не хочет
А Украина выставила Сименс за порог? Или весь Сименс к нам приходит из раши. И контрабандой?
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Им мало того, что путлер завалил Европу сирийскими беженцами и террористами, нагадил в Молдове, Югославии, Грузии, Украине, Сирии, не говоря уже об Ичкерии, залив реками крови эти государства. Либо слепцы, либо...
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вот стоило только Украине занять исторически обоснованную и справедливую позицию в мире, как тут же влияние москальской орды на Европу стало стремительно уменьшаться. И это в ситуации, когда после москальского коммуняцкого нашествия, закончившегося двадцатипятилетним грабежом Украины, организованным москальским паханатом, Украина еще не окрепла ни экономически, ни политически. То ли еще будет, москали, то ли еще будет, мыло и веревку ищите, пришло вам за все ваши подлости времечко вешаться.
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щось в німців останім часом по сім пятниць на тиждень
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пытаются отмазаться... проговорились бедняги - привыкли шито-крыто....
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обеспокоенность обеспокоенностью, а бабло само в руки не приплывет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропа будет противостоять любым попыткам легитимизации оккупации Крыма, - МИД Германии
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