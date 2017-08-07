 Европа будет противостоять любым попыткам легитимизации оккупации Крыма, - МИД Германии

Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение ЕС (о расширении санкций в связи со скандалом вокруг Siemens. - Ред.) говорит гораздо больше, чем любые слова, о том, что федеральное правительство и Европейский Союз будут готовы применять санкции в отношении любой меры, имеющие целью закрепления де-факто незаконной аннексии Крыма", - заявил дипломат.
Шефер напомнил, что ЕС уже в мае 2014 г. после "зеленых человечков", после оккупации и так называемого "референдума" ввел быстро очень жесткие санкции. Эти меры, отметил Шефер, постоянно регулируются в соответствии с актуальной ситуацией. Так произошло на прошлой неделе, когда ЕС расширил санкции на трех предпринимателей и трех политически ответственных лиц РФ за "несогласованные поставки" газовых турбин Siemens, которые вовсе не предназначались для Крыма, но были поставлены на полуостров российскими предпринимателями - совершенно очевидно, что при согласии российского министерства энергетики, российского правительства". Официальный Берлин полностью согласен с таким решением, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.
Дипломат также заверил, что Запад "на каждом углу" постоянно дает понять российским партнерам, что то, что случилось с оккупацией Крыма, а также то, что происходит на востоке Украины при российской поддержке, не соответствует договоренностям по вопросам мира и безопасности на континенте.
Однако "для того, чтобы говорить о Крыме, мы не нашли партнера для переговоров, поскольку, по нашему сожалению, Россия совершенно не готова с нами говорить на эту тему", - подчеркнул Шефер.
Он отметил, что Минские договоренности от 2014-2015 годов вовсе не содержат слова "Крым", переговоры в нормандской формате касаются исключительно урегулирования ситуации на востоке Украины. Все, что остается, - с точки зрения Запада, - это ожидать, что Россия вернется к соблюдению международного права. "И мы ожидаем, что Россия не пойдет против основ европейского мирного порядка, Парижской хартии, документов ОБСЕ, Совета Европы и других", - сказал официальный представитель МИД ФРГ.
1019 16
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"На моих глазах погибла девочка. Санинструктор. Малюсенькая. Ее разорвало пополам", - премьера первого фильма об участии женщин в войне на Донбассе состоится в октябре. ВИДЕО(12)
"Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ(69)
Диалог по урегулированию ситуации на Донбассе станет проще и понятнее при условии поставок американского оружия, - Найем(171)
Наемники РФ грубо нарушают мирные договоренности: под Крымским вели огонь из 120-мм минометов, - штаб(42)
Про природу или Почему в украинцев всегда присутствует состояние тревоги(0)
Террористы сегодня обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО(11)
США следует предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, - Карпентер(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А нам надо "Северный поток-2" строить!
Ответить
Ответить
А Украина выставила Сименс за порог? Или весь Сименс к нам приходит из раши. И контрабандой?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить