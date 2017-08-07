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 Заседание судилища по "делу Чийгоза" перенесли из-за обесточивания здания, - адвокат Полозов

ахтем чийгоз

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма перенес заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза а 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сайту Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

Адвокат добавил, что в суде нет уверенности, что до начала заседания в 9:30 электроснабжения удастся восстановить.

Ранее стало известно, что здание суда обесточено.

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В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыму 7 августа начались прения по уголовному делу в отношении Ахтема Чийгоза. 1 августа завершилось судебное следствие по этому делу.

Ахтем Чийгоз был задержан в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на две: отдельно - по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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суду надо дать посмотреть про оливье, печенье и блины.
то быдло когда собирается - это уже само по себе массовый беспорядок.
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Муравьёву-Апостолу приписывают слова: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!».
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