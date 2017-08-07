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 Политика Украины
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 Полицейские в Константиновке задержали экс-боевика "ДНР" из "1-й Славянской бригады"

наручники

В Константиновке Донецкой области сотрудники полиции задержали 37-летнего экс-боевика так называемой "1-й Славянской бригады" террористов "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Константиновского отделения полиции Донецкой области.

Правоохранители установили, что мужчина вступил в ряды террористов весной 2014 года. Сначала он со своими товарищами на автомобиле "Газель" развозил продукты на блокпосты боевиков, и затем, получив автомат "Калашникова", стал охранником. В течение нескольких дней он уехал в оккупированный Донецк.

"Там, получив должность в мотострелковом батальоне "1-й Славянской бригады", ручной пулемет и форму российского образца, мужчина вместе с другими проходил тренировки на окраинах Донецка, возле терриконов", - сообщает полиция.

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В батальоне террористов на тот момент была тяжелая техника - БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок боевики направлялись на боевые позиции.

"Получив травму и пройдя лечение, боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает и уехал с оккупированной территории в родной город. Но скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление наемнику не удалось", - отмечается в сообщении.

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Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание незаконных вооруженных формирований и участие в них"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.


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Цензор, мы то с вами знаем чем закончится дело - 3 года условно и так больше не делай..!!! :D
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Думаю, пойдет в полицию служить. Голубану такие кадры нужны.
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он со своими товарищами на автомобиле "Газель"

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Душевно ! А потом старушек переводил на "зебре" ?
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ну так відпустіть його!
він же не Українець Націоналіст .........

ю2влада України вату поважає тому що теж українофоби
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Да там всю Константиновку (и не только) нужно тщательно прошерстить на выявление сепаров и прочей падали.
"боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает". Что-то уж слишком долго он приходил к выводу, аж с 2014 года. А сколько эта мразь убила лично ? Никто не знает.
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Ви дійсно думаєте, що затримання ОДНОГО сепара говорить про серйозні дії по зачистці ?
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Назвіть, будь ласка, ще хоча б одного затриманого саме в Константинівці, чи біля неї
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Для цього є пошукові системи- шукайте, як вам так цікаво.
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А Ви аргументуйте свої висловлювання замість бла-бла.
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Вас в Гуглі саме за "бла-бла" забанили? То вірно зробили.
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Мене могли забанити такі, як ви, за критичні вислови, і я цим пишаюсь.
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Тобто пишаюсь не тим, що такі, як ви, забанили, а тим, що критикую, як це вам би не подобалось.
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У Гуглі? :D
Критика- не критиканство. Не плутайте.
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Ой, тільки не треба мене повчати. Я висловила свою думку десь там далеко зверху, а ви щось довго "розвозите" та "роздмухуєте", як дитина. Набридло.
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Обеспеченные сепаратисты, в основном организаторы, а не мелкие исполнители давно обосновались и обзавелись бизнесом в Киеве! Ловят мелочь для отчетности! Но что и кому кто докажет?
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До всіх винних черга дійде. І ніякі зв'язки не допоможуть.
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Если закон о люстрации демонстративно игнорируется для избранных, для тех кто на виду у страны, то ваши слова мантра для самоуспокоения! Млрд. воровства не наказываются, а недоказуемые идеологические споры и подавно!
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А с чего взяли что его взяли?Он сам шел сдаваться и в конце концов его отпустят да еще и трубить будут на весь мир мол добровольно сдавшегося добренькая Украина милует.
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Суд донецкой обл осудит этого негодяя на 5 лет условно чтобы неповадно было !
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наша прокуратура найгуманіша до сепарів та терористів!
а додати в кваліфікацію 110 та 348 КК України прокуратура не хоче? відповідно і термін буде зовсім інший, а не смішні 3 роки (а скоріш за все ще й умовно).
хоча, що я кажу. в нас вся нинішня влада з тим лайном дружбу водить.
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Можно такую информацию и не выкладывать. Все равно выпустят на волю и еще извинятся перед врагом Украины. Петр Алексеевич у нас очень добрый, если не сказать хуже. Если бы у него миллиард сперли, тогда бы оно проснулось и вылезло из корыта про будки нам рассказывать.
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Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано .Слава Украине ! Героям слава ! .
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пОрошенко перестань тут писать за себя комментарии.
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Не несите ахинею. Всех указанных особей нужно судить и ставить к стенке. Если бы не волонтеры и патриоты в окопах, то танки рашистов давно стояли бы на границе с Польшей. Как говорится, не благодаря Пораженко, а вопреки ему этого пока не произошло, но поверьте, если припечет и трон зашатается, то он первый сдрыснет в Рашку к своему свечному заводику.
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Всем привет Аваковские шакалы вообще охуели. Не когда не думал,что такое скажу.Но придётся сказать,всё ещё раз всё было зря.Я насчёт МАЙДАНА.Поясню почему.Потому что сейчас ОПГ в пагонах.Это не то что ОПГ,а хуже.Закон ВООБЩЕ для МУСОРОВ не писан.Только что столкнулся с муссорским безпределом.
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а ну ка про последнее" речення"по подробнее
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Петр Алексеевич к таким добрый но не к врагам своего бизнеса. Тех выжигает безпощадно
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Если бы только врагов своего бизнеса, хотя это тоже не допустимо, пользуясь своей властью. Главное, и самое страшное, он начинает преследовать и убирать инакомыслящих.
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Чего задерживать , пристрелить мразь типа как при побеге.
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Таких как ты надо ставить к стенке -- я вас дебилоросов насмотрелся в своем родном Донецке .Усек -- вас Предателей народ скоро будет вешать . За вранье и дебилизм .------------------------Граждане Украины --- Петр Порошенко --- за три года войны с Россией -- не дал сильнейшей армии мира войти в Киев и Львов и захватить Украину , не ввел Военное положение в Украине -- когда всех переводят на военные рельсы -- вместо зарплат и пенсий продкарточки , вместо концертов -- и собраний -- пуля в лоб для несогласных и т д . и т п . Мы граждане Украины Пете , Яценюку и Турчинову --памятники должны ставить за то что живем при мирной жизни .А кто этого не понимает -- или враг Украины или истинный дебил . Другого не дано .Слава Украине ! Героям слава ! .
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Угомонись, болезный, с чего это тебя так серьезно ЗАЦИКЛИЛО ?
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ЗАШЕЛ НА ЦЕНЗОР - ЗАСПАМЬ ПОРОХОСОСА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолицейские в Константиновке задержали экс-боевика "ДНР" из "1-й Славянской бригады"
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