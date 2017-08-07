 Полицейские в Константиновке задержали экс-боевика "ДНР" из "1-й Славянской бригады"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Константиновского отделения полиции Донецкой области.
Правоохранители установили, что мужчина вступил в ряды террористов весной 2014 года. Сначала он со своими товарищами на автомобиле "Газель" развозил продукты на блокпосты боевиков, и затем, получив автомат "Калашникова", стал охранником. В течение нескольких дней он уехал в оккупированный Донецк.
"Там, получив должность в мотострелковом батальоне "1-й Славянской бригады", ручной пулемет и форму российского образца, мужчина вместе с другими проходил тренировки на окраинах Донецка, возле терриконов", - сообщает полиция.
В батальоне террористов на тот момент была тяжелая техника - БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок боевики направлялись на боевые позиции.
"Получив травму и пройдя лечение, боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает и уехал с оккупированной территории в родной город. Но скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление наемнику не удалось", - отмечается в сообщении.
Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса ("создание незаконных вооруженных формирований и участие в них"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
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Душевно ! А потом старушек переводил на "зебре" ?
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він же не Українець Націоналіст .........
ю2влада України вату поважає тому що теж українофоби
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"боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает". Что-то уж слишком долго он приходил к выводу, аж с 2014 года. А сколько эта мразь убила лично ? Никто не знает.
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Критика- не критиканство. Не плутайте.
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http://korrespondent.net/ukraine/3864382-v-konstantynovke-zaderzhaly-ynformatorshu-dnr
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а додати в кваліфікацію 110 та 348 КК України прокуратура не хоче? відповідно і термін буде зовсім інший, а не смішні 3 роки (а скоріш за все ще й умовно).
хоча, що я кажу. в нас вся нинішня влада з тим лайном дружбу водить.
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