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 Политика Украины
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 Оккупанты хотят построить возле Джанкоя вышку, чтобы "глушить" украинский сигнал, - Мининформполитики

вышка чонгар

Оккупанты планируют в 2018 году построить собственную вышку неподалеку Джанкоя - РТС "Соленое озеро" - для противодействия Чонгарской вышке, которая осуществляет украинское вещание на оккупированный Крым.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке член Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

"Империя наносит ответный удар". Чонгарская вышка создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной вышки неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро". Что важно понимать в этой ситуации? В направлении Крыма, в сфере телерадиовещания, мы работаем первым номером, обладаем инициативой, тогда как оккупационная власть действует только в ответ. Итак, пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территории Крыма. Согласно этой стратегии, количество телеканалов и радиостанций, которые транслируются на полуостров, будет увеличиваться. И последнее. Россиянами будут потрачены миллионы рублей из государственного бюджета РФ на бессмысленный проект, в то время, когда у них есть проблемы с энергетикой, водой, социальными выплатами. Таким образом, чем больше враг крадет из собственного бюджета и неэффективно расходует средства, тем хуже ему, тем лучше для нас. Напоминаю, проект "Чонгарская вышка" разработан государством, но на его реализацию были привлечены не государственные, а частные инвестиции. Развитие вещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Телерадиовышка в Чонгаре для вещания на Крым официально открыта, - Мининформполитики
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Гонка вышкосооружений.

Ставили бы сразу в Симферополе, но с перекладинами по количеству нынешних гоблинов, рулящик Крымом.
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Славный тандем. Одни пилят деньги на вышках:
Новая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск(73)

Вторые на их глушилках
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разница лишь в том, что наши за распил отгребут и деньги в бюджет вернут, а ихние - нет. и стоимость глушилок, как всегда, вырастет в десятки раз, что тоже нам на-руку.
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А я думал что бы ловить украинские тучи, и не выпускать крымские. А тут вон оно шо. Вода не главное, главное пропоГандонские помои.
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мне в Запорожье кажется, что ловить наши тучи они уже научились. 3-ю неделю +34-36 (сейчас +38 в тени) - ни капли не упало.
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этот голос на задушишь, не убьешь.... весть о том, что москали и их манкурты безыдейное стадо при альфа-козле из кремля в отличие от идейного украинского народа - никоим образом не остановить. Идея Украины, суть которой в том, что противоречия не имеют права на существование и должны быть устранены так, чтобы новы на их месте новые не возникли, не позволит этого.
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можете не строить вышку,к сожалению, никто украинские каналы слушать не будет
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Так там есть вышка КРРТ.Со всей инфраструктурой.Зачем новая?
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интересно, а интернет доступ в крыму по-прежднему ахметтелеком обеспечивает???
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Недавно читав, заглушили (обрізали) оптичні магістралі на Крим . Але там є оператори що надають доступ до інтернету- ахмет+ ще якась компанія.
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Опыт совка говорит - глушить возле источника технически бессмысленно. Только возле приёмника. Поэтому, сколько населённых пунктов, столько и глушилок нужно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты хотят построить возле Джанкоя вышку, чтобы "глушить" украинский сигнал, - Мининформполитики
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