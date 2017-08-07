 Оккупанты хотят построить возле Джанкоя вышку, чтобы "глушить" украинский сигнал, - Мининформполитики

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке член Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"Империя наносит ответный удар". Чонгарская вышка создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной вышки неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро". Что важно понимать в этой ситуации? В направлении Крыма, в сфере телерадиовещания, мы работаем первым номером, обладаем инициативой, тогда как оккупационная власть действует только в ответ. Итак, пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территории Крыма. Согласно этой стратегии, количество телеканалов и радиостанций, которые транслируются на полуостров, будет увеличиваться. И последнее. Россиянами будут потрачены миллионы рублей из государственного бюджета РФ на бессмысленный проект, в то время, когда у них есть проблемы с энергетикой, водой, социальными выплатами. Таким образом, чем больше враг крадет из собственного бюджета и неэффективно расходует средства, тем хуже ему, тем лучше для нас. Напоминаю, проект "Чонгарская вышка" разработан государством, но на его реализацию были привлечены не государственные, а частные инвестиции. Развитие вещания в зоне проведения АТО и на территорию Крыма осуществляется в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики", - рассказал он.
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Ставили бы сразу в Симферополе, но с перекладинами по количеству нынешних гоблинов, рулящик Крымом.
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Вторые на их глушилках
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