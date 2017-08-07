 Две 12-летние девочки госпитализированы с отравлением слабоалкогольными напитками в Славянске, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.
По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетние с алкогольной интоксикацией. Медики оказали девушкам всю необходимую помощь.
Сотрудники ювенальной превенции Славянского отдела полиции привлекают к ответственности реализатора торгового заведения, которая продала несовершеннолетним алкоголь. На нее будет составлен административный протокол по ст. 156 "Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями". А владельца торговой точки тоже ждет штраф - от 6000 гривен, а также возможное лишение лицензии на торговлю.
Ранее эти семьи в поле зрения полицейских не попадали. Сейчас сотрудники ювенальной превенции проводят профилактические беседы не только с девушками и их родителями, но и продавцами торговых заведений.
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Близость руцкаго мира сказывается!
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Пора бы уже создавать прецедент, всё-равно с кого-то надо будет начинать...
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