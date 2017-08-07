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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1635) дети (3281)

 Две 12-летние девочки госпитализированы с отравлением слабоалкогольными напитками в Славянске, - полиция

алкоголь фальсификат

Полицейские установили, что девушки употребили слабоалкогольные напитки, которые купили в одном из торговых заведений. Детям оказана медицинская помощь. Указанный факт внесен в Журнала единого учета заявлений и сообщений граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Славянский отдел полиции Донецкой области.

По спецлинии 102 поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение госпитализированы несовершеннолетние с алкогольной интоксикацией. Медики оказали девушкам всю необходимую помощь.

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Сотрудники ювенальной превенции Славянского отдела полиции привлекают к ответственности реализатора торгового заведения, которая продала несовершеннолетним алкоголь. На нее будет составлен административный протокол по ст. 156 "Нарушение правил торговли алкогольными напитками и табачными изделиями". А владельца торговой точки тоже ждет штраф - от 6000 гривен, а также возможное лишение лицензии на торговлю.

Ранее эти семьи в поле зрения полицейских не попадали. Сейчас сотрудники ювенальной превенции проводят профилактические беседы не только с девушками и их родителями, но и продавцами торговых заведений.

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раша в перде - на Кавказе есть пословица - "Если мать по деревьям лазит, то дочь по веткам прыгает" А мамы наверное с рузькими челюстями..., тут ничего не поделать...
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Эт нормуль!
Близость руцкаго мира сказывается!
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фігасє, в мене в дружини черезраз паспорт питають, коли прошу цигарок купити
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"также возможное лишение лицензии на торговлю."

Пора бы уже создавать прецедент, всё-равно с кого-то надо будет начинать...
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было бы массовое. а эти просто перепили. и скорее всего, всякий джин-тоник с пивом намешали.
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С такой дешевкой никто не будет связываться . Просто не сказано СКОЛЬКО выпили те девочки. Для них хватит по 5 бутылок на рыло ,чтобы отравиться.
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5 бутылок? Я от 5 бутылок коньки отброшу, а для отравления мне нужно намного меньше. То есть все очень индивидуально.
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Не отбросишь. Там всего 5% алкоголя. Пьянеют от газа и сахара. Быстро всасывается в мозг.
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а похоже-то как... Особенно ,так природно возмутились,когда их потаскухами назвали...Ну да ладно.
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Потаскухами можно назвать каждую вторую. Вот ты разве не употребляешь алкоголь? Если употребляешь ,то тоже потаскуха?
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Не важно. Двенадцатая бутылка была просроченной.
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Рановато они начали. Они пусть еще к гинекологу их сводят. Там скорее всего тот же результат.
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надеюсь эти идиотки, напились на всю оставшуюся жизнь.
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Для ватного населения из любимого им сэсэсэра

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Да, ладно брехать, ("слабоалкогольными"), ужрались водкой, ещё бы сказали, что отравились консервной, если бы от так явно них не разило спиртным!
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Водкой?! Да ладно! Скорее всего самогона тяпнули или джин тоник самогоном разбавляли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДве 12-летние девочки госпитализированы с отравлением слабоалкогольными напитками в Славянске, - полиция
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