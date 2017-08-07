 С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента организационно-аналитического обеспечения и реагирования Национальной полиции Украины.
"В 2017 году полиция зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений, сообщений связанных с насилием в семье. Сейчас следственными подразделениями закончено 439 уголовных производств, начатых по фактам совершения преступлений, связанных с насилием в семье", - сказано в сообщении.
В течение 2017 года по уголовным производствам, направленным в суд, потерпевшими от преступных посягательств признаны почти 77 тысяч женщин, что составляет 38% от общего количества пострадавших.
Кроме того, полиция систематически проводит мероприятия профилактического характера.
"На профилактический учет с начала года поставлено почти 35,5 тысяч человек, склонных к совершению насилия в семье. Также к семейным обидчикам применены различные специальные предохранительные меры. В частности, официальное предупреждение о недопустимости совершения насилия в семье вынесено более 35 тысяч лицам", - сообщили в полиции.
В то же время для реабилитации в специализированные учреждения направлено 397 жертв насилия в семье. Кроме того, отмечается, что к наиболее распространенным уголовным правонарушениям, в которых женщины становятся жертвами, относятся изнасилования, торговля людьми и грабежи.
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Это когда говорят, что осенью листья пожелтели, а в ответ - Петя виноват?
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Еще 3 миллиона,ювенальных мусоров,которые будут решать правильно ты всыпал своему оболтусу,или превысил силу удара по пятой точке.
И вобще количество мусоров,должно ровняться половине населения.
На каждого гражданина по одному мусору!
Тоесть один работает,один присматривает!
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60000 делить на 6 месяцев получается 10 тысяч в месяц.
10 тысяч делить на 4 недели - 2.5 тысячи следователей.
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Это первоочередное!
Заказные убийства,грабежи,беспредел на дорогах-это второстипенно.
А вот выяснить,кто,кому дома Рабинович-это архиважная задача!
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