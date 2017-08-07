 С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении

Департамента организационно-аналитического обеспечения и реагирования Национальной полиции Украины.

"В 2017 году полиция зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений, сообщений связанных с насилием в семье. Сейчас следственными подразделениями закончено 439 уголовных производств, начатых по фактам совершения преступлений, связанных с насилием в семье", - сказано в сообщении.

В течение 2017 года по уголовным производствам, направленным в суд, потерпевшими от преступных посягательств признаны почти 77 тысяч женщин, что составляет 38% от общего количества пострадавших.

Кроме того, полиция систематически проводит мероприятия профилактического характера.

"На профилактический учет с начала года поставлено почти 35,5 тысяч человек, склонных к совершению насилия в семье. Также к семейным обидчикам применены различные специальные предохранительные меры. В частности, официальное предупреждение о недопустимости совершения насилия в семье вынесено более 35 тысяч лицам", - сообщили в полиции.