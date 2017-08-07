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 Общество
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Все про:насилие (166) Нацполиция (8305)

 С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция

В 2017 году Национальная полиция Украины зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений относительно домашнего насилия. Сейчас следственными подразделениями закончено 439 уголовных производств, начатых по фактам совершения преступлений, связанных с насилием в семье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента организационно-аналитического обеспечения и реагирования Национальной полиции Украины.

"В 2017 году полиция зарегистрировала почти 60 тысяч заявлений, сообщений связанных с насилием в семье. Сейчас следственными подразделениями закончено 439 уголовных производств, начатых по фактам совершения преступлений, связанных с насилием в семье", - сказано в сообщении.

В течение 2017 года по уголовным производствам, направленным в суд, потерпевшими от преступных посягательств признаны почти 77 тысяч женщин, что составляет 38% от общего количества пострадавших.

С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция 01С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция 02

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Кроме того, полиция систематически проводит мероприятия профилактического характера.

"На профилактический учет с начала года поставлено почти 35,5 тысяч человек, склонных к совершению насилия в семье. Также к семейным обидчикам применены различные специальные предохранительные меры. В частности, официальное предупреждение о недопустимости совершения насилия в семье вынесено более 35 тысяч лицам", - сообщили в полиции.

В то же время для реабилитации в специализированные учреждения направлено 397 жертв насилия в семье. Кроме того, отмечается, что к наиболее распространенным уголовным правонарушениям, в которых женщины становятся жертвами, относятся изнасилования, торговля людьми и грабежи.
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Если даже только по этим делам следствие вести хотя бы неделю, то в Украине должно быть 2.5 тысячи следователей...
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Даешь Закон об свободном обращении оружия! Переводим статистику в иную плоскость!
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Ага! И 1000 "судил" плюс 2,5 тысячи адвокатов. Вот дали "работу" !
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Я говорю о нагрузках следователей, а 2.5 тысячи необходимы только по этим делам...
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Ты лучше вообще не говори а умных людей читай, и на ус матай ригошоколадный!
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Савушкинец, это тебе внушили, что ты умный, если работаешь на сракальность на паРаши...
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А что означает слово - психовать?

Это когда говорят, что осенью листья пожелтели, а в ответ - Петя виноват?
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2,5 миллиона мусоров-это только которые будут специалистами по домашнему насилию.
Еще 3 миллиона,ювенальных мусоров,которые будут решать правильно ты всыпал своему оболтусу,или превысил силу удара по пятой точке.
И вобще количество мусоров,должно ровняться половине населения.
На каждого гражданина по одному мусору!
Тоесть один работает,один присматривает!
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Откуда 2.5 миллиона по домашнему насилию?

60000 делить на 6 месяцев получается 10 тысяч в месяц.
10 тысяч делить на 4 недели - 2.5 тысячи следователей.
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А когда любимый кот тещи в тапок насрал, это насилие? Можно подавать заявление.
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Надо срочно заняться борьбой с домашним насилием!
Это первоочередное!
Заказные убийства,грабежи,беспредел на дорогах-это второстипенно.
А вот выяснить,кто,кому дома Рабинович-это архиважная задача!
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По статистике каждый четвёртый случай насилия в семье это когда бабы бьют мужиков (но те не заявляют, чтоб никто не засмеял), получается х тыс. + 60 тыс = 100%, тогда 25% = 20 тыс. (незаявленных избиений мужей своих жёнами)!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция
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