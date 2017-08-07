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 Политика Украины
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Все про:приговор (544) референдум (1207) сепаратизм (12803) суд (21372)

 Четыре организатора "референдума" о создании "ДНР" получили по 5 лет условно

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За период с 28 июля по 2 августа суды вынесли четыре приговора организаторам незаконного референдума 11 мая 2014 о создании "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Всем четырем предъявлено подозрение по ч.2 ст.110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

28 июля Краснолиманский горсуд Донецкой области вынес приговор Зинаиде Наумовой, которая руководила участковой избирательной комиссией в селе Редкодуб. В суде женщина отказалась от услуг адвоката и полностью признала свою вину. В приговоре сказано, что Наумова искренне раскаивается, жалеет о содеянном и просила строго не наказывать.

Суд приговорил Наумову к 5 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторонники создания "Николаевской народной республики" приговорены к 5 годам заключения, - СБУ

1 августа Великоновоселковский райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года бывшего депутата Великоновоселковского поселкового совета Виктора Кузнецова. В приговоре сказано, что в марте-апреле 2014 он посещал митинги и массовые собрания, организованные участниками "ДНР", был лояльно настроен к изменению границ территории Украины. В дальнейшем по идеологическим мотивам вступил в сговор с неустановленными лицами и дал указание провести в поселке "общий областной референдум", а также контролировал работу избирательной комиссии.

Во время досудебного расследования Кузнецов заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Он согласился на протяжении месяца после утверждения соглашения дать показания как свидетель в отношении лиц, которые способствовали проведению незаконного референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес

Славянский горрайонный суд 2 августа приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года Михаила Котлярова. По предложению гражданки Украины, а также неустановленных лиц, он стал главой участковой избирательной комиссии на референдуме в городе Славянске. Мужчина полностью признал свою вину и в содеянном искренне раскаивается.

Краснолиманский городской суд 2 августа приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год Валентину Васильеву. По данным следствия, женщина из личных политических соображений прибыла в здание Лиманского горсовета, где проходил отбор желающих работать в участковых избирательных комиссиях во время так называемого референдума. Васильеву назначили главой комиссии в поселке Ставки. На суде женщина отказалась от адвоката и полностью признала свою вину. Она сообщила, что раскаивается и жалеет о содеянном, просила не наказывать ее строго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оправдал экс-мэра Стаханова Борисова, которого обвиняли в сепаратизме











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Суди на сепаратистами мають проходити в Тернополі, а там вони отримають по 15 років ув'язнення!
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Сучасній сволочній системі "правосуддя" в Україні вже по..уй ,де в Україні їм "судити"....
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ОФИГЕНЧИК - 8 ЛЕТ ЗА УКРАИНСКОЕ ЗНАМЯ В КРЫМУ РОССИЙСКО-ФАШИСТСКИМ СУДОМ...
А КАК НАЗВАТЬ ТОТ СУД, ЧТО ДАЛ УСЛОВНО ЗА ИЗМЕНУ УКРАИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ УБИЙСТВ УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ...???, А ПО ДРУГОМУ РЕФЕРЕНДУМЫ ОБДРОЧЕНЦЕВ РУССКОГО ВОНЮЧЕГО МИРКА И НЕ НАЗВАТЬ ТО.
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Только антиукраинские суды могут дать за такое условно.
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ВЫВОД ПРОСТ - СУДЬИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ ЭТО ПРЕДАТЕЛИ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ.
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5 лет условно, это все равно что 15 лет условно, ни о чем. Такими сроками от сепаратизма не излечить ватное население.
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Недорого отделались. Скотство? Нет, лицо сегодняшней власти.
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Вот всех этих "организаторов",мэров-поддержателей и другой шелупени,которая не воевала с оружием,но протаскивала "русский мир" нужно в качестве наказания направлять на 5 лет на принудительные работы по разминировыванию,а для оставшихся в живых-по дальнейшему строительному восстановлению Донбасса.И справедливо и впрок-урок.
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Атошникам за гранату в кармане реальный срок, а сепарюгам за конкретные доказанные действия УСЛОВНО!!
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Поэтому сепаратизм хорошо себя чувствует безнаказанно.
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Ну они же раскаялись!
И сказали,что больше не будут!
Меньше,правда тоже не будут.
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Раскаивается - это, конечно, хорошо. Но за последствия нужно отвечать. Должен быть реальный срок с конфискацией. Средства от конфискованного имущества должны быть направлены семьям пострадавших в АТО. А так - это не суд, а насмешка над народом Украины.
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Я бы сказал что даже не насмешка а просто плевок в лицо всем патриотам и особенно ДОБРОБАТАМ которые положили свои жизни чтобы исправить ошибки этих.... предателей!!
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Петины суды - это зеркало антиукраинской политики нынешней власти. Гнать пора взашей.
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Четыре организатора "референдума" получили по 5 лет условно.
В статье логично было бы написать: 4 "приговора"...
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даже за просто пропаганду нацизма в Украине дают срок два года заключения. В данном же случае налицо попытка утверждения прав самозваных гитлеровских сверхчеловеков лишить народ Украины его неотъемлемого права на самоопределение в своей стране Украине в пользу москвы. Судей на мыло за пособничество нацизму в Украине.
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- Зиц-председатель Фунт не любил долго сидеть в тюрьме.(с)
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Что то порохоботы молчат и не комментируют это "торжество правосудия"...
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Какое жестокое наказание!
Ну просто ЖЕСТЬ!
Надо сократить в два раза условно,в связи с социальным происхождением,и осознанием и просветлением!
И ведь они же сказали,что больше не будут!
Можно вобше этих товарищей в угол на 15 минут поставить.
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А наградить орденом и дать премию забьіли. Непорядок
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каждой тваре по паре орденов Сутулого. ... с закруткой на спине.
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Наконец то мы нашли ответ для пендосов
В России пригрозили отказом от доллара в ответ на санкции США
http://eer.ru/a/article/u123259/2017/07/31/61891
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пускай отстрелят себе ноги, это по круче ответ будет и в том же стиле )
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ура мы снова всех победили, и мы уменьшим зависимость от доллара и побеим америку

ахахахахахахахаххахахаха
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НЕ ПЕРЕЙДУТ, А ПЕРЕВЕДУТ И ТАК ВПЕРДУТ, ЧТО ДО ГЛАНД ДОСТАНУТ.
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Сколько за сепаратизм дают у аленей? Двадцатку строгого, не?
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Ну а запрет на занимание соответствующих должностей... пипец... ну хоть субсидий лишите и всяких льгот... Уж не говорю о гражданстве....
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Ой я Вас умоляю,не смешите мене!
А то у мене икотка делается.
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А статьи нет - действие или бездействие приведшие к... ?
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Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире!
Нашим по 20 лет колонии дают, а мы им условно!
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а прикольно совершить сделку со следствием дав свидетельские показания на неизвестную гражданку Украины и на неустановленных лиц!!!
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Ха..., а за порванный портрет президента Хорт 2 года отсидел... - просили 7...

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Хех ... ну Ви і порівняли - там порваний портрет самого Харанта , а там - всього лише сумлінне виконання доручень Путлєра і Ахмєтова ...
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что за статья такая за порванный портрет?
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"була б людина - стаття завжди знайдеться..." (с)
Тут же справа не в портреті , а втому , аби залякати тих кого влада вважає небезпечними ... Вочевидь сєпарів , влада небезпечними не вважає ...
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Так он на святое покусился проклятый!
А тут,так.Подумаешь всего то измена Родине!В угол на пятнадцать минут и дальше можно скакать и прыгать.
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Вот интересно, а на раше сколько бы вкатали за такое?
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суки 10000 жизней загубили , видать такие граждане нужны нашему кренделю кондитеру на свободе.А некому будет лодку раскачивать в правильном направлении.
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Це повна дурня та знущання над Верховенством Права! Ці судові рішення мають бути оскаржені! Пан Луценко- ви чуєте незадоволення людей цими вироками? Робіть висновки.
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з дідів ,злодіїв,грабіжників народу- пана не зробити....вони стають хамами
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пєтя не має впливу ні на суд ,ані на цвк,ані на раду, навіть на жінку не може гримнути і дупі своїй не хазяїн.То про яку відповідальність може йти мова,як президент її не має.
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УСЛОВНО !!?? Видно мирняк и солдаты тоже гибнут условно и-за таких уродов!!?
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Такі вироки можна сприймати , як звичайне заохочення і сигнал іншим сєпарм - "не бійтеся , ми вас не покараєм ..." А отже - ситуація 2014 в будь який момент може повторитися !
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Так тож свои. Надо сепаров приманивать, чтобы не кричали : Путян приди!
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Фактически за предательство Родины 5 лет условно но погибают то наши воины из за таких ублюдков ,,пожизненно,,.Чото у нас в стране творится непонятное из судами и законами,или наоборот из судами все очевидно,ждут возвращения януковской банды,да только такие очевидные вещи почемуто тупо незамечает наше СБУ.
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Також чекають, банду януковича, а може вона і не тікала тільки папу поміняла та назву.
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а что вы хотели от соевой питорасни?
как она мычит - тамжынашилюди - адиннарот.
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Очередной российский наемник уничтожен на Донбассе - соцсети сообщают о смерти гражданина РФ Лабусова Сергея с позывным "Данил", который приехал на Донбасс воевать против украинской армии из Новосибирской области России.
Но потрясающе по своей безграмотности кацапо--скрепное послание оставил его сын. И эти выродки приезжают сюда на защиту русского языка............трындец просто.
Четыре организатора "референдума" о создании "ДНР" получили по 5 лет условно - Цензор.НЕТ 2214
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надо же, как дешево стоит зрада и продажа Батькивщины.
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Шикарный текст от сына . Они видать точно все с Пенькова....
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Это очень не гуманно бедных сторонников "НаВаРоСеИ" осудить условно аж на 5 лет ! Нужно было ментов или СБУшников кто их там задерживал судить за то что так поиздевались над этими прекрасными и добрыми людьми !
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Просто отлично. Территориальная целостность страны оценивается в 5 лет условно. Гребаный стыд и судейская реформа до 2018 года.
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завели за руку війну в Україну і отримали УСЛОВНО .........
якому ще Аленю незрозуміло хто є ю2влада в Україні ??
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"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины",и "условно"???За кражу мобилки могут дать реальный срок,то есть Украина дешевле телефона....
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ЗРИТЕ ГРАЖДАНЕ В КОРЕНЬ - ТАК УСТРОИЛА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ И ПРОШЛАЯ И НЫНЕШНЯЯ.

Дорогие вы мои! Зрада начинается не во время пленарного заседания, она системно заложена в нынешний избирательный процесс. Политика, сограждане, это такая игра с пометкой 18+ на коробке, где в качестве приза в 99 случаях из 100 вы получаете использованный *ондон. Причем, использованный далеко не вами, вот в чем главная шутка. А потом вы пытаетесь с помощью этого, постоянно избираемого ВАМИ ЖЕ во власть*ондона, смотреть на звезды, забивать гвозди, строить светлое будущее, то есть делать хорошие вещи с помощью ненадлежащего инструмента. И получаете вполне предсказуемый результат. Потому, что с помощью многократно пользованного *ондона нельзя построить светлое будущее, как нельзя из букв Ж, О, П и А сложить слово СЧАСТЬЕ"…
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Ну а как судья Краснолиманского суда донецкой обл сможет осудить организаторов референдума когда у него в "АпАлЧеНии" брат,зять и кум ведь можно понять и войти в положение человека верно!?
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Таких судей самых судить надо. "За такие приговоры самих судей судить надо!" Н.С. Хрущев.
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камера її з номером є.......а чи вона сама у камері ?
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Какие тут все "радикальные"...."Расстрелять и точка!" Хорошо жить в окружении патриотов,а если вся улица кричит ,- ПУТЛЕР!.... Многолетний ежедневный промыв мозгов опытными краснобаями + сотни подготовленных и проплаченых агитаторов....тут у многих голова пошла кругом! Эти осужденные в людей не стреляли,вину признали и не стоит пугать других. Таких предателей за линией фронта (и в соседнем подъезде!) СОТНИ ТЫСЯЧ!!! Какой у них выбор? Оставьте им альтернативу.
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давай я твоего сына подставлю, если он у тебя есть, типа заманю его на дорогу где его машина размажет. Судя по твоей логике я не причем!!
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Надо же какая "гуманность" за измену вместо расстрела дают условный срок, не удивительно, ведь сами предатели и изменники, что у власти вообще не несут никакой ответственности за своё предательство и измену Украине, они считают, что "Украина" - это и есть "ОНИ сами", только ошибка в том, что государство феодалов и олигархов не равнозначно стране и её народу.
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шоколадные судьи порядком подсаипали.
за госизмену 5 лет сепарам условно?

офигенная перемога!
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ВООБЩЕ ОХЕРЕЛИ ЭТИ СУДЬИ! ЗА ТАКОЕ ИХ ЖИВЬЕМ ТАНКАМИ ДАВИТЬ НАДО!
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А тому , що вони ще можуть знадобитися ....
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цей кримінальний кодекс і далі буде стимулювати оттаких захарченків і плотницьких, не скоро ми зможемо викорінити усю шваль з країни, а владі похрєн. що аваківці, що судді-всі одним миром мазані, слів немає
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Ці падли сепаратюгам умовно, а патріотам по повній. Гниди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетыре организатора "референдума" о создании "ДНР" получили по 5 лет условно
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