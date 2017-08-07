 Четыре организатора "референдума" о создании "ДНР" получили по 5 лет условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Всем четырем предъявлено подозрение по ч.2 ст.110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
28 июля Краснолиманский горсуд Донецкой области вынес приговор Зинаиде Наумовой, которая руководила участковой избирательной комиссией в селе Редкодуб. В суде женщина отказалась от услуг адвоката и полностью признала свою вину. В приговоре сказано, что Наумова искренне раскаивается, жалеет о содеянном и просила строго не наказывать.
Суд приговорил Наумову к 5 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
1 августа Великоновоселковский райсуд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года бывшего депутата Великоновоселковского поселкового совета Виктора Кузнецова. В приговоре сказано, что в марте-апреле 2014 он посещал митинги и массовые собрания, организованные участниками "ДНР", был лояльно настроен к изменению границ территории Украины. В дальнейшем по идеологическим мотивам вступил в сговор с неустановленными лицами и дал указание провести в поселке "общий областной референдум", а также контролировал работу избирательной комиссии.
Во время досудебного расследования Кузнецов заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Он согласился на протяжении месяца после утверждения соглашения дать показания как свидетель в отношении лиц, которые способствовали проведению незаконного референдума.
Славянский горрайонный суд 2 августа приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года Михаила Котлярова. По предложению гражданки Украины, а также неустановленных лиц, он стал главой участковой избирательной комиссии на референдуме в городе Славянске. Мужчина полностью признал свою вину и в содеянном искренне раскаивается.
Краснолиманский городской суд 2 августа приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год Валентину Васильеву. По данным следствия, женщина из личных политических соображений прибыла в здание Лиманского горсовета, где проходил отбор желающих работать в участковых избирательных комиссиях во время так называемого референдума. Васильеву назначили главой комиссии в поселке Ставки. На суде женщина отказалась от адвоката и полностью признала свою вину. Она сообщила, что раскаивается и жалеет о содеянном, просила не наказывать ее строго.
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А КАК НАЗВАТЬ ТОТ СУД, ЧТО ДАЛ УСЛОВНО ЗА ИЗМЕНУ УКРАИНЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ УБИЙСТВ УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ...???, А ПО ДРУГОМУ РЕФЕРЕНДУМЫ ОБДРОЧЕНЦЕВ РУССКОГО ВОНЮЧЕГО МИРКА И НЕ НАЗВАТЬ ТО.
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И сказали,что больше не будут!
Меньше,правда тоже не будут.
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В статье логично было бы написать: 4 "приговора"...
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Ну просто ЖЕСТЬ!
Надо сократить в два раза условно,в связи с социальным происхождением,и осознанием и просветлением!
И ведь они же сказали,что больше не будут!
Можно вобше этих товарищей в угол на 15 минут поставить.
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В России пригрозили отказом от доллара в ответ на санкции США
http://eer.ru/a/article/u123259/2017/07/31/61891
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ахахахахахахахаххахахаха
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А то у мене икотка делается.
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Нашим по 20 лет колонии дают, а мы им условно!
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Тут же справа не в портреті , а втому , аби залякати тих кого влада вважає небезпечними ... Вочевидь сєпарів , влада небезпечними не вважає ...
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А тут,так.Подумаешь всего то измена Родине!В угол на пятнадцать минут и дальше можно скакать и прыгать.
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как она мычит - тамжынашилюди - адиннарот.
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Но потрясающе по своей безграмотности кацапо--скрепное послание оставил его сын. И эти выродки приезжают сюда на защиту русского языка............трындец просто.
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якому ще Аленю незрозуміло хто є ю2влада в Україні ??
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Дорогие вы мои! Зрада начинается не во время пленарного заседания, она системно заложена в нынешний избирательный процесс. Политика, сограждане, это такая игра с пометкой 18+ на коробке, где в качестве приза в 99 случаях из 100 вы получаете использованный *ондон. Причем, использованный далеко не вами, вот в чем главная шутка. А потом вы пытаетесь с помощью этого, постоянно избираемого ВАМИ ЖЕ во власть*ондона, смотреть на звезды, забивать гвозди, строить светлое будущее, то есть делать хорошие вещи с помощью ненадлежащего инструмента. И получаете вполне предсказуемый результат. Потому, что с помощью многократно пользованного *ондона нельзя построить светлое будущее, как нельзя из букв Ж, О, П и А сложить слово СЧАСТЬЕ"…
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за госизмену 5 лет сепарам условно?
офигенная перемога!
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