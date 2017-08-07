 Нужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг

Об этом сообщается в аккаунте СММ ОБСЕ в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Хуг: Патруль СММ ОБСЕ только что пересек мост в Станице Луганской. Это пока единственный пункт пропуска в Луганской области, мост все еще значительно поврежден. Лето - лучшее время для ремонта. Но прежде чем начать ремонтные работы стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства. Стороны должны открыть больше КПВВ в Луганской области ради мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения", - сообщает СММ ОБСЕ.
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Хотя КОМУ я это говорю - сраному кацапо-боту? пнх
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И шоб в дороге кормили!
И пенсию давали с соцвыплатами,два раза в неделю!
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Архиепископ Нарбонны, папский легат Арно́ Амори́ во время освобождения Тулузы от альбигойских еретиков.
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Чо там!
Аниженашилюди!
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Обстрел с миномета ,гранотометы .ПТРК-закрыть на неделю
Обстрел с артилерии и реакивных минометоа-на две недели!
Вот тогда и посмотрим .....кого больше будут любить.
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