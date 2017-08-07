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Все про:Луганщина (4099) ОБСЕ (2733) Хуг Александр (299) пункт пропуска (336)

 Нужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг

обсе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявляет о необходимости открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Луганской области.

Об этом сообщается в аккаунте СММ ОБСЕ в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Хуг: Патруль СММ ОБСЕ только что пересек мост в Станице Луганской. Это пока единственный пункт пропуска в Луганской области, мост все еще значительно поврежден. Лето - лучшее время для ремонта. Но прежде чем начать ремонтные работы стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства. Стороны должны открыть больше КПВВ в Луганской области ради мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения", - сообщает СММ ОБСЕ.

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Может тебе нужно рот закрыть скорей всего.
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угу, ще й колючим дротом все обнести років на пять, хай помаринуються в своєму "руськам мірє"
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нужно позакрывать все КПП не пропускать до превращения обстрелов.
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Наоборот, назрело полное закрытие этих фантасмагорических "переходов", уже ВСЕ, кто хотел в Украину, даже полуватники, давно переехали, остались только кандидаты на смену гражданства... а вообще назрело уже возвращение этих наших территорий. Там во многих местах даже при нынешнем размере армии можно продвинуться за день на десятки километров, кацапы зае...утся гонять свои войска туда-сюда. Нужно воспользоваться их игрой в "ихтамнет", и переиграть в стиле "и нас тоже нет, а авиация летает над террористами". И чихать на всяческие капитулянтские "мински".
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Последний раз такие планы заканчивались Иловайском и Дебальцево.
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так нужно готовится и наращивать армию, по максимуму финансировать военную промышленность, а не разворовывать бюджет страны, торговать с врагом и платить террористам и врагам пенсии и налоги. И тогда всё получится, и это у врага будут свои "неприятные воспоминания".
Хотя КОМУ я это говорю - сраному кацапо-боту? пнх
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Хотел лайкнуть Ваш пост, но последним предложением Вы всё испортили.
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дааа... знают тебя уже здесь Сырожа - как не крутись, а это Во-Во...
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а может просто запретить им выесзд оттуда?
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Обязательно. А еще надо немедленно построить метро и встречать с хлебом-солью.
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Метро до Брюселя.
И шоб в дороге кормили!
И пенсию давали с соцвыплатами,два раза в неделю!
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И пенсия строго европейская! А кормили чтоб лобстерами и красной икрой с трюфелями.
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ну да, всех ватников простить и помиловать ради нескольких адекватных там с флажками? уж проще залить бетоном и забыть
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От хрінова робота в цього Хуга- що б він не робив, прилетить з обох сторін.
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Та вообще все открыть!
Чо там!
Аниженашилюди!
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Обстрел с той стороны стрелковым-закыть КПП на сутки.
Обстрел с миномета ,гранотометы .ПТРК-закрыть на неделю
Обстрел с артилерии и реакивных минометоа-на две недели!
Вот тогда и посмотрим .....кого больше будут любить.
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В целом поддерживаю, но с одной ремаркой. Любой выстрел с той стороны ( даже если обдолбенец переел фасоли или гороха и стрельнул естественным путём) закрытие КПВВ на неделю.
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пусть едут и убеждаются в другой жизни, не той что показывают по путин тв
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Что-то чуйка у меня, что в ближайшее время товарищ Хуг будет оправдываться, что его не так поняли и он совсем не то, что сказал, имел в виду.
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великодуховный руззкий мир должен беспрепятственно попадать к фошЫздам киевской хунты для поглощения нескрепных бИндеровских продуктов !!!!
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От своих родственников с украинской Луганщины узнал,что большинство местного населения в прифронтовых районах мечтают чтобы этот мост сожгли или взорвали,так уже их достала эта одичавшая толпа"лугандонских туристов".Особенно интересно то,что эти "руссомирцы" массово штурмуют паспортные столы за биометрическими паспортами,наверное очень хотят в ненавидимую ими "Гейропу".
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Хуг перегрелся?! У меня в городе и так этого говна пруд-проуди.. Так надо еще пооткрывать пункты
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Открыть больше пунктов и встречать с цветами и оркестром!
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й поставити туди на "роботу" Хуча й інших таких розумників...зможуть власноручно контролювати дотримання прав громадян..
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1942й...ВОВ...еще больше пропускных пунктов на германском фронте! Кровь по сходной цене? Это вообще для кого новость?
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гарячою смолою залити ці території і забути про них назавжди
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно открыть больше пунктов пропуска на Луганщине: мост в Станице Луганской остается единственным КПВВ в регионе, - Хуг
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