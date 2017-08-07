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 Германия не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема

германия фрг

Правительство ФРГ отвергло предложение председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера о смягчении позиции по вопросу Крыма и не изменило своей позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в понедельник представитель германского Кабмина Ульрике Деммер.

"Отношение федерального правительства по этому вопросу не изменилось и оно, как и всего ЕС в целом, абсолютно понятно и однозначно. Эта российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, которое поставило под вопрос безопасность в Европе", - сказала журналистам Деммер

По ее словам, "канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда была за дипломатическое решение конфликта и выступала с этой позиции, поэтому эта аннексия неприемлема".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев о заявлении представителя правительства ФРГ Эрлера по Крыму: "Они хотят бросить на произвол судьбы крымских татар и украинцев"

Ранее Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.

"Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

Напомним, уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе оккупированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.



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Пошли на попятную? Так мьі помним слова Єрлера, слово не воробей...
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Поппоблоковцы тоже много что ляпают. Это влияет на решения правительства? Даже зелёные в Германии стабильно набирают на выборах в 2 раза больше голосов чем СвДП.
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То поппоблоковцы, а Гернот Эрлер - уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства". То есть он вьіражал волю правительства Германии, которое задействовано в минском и нормандском процессе.
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Неточность в юридических формулировках в результате приводит в тюрьму.
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туда много дорог...
"Причем тут нож, причем грабеж? - Меняй формулировку!" (с)
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Когда ж везли в народный суд -
Немного волновался. Зачем нам врут: "Народный суд"!
Народу я не видел.
Судье - простор, и прокурор Тотчас меня обидел.
Ответил на вопросы я, Но приговор - с издёвкой,
И не согласен вовсе я С такой формулировкой!
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Ну правда ведь -
неправда ведь,
Что я грабитель ловкий?
Как людям мне в глаза смотреть
С такой формулировкой?!
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Начнем сначала. В чем "был неточен в формулировках"?
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в том, что предложил закрыть глаза... (я так думаю)
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Єто не неточность, а прямое давление на Украину.
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Удалим их из минского и нормандского процесса.
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мы в данной ситуации не "заказываем музыку". Если останемся без покровителей - можем МНОГО потерять.
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Спорное утверждение, учитьівая пренебрежительное и противоречащее заявление Єрлера в отношении принятьіх документов в Минске, а именно пункта 10. Они уже перестали бьіть покровителями, а скорее заинтересованньіми лицами.
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это значит лишь одно - нужно бить врага, выходя из минских, срок действия которых истек. Но при этом иметь опору от США.
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Почти правильно, но из минских не вьіходить, а заменить Германию на США.
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мой (личный) взгляд - военная эскалация, с освобождением заметной территории, выход из минских, и какие-нибудь "варшавские" с участием США.
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А мне кажется была "разведка боем" на ответную реакцию социума.
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деньги, прибыль, при капитализме перевешивают другие доводы. Нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости.
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А я думаю есть компании, которые предпочитают временно потерять какую-то денежку, но сохранить "лицо марки", а есть конечно те, которым "деньги не пахнут". Так вот первые сохраняют свою славу столетиями, при любых раскладах. Все- таки порядочность всегда ценится выше прибыли. Есть некая немеркантильная составляющая любого бизнес-проекта, которая приносит дивиденды "не сразу, и незаметно, но стабильно"
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честнось и богатство... Все-таки Маркс ближе к реальности.
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Я не возражаю Вам полностю и во всем, просто считаю, что есть все-таки порядочность в бизнесе. Все зависит от внутренней политики компании. Неужто я ошибаюсь? Было бы обидно.🙂
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Не говоря уже о том, что они представляют собой фракцию в Раде. Тоже получается волю правительства выражают.
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Рада не правительство, не путайте ветви власти. И вьіражал Єрлер не свою точку зрения, а как должностное лицо точку зрения правительства.
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Не слышала, чтобы он говорил от лица правительства. Что думает Правительство написано в этой статье и довольно недвусмысленно.
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Єрлер не имеет права говорить от себя при исполнении.
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Это в нашем понимании. Там это работает по-другому. Он может высказать свою точку зрения, а решения принимает федеральное правительство.
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Есть единственная структура - это МИД, который является рупором политики государства и их сотрудники обязаны чётко разделять говорят они как официальные лица или высказывают свою точку зрения, комментируя какую-то ситуацию.
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Ну хоч щось...
Та я все одно вже вкотре запитаю- чому не покарано Сіменс?
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Ввели новые санкции из-за прецедента с Сименс.

Сименс подала в суд за нарушение контрактных обязательств...
На прошлой неделе статья была.
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Це окозамилювання зі сторони Сіменс- їх неодноразово попереджали, що турбіни рашка планує завезти в Крим. А вони цим знехтували.
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Так-то так, но немцам тоже не хочется нагнуть Сименс, вот и ввели дополнительные санкции, вместо санкций Сименсу...
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Мені начхати на те, чого не хочеться німцям- санкції є санкції! І за їх порушення треба відповідати.
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Формально Сименс прав - у них был контракт...

После этого случая стали звучать более жесткие оценки в отношении соблюдения паРашей договоров...
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Сименс неправ, там они руководили и отвечали за поставки турбин. Правильно будет оштрафовать их на сумму ущерба материального и морального.
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Да, можно было оштрафовать не нагибая компанию.
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Именно Сименс нужно оштрафовать. Сумма ущерба сотни миллионов долларов.
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Именно компания виновата. Ущерб значительньій, через суд заплатят.
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Посмотрим... Украине тоже ведь не хочется портить отношения с влиятельными людьми в Германии... С другой стороны - не было информации о том - какие меры будут принматься к нарушителям санкций, после их введения. Недоработка журналистов или законодателей...
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Посмотрим. Но Сименс сильно перешел черту и речь идет о суммах из-за которьіх испортят любьіе отношения.
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Формально і Гітлер був правий у деяких моментах- та це не відміняє присуд історії.
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Не до такой же степени сравнивать...
Я же говорю, что уже не из одних уст западных политиков я слышал о недоверии к договорам заключаемым с паРашей...
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Одночасно з трудом найманих робітників на заводах і фабриках компанії широко використовувався підневільний труд ув'язнених концтаборів, військовополонених, в'язнів гетто та «остарбайтерів». За даними самої компанії, на осінь 1944 року на «Сіменсі» було 50 тисяч підневільних - приблизно п'ята частина всього персоналу. Зокрема, на фабриці в Равенсбрюку, де вироблялось обладнання зв'язку, працювало більше 2000 жінок - в'язів концтабору Равенсбрюк. Компанія Siemens Schuckertwerke AG також володіла фабрикою в концтаборі Бобрек - одному з близько сорока таборів концентраційного табору «Аушвіц-3», що належив до структури концтабірного комплексу, відомого із загальною назвою «Освенцим»
https://uk.wikipedia.org/wiki/Siemens#1933.E2.80.941945
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Сименс в Нюрнберге не привлекался к ответственности в отличие от других немецких компаний...
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Тем не менее фактьі есть. Теперь привлекут по єтому делу.
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Сименс, по-моему, ещё в 60-х годах выплатил компенсации узникам, но я читал, что евреям.

Думаю, что суд рассматривал - были совершены в отношении узников преступления или нет...
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Раз Сименс платил, то точно осудили. Теперь рецедив...
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Мог и изобразить моральные мучения и... выплатить...
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Саме до такою- за Сіменс довгий хвіст тягнеться. Недоторканих не має бути!
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"не має бути!" в качестве пожелания или требования...
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Гитлеры приходят и уходят, а Сименсы, Круппы, Даймлеры и пр. остаются... Увы.
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Не всі залишаються. А ще з'являються Гейтси та Маски.
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та пральна!!, вам еще Кенигсберг возвращать!!!
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В параші є їх глибоко законспірований агент. Позивний XYLO. Старається з усіх сил. На днях потролив кацапів сюжетом з рюської казки про Ваньку дурака.
Германия не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема - Цензор.НЕТ 3517
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Немає і не може бути у нас надійнішого союзника, як наша Армія - озброєна сила нашої Нації. Вікові спроби "прихилити бідну голівоньку" т о до московщини, то до Німеччини, то Польщі, то ще кудись призводили лише до того, що "друзі" і "союзники" лише грабували, плюндрували, роздерали Українців, паплюжили їхні святиня і цінності. Всі без виключення. Маємо єднати Націю, кувати економіку і зброю - лише у цьому наш порятунок і процвітання.
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довели москвали немцев до ручки, вот уже и Германия стала жертвой противоречий с москалями связавшись и соблазнившись пряниками из гумуса, которые любить раздавать москва
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По ее словам, "канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда была за дипломатическое решение конфликта и выступала с этой позиции, поэтому эта аннексия неприемлема".- в добавку к окупации рашистом Крыма дипломатически нагнули рошена и отдали еще и часть украинского Донбасса,,твари
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Аннексия Крыма случилась именно из-за этой ПОЗИЦИИ (ни в коем случае не воевать с хуйлом, торговым партнёром по газу), это бабка Меркель и месье-тряпка Оланд потребовали от Украины не защищать Крым военными средствам, впрочем пастор и сам трухнул!
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Что пристали к ,,Сименс,, компания отправила турбины в кацапию а не в Крым и видимо на поставку турбин санкций небыло тка как подняли бы кипиш относительно поставки турбин в кацапию.А то что кацапия их отправила в Крым Сименс не виноват,вот если бы ихняя фирма там их устанавливала то это совсем другое дело.
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ну-ну, лично йолух обещал, что в крым турбины ни-ни. Читайте документы.
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А на счет о неприемленностю Германии анексии Крыма скажу так,именно Германия одна из первых опубликовала карту где Крым был частью кацапии.
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А вот єто не официальная позиция. Тут предьявить нечего.
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А разве хуйлу еще ктото верит?Ведь уже весь мир убедился что ему не то что наслово верить нельзя а даже подписаное хуйлом и кацапией документам.
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огромные капиталы движутся, и мораль - это тряпка под их ногами.
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Не, не изменила позиции, только чуть ниже прогнулась, чтоб подобрать ГАЗПРОМовское бабло!
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Линднер все равно поедет в кремль и лизнет ху...ла в попу
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГермания не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема
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