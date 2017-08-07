 Германия не изменила позицию по вопросу Крыма: Аннексия неприемлема

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в понедельник представитель германского Кабмина Ульрике Деммер.
"Отношение федерального правительства по этому вопросу не изменилось и оно, как и всего ЕС в целом, абсолютно понятно и однозначно. Эта российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, которое поставило под вопрос безопасность в Европе", - сказала журналистам Деммер
По ее словам, "канцлер ФРГ Ангела Меркель всегда была за дипломатическое решение конфликта и выступала с этой позиции, поэтому эта аннексия неприемлема".
Ранее Линднер заявил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой.
"Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
Напомним, уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе оккупированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе.
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"Причем тут нож, причем грабеж? - Меняй формулировку!" (с)
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Немного волновался. Зачем нам врут: "Народный суд"!
Народу я не видел.
Судье - простор, и прокурор Тотчас меня обидел.
Ответил на вопросы я, Но приговор - с издёвкой,
И не согласен вовсе я С такой формулировкой!
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неправда ведь,
Что я грабитель ловкий?
Как людям мне в глаза смотреть
С такой формулировкой?!
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Та я все одно вже вкотре запитаю- чому не покарано Сіменс?
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Сименс подала в суд за нарушение контрактных обязательств...
На прошлой неделе статья была.
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После этого случая стали звучать более жесткие оценки в отношении соблюдения паРашей договоров...
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Я же говорю, что уже не из одних уст западных политиков я слышал о недоверии к договорам заключаемым с паРашей...
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Siemens#1933.E2.80.941945
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Думаю, что суд рассматривал - были совершены в отношении узников преступления или нет...
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