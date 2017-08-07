 СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Северодонецке: жителей просят без необходимости не покидать свои дома

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяна Погукай на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ! Жители и гости города Северодонецк! В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать соответствующим службам: Управление СБУ в Луганской области, тел.: 0645-23-31-46; Главное Управление национальной полиции в Луганской области, тел.: 102, 0645-24-20-42", - рассказала она.
"Для информации граждан: согласно Закону Украины "О борьбе с терроризмом" и постановлению Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92, на территории Луганской области проводится антитеррористическая операция, в рамках которой осуществляются меры по прекращению незаконных действий со стороны террористических группировок и их сторонников. Указанные нормативно-правовые акты являются открытыми, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются субъектами борьбы с терроризмом", - добавила Погукай.
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Предложение, от которого нельзя отказаться.
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Я знаю где это, но ватные пенсионеры, толпами снующие по тролейбусам и базарам, вряд ли их прочитают.
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Другими словами, весь мир, это террористическая банда РАБссии вонючки...
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Чому головні дійові особи Янек з Донецька та Кушнарьов з Харкова організували своє збіговисько в Луганській області? Була версія, що так було зручніше Лужкову дістатись менш поміченим до провінційного містечка, ніж їхати в Харків чи Донецьк.
Кажуть місцевий мер з переляку втікав з міста на період проведення цього "з'їзду".
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У вас "какашник" отклеился, и лаптями засмердело ( то есть ватным дюхом).
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