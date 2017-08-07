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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14691) Северодонецк (231) Антитеррористическая операция (17246) Погукай (18)

 СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Северодонецке: жителей просят без необходимости не покидать свои дома

сбу

Правоохранители обращаются к жителям города с просьбой не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяна Погукай на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! Жители и гости города Северодонецк! В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать соответствующим службам: Управление СБУ в Луганской области, тел.: 0645-23-31-46; Главное Управление национальной полиции в Луганской области, тел.: 102, 0645-24-20-42", - рассказала она.

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"Для информации граждан: согласно Закону Украины "О борьбе с терроризмом" и постановлению Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92, на территории Луганской области проводится антитеррористическая операция, в рамках которой осуществляются меры по прекращению незаконных действий со стороны террористических группировок и их сторонников. Указанные нормативно-правовые акты являются открытыми, граждане могут ознакомиться с мерами, которые принимаются субъектами борьбы с терроризмом", - добавила Погукай.
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Тренування по "хорватському сценарію" почалися.
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Причем свистком, который только собаки слышат.
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Что с явными сепарами делать то будут,по головке гладить, или условный срок дадут??
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Хотя бьі несколько террористов прикончили...
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Внимание! В среду будет облава! Самуил Маркович, среда- это завтра. Внимание...
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Только превентивные меры,как всегда все наполовину,что бы враг не обиделся.
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А какие должны быть меры в подконтрольном Украине, довольно удаленном от линии фронта городе?
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Можуть бути ВСІ! А, взагалі там же сказано, що можно ознайомитися.... Це нормально, що мудаків пошурують.....
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Я знаю що їх, мудаків, там вистачає, і я за те, щоб їх пошурували.
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Вы до какой горячей точки меряете? До Попасной, обстрелы которой орками можно услышать в Северодонецке, около 55 км.
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А что там "горячее" в 20 км находится? От Техника ответа пока нет.
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Мені цікаво як попереджали жителів 100 000 міста. Від радіоточок "брехунців", по яким раніше проводили перевірку сповіщення по цивільній обороні, більшість населення вже відмовились.
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От местного телевидения тоже отказались? Есть же ЛОТ.
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Его там мало смотрят. Там в почете НьюсВан с Мураевым-Рабиновичем.
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Можно так. По городу расклеять. Хунта мы или где?

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"Скажи, маленькая, что ты хочешь? Чтоб тебе оторвали голову, или ехать на дачу? "Подкидыш" 1939 г. https://www.youtube.com/watch?v=A1P5v5fGGwQ

Предложение, от которого нельзя отказаться.
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Я знаю где это, но ватные пенсионеры, толпами снующие по тролейбусам и базарам, вряд ли их прочитают.

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Хорошая бьіла пивоварня, а может еще есть, давно там не бьіл ))

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Не могу дать свою оценку, я только мимо неоднократно проезжала.
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Антитеррористические мероприятия надо бы начинать с прекращения безвизового доступа агрессора в Украину.
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решать такие проблемы прекращением безвиза штука крайне невыгодная нашему руководству в финансовом плане
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там там концентрация : мама не горюй....покупают новые дорогие машины, на украинских номерах и все равно клянут Парашенку...это Макеевка...
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ты знаешь, я не знаю, знаю, что он перевозками по жд занимался, смотрю новое фото РенжРовер, чуть бу, но тем не менее, на украинских номерах....
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наша вата немного поумнела - в Харькове тишина....а что творилось в 2014 - жуть
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согласен,в Николаеве вата тоже хвост прижала
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Ну какая антитерристостическая операция нах???Тупо развод бабла??
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во время награждения лауреатов премии рюсскага географического общества 24 ноября 2016 года фюрер кремля заявил : граница РАБссии нигде не заканчивается...
Другими словами, весь мир, это террористическая банда РАБссии вонючки...
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Можно брать всех, но расстреливать через одного. И не важно - чётных или нечётных.
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Не забувайте що сєхвєроданєццк - це "столиця" маловідомої держави "Юга-васточной Украинской автономной республики" (2004). Якби ті довбаки знали українську мову, то не назвали свою "республіку" ПіСУАР.
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Там взгалі незрозуміло чому він був обраний пісуаровцями для того шабашу.
Чому головні дійові особи Янек з Донецька та Кушнарьов з Харкова організували своє збіговисько в Луганській області? Була версія, що так було зручніше Лужкову дістатись менш поміченим до провінційного містечка, ніж їхати в Харків чи Донецьк.
Кажуть місцевий мер з переляку втікав з міста на період проведення цього "з'їзду".
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Другими словами, дуже багато розвелось свинособак, треба їх трохи розрідити, знищити шкідників...
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А МЧС предупреждает, что в ближайшее время в городе Северодонецк произойдёт гигантский выброс сероводорода в атмосферу.
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эпицентр будет в Северодонецке. прогнозируется цунами сероводорода, которое накроет сначала лугандон, а затем и Кубань. отголоски цунами достанут даже Калининград и Владивосток.
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Сепаратистский шабаш в Северодонецке был 28 ноября 2004 года.Именно тогда началась подготовка антиукраинских сил совместно с кремлёвскими куратором расшатывать ситуацию в Украине любым способом,вплоть до военной подготовки захвата РАБсией всей Украины,а не только создания НовороSSii на Юго-востоке.
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Что за сказки? Это приоритет был Донецка и Луганска, к Северодонецку эти стали подтягиваться. Не вы не правы. А то что там проходит, бес понятия кого там ловят, что то есть
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зараз рашен смі надрукують що там хлопчика у трусіках -2 на дошку для об'яв повісили у Северодонецьку, Сбу лютує)
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завтра кстати 08.08.08 года. начало захвата Грузии,типа Грузия напала на Грузию,и хотела её отобрать у РАБссии...,но "доблестные" войска КГБистской РАБссии успешно отобрали Абхазию и Ю.Осетию у фашистов Грузии за 5 дней.паБеда РАБссии очередная маленькая,которую так любят смаковать шакалы кремля...
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дык скольки год будет вестись антитерористические мероприятия?
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Це яке наречення мокшанської? Просто цікаво
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главное- сколько лет сидеть в квартире , пока не закончиться АТО
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мало кого ловить? в Украине совсемь не осталось ваты?
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Порох скорбит о 80 летии большого террора в Украине, а это ли не террор и геноцид собственного народа,шоколадный говнокамандующий?
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На знак протесту піди вдавись - хай всі знають принциповість Гоцманів!!!
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Дядя!
У вас "какашник" отклеился, и лаптями засмердело ( то есть ватным дюхом).
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так порося к другому народу относится, может за тем он скорбит, сколько шидов только немцы угробили
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Это надо делать в каждом городе который находиться в зоне АТО и на территории Донецкой и Луганской областей.
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ПРошерстят для видимости,не зря патриоты и националисты у пети в тюрьмах сидят???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проведет антитеррористические мероприятия в Северодонецке: жителей просят без необходимости не покидать свои дома
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