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Все про:ОГА (1404) ТЭС (112) Харьковщина (1274) уголь (701) Центрэнерго (33) антрацит (6)

 Второй блок Змиевской ТЭС переведен с антрацитного на газовый уголь

тэс

Второй блок Змиевской ТЭС, входящей в компанию Центрэнерго, переведен на газовый уголь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас продолжаются работы по техническому переоснащению котлоагрегата 5-го блока станции.

"Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока № 2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ". На сегодня продолжаются пусконаладочные работы для последующего введения блока в промышленную эксплуатацию. Таким образом, Змиевская ТЭС ПАО Центрэнерго переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы. Это крайне важный проект для повышения энергонезависимости и энергобезопасности не только станции, но и всей объединенной энергосистемы Украины", - заявили в Харьковской ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все антрацитовые шахты на оккупированном Донбассе остановлены, начался неконтролируемый процесс затопления, - Тука

Одновременно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. Сегодня его объемы составляют более 110 тыс. т, что должно обеспечить дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017/2018 гг.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в 2019 г. Украина полностью откажется от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.
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На четвертому році врешті-решт розродились !!!)))
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Війна іде -не чув??)))
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І що? Саме на війну гроші і йдуть- на модернізацію лише залишки.
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Особливо коли під час війни надається перевага озброєнню і екіпіюванню НГ над ЗСУ!!! Поліцаї більш необхідні воюючий країні , ніж військо!!! Проти кого збирається воювати влада , озброюючи поліцаїв танками та важкою артою ??? Часом не з власним народом ???)))
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Маєшь шось проти української поліції і її складової частини -НГ?? НГ це підрозділ МВС !!!)))
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Твои доказательства ,брехло. И к твоему сведению НГ тоже на передовой. Хватит скулить про зраду!
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Особенно когда тот, кто делает теряет гешефт
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Дивно, чому ті хто чинив опір досі на волі і не погано себе почувають ???))
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А де славнозвісна правляча коалліція БПП і НФ, яка , як той ховрах , якого ніхто не бачив , але він є !!!)))
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Так довольно быстро перевели. 4 месяца прошло с момента окончания отопительного сезона. И полагаю, что еще много переведут в этом году. Потому что прижали. А перед этим сезоном было еще 2! отопительных сезона и никаких поползновений в этом направлении замечено не было. А оказывается, что проблема решалась довольно быстро.
P.S. Кстати недавно узнал, что на данный момент бывшие шахты ДТЭК Ровенькиантрацит и Свердловантрацит работают в обычном режиме, выхода все. Заявление Туки о том, что стали все антрацитовые шахты на оккупированной территории - ложь (в чем я и не сомневался, но нужно было убедиться). Снабжение ужасное, но реализация есть. И будьте уверены, что этот уголь мы покупаем до сих пор. Но уже через рашку, "Америку", "ЮАР" или что там еще актуально?
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З грошима усе швидше робиться.
Маєте докази- викладайте в інеті.
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А у Ахметова денег не было? Достаточно было бы простого запрета на поставку антрацита с оккупированных территорий. И никуда бы он не делся - начал бы переоборудование. И теперь после этой первой ласточки становится ясным, что заявление руководства ДТЭК (сейчас лень искать, какой-то важный перец давал интервью) о огромном времени на переоборудование станции является ложью. Кроме того, я не уверен, что Ахметов начал что-то делать в этом направлении.
А доказательств в деле о происхождении угля конечно же нет. Этим должна комиссия заниматься, которая отбирает пробы угля и проводит их анализ. Область месторождения углей определяется довольно легко и достаточно точно. По углю из ЮАР можете в интернете поискать информацию. Мы его купили у какой-то швейцарской фирмы, а она еще у какой-то (являющейся филиалом ДТЭК). Эта информация в свободном доступе. А по работе шахт, поверьте, пожалуйста, на слово. Я сам там работал до войны. Само собой, что остались там и родственнники и знакомые, в т.ч. в руководстве.
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Ми вже не перший раз спілкуємося- і ваші слова викликають довіру. Та маємо те, що маємо. Які там насправді домовленості є з Гудком- біс його знає. Та справа рушила з мертвої точки.
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Спасибо за доверие). А новость безусловно приятная - я ее плюсанул сразу, как только заголовок увидел. Главное, чтобы не остановились на достигнутом.
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Маю надію, що не зупиняться- цього життя вимагає.
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Зрада за зрадой.
А как москали потишались над нами,
что мы замерзнем, умрем от холода и голода,
и как нас сукко донбасс кормил...))
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Не только москали, а и их ставленники в Украине:

Гройсман о блокаде Донбасса: донецкому углю альтернативы нет
https://delo.ua/business/grojsman-o-blokade-donbassa-doneckomu-uglju-alternativy-net-328018/
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Всі енергоблоки ТЕС мають бути переведені на газове західноукраїнське та польське вугілля, щоб не купляти дорогий антрацит! Це мало бути зроблене ще 3,5 роки тому!
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никто же не думал что это все затянется на 3,5 года
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це мало бути зроблене ще років з 15 назад, суто з економічних міркувань
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за ті дотації, які держава доплочувала за кожну тону вугілля можна було б нові заводи побудувати і "патомствіних шахтєров" на щось інше перевчити, а так ситуація до абсурду дійшла: вся Україна їм на дотації скидується, а вони ще й кричали "Хватіт карміть Україну"
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Тому цю схему і ліквідували. У газовій сфері- теж.
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Українці радіють що врешті-решт розродились, але занадто довго вагітність тривала !!)))
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Якби не зробили , то вже був би повний здіпець!!!Але має хтось відповісти за саботаж, за затягування справи?? Це не жарти , а злочини проти державності України!!)))
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Ты не устал зрадотроллю отвечать? Оно всё равно не поймет и другого не напишет. Куратор накажет за другие посты. Только зрада должна быть ВО ВСЁМ !!!
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ця схема сама по собі ліквідувалась, а те що газ в кацапні по скажених цінах не купуюм це таки плюс
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Кто в теме, объясните, плз, что включают в себя "работы по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля"?
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Только пуско-наладка. Чуть изменится зольность и расход угля. Подрергулировать под это расход воздуха. 2-6 недель подправлений режима работы.
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Расход воздуха разве не автоматом по содержанию СО регулируется?
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Настройка автоматов (там несколько параметров, не только по СО), это и есть пуско-наладочные работы. А еще режим подачи топлива, тепловой, удаление золы...
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А чего ей орать? Они за уголь ежемесячно по $100 млн. получают от Насалика и К.
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Раз не доходит, будем укорачивать месседжи:


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Согласен, туда и надо гнать эту продажную свору.
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бегло прочитал разницу между видами угля, основная проблема переоборудование котлов. Да и две группы почему то нельзя смешивать, типа может взорваться, хз почему.
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ти краще не читай..."мозги могут взорваться" ...
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Врет про взрыв. И без переоборудования тоже можно обойтись.
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Це добра новина, давно треба було відмовитись від лугандонського антрациту, нехай смокчуть чупа чупс у лугандоні)
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тем временем на Засядько: "На "национализированной" боевиками шахте в Донецке скопились горы угля " https://www.62.ua/news/1752522
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где-то вдалеке горько заплакали Тука и ахметов))))
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Это супер! Не останавливайтесь на достигнутом. Хай сепарье обрыганные подавится своим антрацитом.
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Для продажных зрадофилов это однозначно зрада. Порох все украл и всех продал.и только они продажные зрадофилы бздят о благе и знают как почуты кожного.
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Блокада ще довго буде виявляти свою інерцію...
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И это первая ТЕЦ за четыре года?А что остальные?Где контроль правительства над такими упорными нехотельщиками переоснащатся?
После переоснащения первой ТЕЦ появилось больше вопросов чем радости и гордости за Змиевскую ТЕЦ.
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На цій електростанції шість блоків по 200 МВт і чотири по 300 МВт. Тобто якщо два блоки з десяти (до того ж, найменші) переорієнтують на газове вугілля, то це не значить, що станція відмовиться від антрациту. Однак якщо взимку антрациту не буде, то станція не погасне. І саме в цьому мета переведення двох блоків на газове вугілля. При цьому на Зміївській ТЕС "за дужками" залишається восьмий блок (325 МВт) -- найкращий, найбільш економний, новий, реконструйований за участю німецького консорціуму, який очолювала компанія "Siemens". Його просто неможливо перевести на газове вугілля. Якщо раптом не буде антрациту, то не буде ще трьох блоків по 300 МВт і чотирьох по 200 МВт.

Г. Рябцев: -- На жаль, переведення енергоблоків на газове вугілля є дуже витратним і за грошима, і за часом. Якось Гройсман сказав, що для переведення усіх станцій "Центренерго" уряд виділить додатково 300 мільйонів гривень. Але насправді цих 300 мільйонів у найкращому випадку вистачить на 1,5 блоку.
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Якби розстріляли кілька чоловік, то станції перевели би за кілька місяців на газове вігілля.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВторой блок Змиевской ТЭС переведен с антрацитного на газовый уголь
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