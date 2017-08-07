 Второй блок Змиевской ТЭС переведен с антрацитного на газовый уголь

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщили в Харьковской облгосадминистрации.
Сейчас продолжаются работы по техническому переоснащению котлоагрегата 5-го блока станции.
"Уже закончена работа по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания угля с переводом котлоагрегата блока № 2 на использование угля газовой группы марок "Г" и "ДГ". На сегодня продолжаются пусконаладочные работы для последующего введения блока в промышленную эксплуатацию. Таким образом, Змиевская ТЭС ПАО Центрэнерго переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы. Это крайне важный проект для повышения энергонезависимости и энергобезопасности не только станции, но и всей объединенной энергосистемы Украины", - заявили в Харьковской ОГА.
Одновременно с техническими работами на Змиевской ТЭС продолжается накопление складских запасов угля. Сегодня его объемы составляют более 110 тыс. т, что должно обеспечить дальнейшую работу электростанции и стабильное прохождение отопительного сезона 2017/2018 гг.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в 2019 г. Украина полностью откажется от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.
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Все антрацитовые шахты на оккупированном Донбассе остановлены, начался неконтролируемый процесс затопления, - Тука(161)
"Центрэнерго" закупит 700 тыс. тонн угля в США(73)
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В Украину прибыло судно с южноафриканским углем(153)
Уголь из США: политика и экономика(0)
Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик(40)
Чрезвычайное положение негативно влияет на угольную отрасль Украины, – Турманов(22)
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P.S. Кстати недавно узнал, что на данный момент бывшие шахты ДТЭК Ровенькиантрацит и Свердловантрацит работают в обычном режиме, выхода все. Заявление Туки о том, что стали все антрацитовые шахты на оккупированной территории - ложь (в чем я и не сомневался, но нужно было убедиться). Снабжение ужасное, но реализация есть. И будьте уверены, что этот уголь мы покупаем до сих пор. Но уже через рашку, "Америку", "ЮАР" или что там еще актуально?
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Маєте докази- викладайте в інеті.
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А доказательств в деле о происхождении угля конечно же нет. Этим должна комиссия заниматься, которая отбирает пробы угля и проводит их анализ. Область месторождения углей определяется довольно легко и достаточно точно. По углю из ЮАР можете в интернете поискать информацию. Мы его купили у какой-то швейцарской фирмы, а она еще у какой-то (являющейся филиалом ДТЭК). Эта информация в свободном доступе. А по работе шахт, поверьте, пожалуйста, на слово. Я сам там работал до войны. Само собой, что остались там и родственнники и знакомые, в т.ч. в руководстве.
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А как москали потишались над нами,
что мы замерзнем, умрем от холода и голода,
и как нас сукко донбасс кормил...))
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Гройсман о блокаде Донбасса: донецкому углю альтернативы нет
https://delo.ua/business/grojsman-o-blokade-donbassa-doneckomu-uglju-alternativy-net-328018/
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"Пресс-служба Государственной фискальной службы сообщает ... Импорт угля из России в денежном выражении в январе-июне 2017 года увеличился до $631,1 млн."
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После переоснащения первой ТЕЦ появилось больше вопросов чем радости и гордости за Змиевскую ТЕЦ.
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Г. Рябцев: -- На жаль, переведення енергоблоків на газове вугілля є дуже витратним і за грошима, і за часом. Якось Гройсман сказав, що для переведення усіх станцій "Центренерго" уряд виділить додатково 300 мільйонів гривень. Але насправді цих 300 мільйонів у найкращому випадку вистачить на 1,5 блоку.
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