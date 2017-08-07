 Сапер пострадал из-за взрыва во время работ по зачистке на арсенале в Балаклее, - Минобороны

"Сегодня во время зачистки на территории арсенала подорвался сапер", - сообщили "Интерфакс-Украина" в региональном медиа-центре Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве затруднился ответить на вопрос, насколько серьезные травмы получил пострадавший, отметив лишь, что в харьковский госпиталь его пока не доставляли.
Напомним, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.
В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушено. Повреждены 14 объектов социальной сферы.
Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации были выделены 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн.
Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета были выделены 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского - 4,5 млн грн.
127 1
Материалы по теме: Взрывы на складе в Балаклее
Лозовая, Новобогдановка, Сватово и Балаклея - это цепь событий с целью уничтожения обороноспособности Украины, - Зубко(57)
Спасатели полностью очистили от взрывоопасных предметов Балаклею и 9 окрестных сел: опасность с территории снята, - Чечеткин. ФОТОрепортаж(0)
Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак(48)
В результате взрывов в Балаклее разрушены или повреждены 392 здания, - РГА(3)
Минобороны срывает выполнение гособоронзаказа на год – нардеп(0)
В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов в Балаклее(6)
"Украэрорух" уверен, что их информация о воздушном объекте надежна. Теперь две экспертизы надо будет сверять между собой, - журналист о расследовании взрыва на складе в Балаклее(83)
Ответить