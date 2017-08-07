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 Сапер пострадал из-за взрыва во время работ по зачистке на арсенале в Балаклее, - Минобороны

балаклея

Взрыв произошел в понедельник во время работы по зачистке 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее (Харьковская обл.), в результате которого подорвался сапер.

"Сегодня во время зачистки на территории арсенала подорвался сапер", - сообщили "Интерфакс-Украина" в региональном медиа-центре Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве затруднился ответить на вопрос, насколько серьезные травмы получил пострадавший, отметив лишь, что в харьковский госпиталь его пока не доставляли.

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Напомним, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждены 228 домов, 2 разрушено. Повреждены 14 объектов социальной сферы.

Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации были выделены 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн.

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Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета были выделены 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского - 4,5 млн грн.
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