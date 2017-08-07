 Аудит 24-й ОМБр выявил нарушений на 5 млн грн, из них 4,2 млн связаны с завышением стоимости услуг по питанию, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Основная сумма нарушений, а это более 4,2 млн грн, связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию". В частности, по данным аудита, в течение 2016 г. ежедневно безосновательно находились на трехкратном пищевом обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников. Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100 процентная явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни. Кроме этого, в ходе аудита было выявлено более 433 000 гривен незаконных расходов на выплату заработной платы. Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются такими, что самовольно оставили воинскую часть, и не имеют права на получение денежного обеспечения пока идет расследование указанных фактов. Также обнаружена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 000 гривен", - пояснили в Минобороны.
Наряду с тем, установлены нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и другие.
В связи с этим, Министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла Вооруженных Сил и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений.
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https://daily.rbc.ua/rus/show/byudzhetnyh-deneg-hvatit-zakupku-lekarstv-1501855787.html.
Вот вам и реформаторша Супрун.
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Все что они могут, шокировать в плохом смысле!!
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