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 Политика Украины
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 Аудит 24-й ОМБр выявил нарушений на 5 млн грн, из них 4,2 млн связаны с завышением стоимости услуг по питанию, - Минобороны

минобороны армия всу

В ходе проведения планового аудита в 24-й отдельной механизированной бригаде, был выявлен ряд нарушений, которые привели к потерям на сумму почти 5 млн грн. Оценку нарушений, выявленных аудитом в 24-й бригаде, будет предоставлено по завершению работы специальной комиссии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Основная сумма нарушений, а это более 4,2 млн грн, связана с "безосновательным завышением объемов и стоимости услуг по питанию". В частности, по данным аудита, в течение 2016 г. ежедневно безосновательно находились на трехкратном пищевом обеспечении от 200 до 450 офицеров и контрактников. Вызывает сомнения и тот факт, что зафиксирована почти 100 процентная явка на приемы пищи в подразделении офицеров и контрактников, даже в выходные и праздничные дни. Кроме этого, в ходе аудита было выявлено более 433 000 гривен незаконных расходов на выплату заработной платы. Эти средства выплачены военнослужащим, которые считаются такими, что самовольно оставили воинскую часть, и не имеют права на получение денежного обеспечения пока идет расследование указанных фактов. Также обнаружена недостача имущества продовольственной службы на сумму почти 185 000 гривен", - пояснили в Минобороны.

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Наряду с тем, установлены нарушения, связанные с неучетом полученного военного имущества, несвоевременными выплатами денежного обеспечения и другие.

В связи с этим, Министром обороны Украины принято решение провести детальную проверку выявленных фактов. По результатам работы комиссии от военной службы правопорядка, тыла Вооруженных Сил и аудита будет дана оценка законности принятых руководством военной части решений.
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Я помиляюся, чи це перша інфа про аудит від МО?
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- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (c)
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- В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1‑го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.(c)
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МО та Стьопка Полторак - маладєци! Не важливо, що багато вкрали. Важливо, що під натиском громадськості все ж таки оприлюднили результати аудиту.
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Что за бред , почему нельзя оставлять посты в темах про смерть Людмилы Таран и Богдан Богданович . Вообще хотите нм всем рот закрыть ..
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На розмінування ціх інтендантських щурів, в якості мінних тралів!!!))
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Министерство здравоохранения в конце июля объявило о старте закупок лекарств за деньги госбюджета 2017 года. Выделенные на эти цели почти 6 млрд гривен будут распределены между тремя международными организациями - Программа развития ООН (ПРООН, UNDP), Crown Agents и ЮНИСЕФ. Поздний старт закупок приведет к тому, что не все лекарства успеют доехать до украинских больниц до конца года. Более того, выделенных средств хватит лишь для того, чтобы покрыть половину потребностей украинских пациентов в медикаментах
https://daily.rbc.ua/rus/show/byudzhetnyh-deneg-hvatit-zakupku-lekarstv-1501855787.html.

Вот вам и реформаторша Супрун.
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Там немного не так было как пишет Цензор - МО дали денег 24-ке чтобы они кормили бойцов только ОДИН раз в день , а комбриг послал их нах и кормил своих солдат - ТРИ раза в день... вот и вся проблема..
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Цікаво- і де ж вони тоді гроші взяли, якщо їм дали втричі менше від потреби? І на якій підстави дали так мало? Проінформуйте, цікаво ж.
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о чем это говорит? солдат не ворует,ворует то падло в снабжение которое было там всегда, всегда и воровало--- вот наглядные реформы в армии,и ничего этому падлу не будет, потому что он ворует не только себе, там цепочка на верх ,есть была и будет, пока реального наказания не будет лампасника,а не прапора
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Ах ты ж тить, какая новая, хитрая и сложная комбинация. Эдак они еще додумаются ГСМ сливать и продавать, что окончательно застанет врасплох военпрокуроров.
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крали, крадут и будут красть...при барыгах у власти!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАудит 24-й ОМБр выявил нарушений на 5 млн грн, из них 4,2 млн связаны с завышением стоимости услуг по питанию, - Минобороны
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