 Умерла Людмила Таран - известная волонтер из Днепра

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Наталья Попопа в Facebook.
"Людмила Таран, Людочка-Солнышко, умерла сегодня во сне. Это была замечательная девушка-волонтер. Безотказная и круглосуточно. Сколько добра делала эта хрупкая птичка, сколько неутомимой помощи дала другим. Люда - огромная потеря для всех", - говорится в сообщении.
Женщина занималась организацией помощи украинским военным в зоне АТО фактически с самого начала боевых действий в Донбассе. У Людмилы остался сын, который в 2017 году закончил 11 класс.
Также сообщается номер карточки для помощи на похороны:
5168-7422-0149-1846
Татаренко Руслан
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