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 Политика Украины
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Все про:лечение (636) арест имущества (155) Насиров (568)

 Суд арестовал все имущество Насирова, - адвокат

насиров

Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", - сказал он.

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По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

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Сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": "Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Тада. Мож там под прикрытием британские судьи работают. Бо на наших это не похоже.
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Тому і приємно здивувався, що не схоже. Буду поки вважати це винятком.
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- Втом, чтостароевернется, Корейконикогданесомневался. Онберегсебядлякапитализма. ©
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и одеялко забрали и колясочку забрали и памперсы забрали
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Что характерно, "белое братство" именно на последнюю фотку возбудилось. Сектанты хреновы...
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арестовали 1%- ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ В ОФШОРАХ И ЗА ГРАНИЦЕЙ
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ты хоть от компа отрываешся в туалет или все на месте твориш .на какую ветку не заглянь ты тут как тут ))
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Якщо я чимось займаюся- то роблю це якісно та швидко. Вчили так.
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скромнее будь, пусть люди говорят о тебе, ты же не характеристику себе в чоколядную партию пишешь
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Телефонный звонок и приговор суда сразу печатается на бумаге.
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"Тебя посодют,а ты не воруй! Твой дом-тюрьма" (с).
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и все они мляди не виноватые и все они в колясочках
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Это он автор идеи.Хоть бы запатентовал,озолотился бы уже
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наверное, как на хлебную должность пристроятся- первая покупка колясочка, плед и памперс
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По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n450719
Ироды,обидели больного.А он так мечтал ...

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ромчик отдаст часть наворованого барыге со товарищи и его преспокойненько отпустят лечиться, это такой бизнес новый по шоколадному- отжимать награбленное
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И опять ты рестранслируешь исключительно голоса в твоей голове.
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А все отобраное его имущество хоть на одну его зарплату потянет?Он же беден как и Гройсман,Гройсмана хоть теща содержит а этот умрет из голодухи,может ему скинемся кто сколько может?
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Суд арестовал все имущество Насирова- Только на нём, как и у других чиновников, не чего не числилось кроме пары потрёпанных гондонов. Всё на жене , детях, и пробабушках.
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Еще есть у него бастард от ненавистной Марушевской
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Как арестовали так и вернут через самый гуманный Печерский суд в мире.
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Имущество Ромы Абрамовича в Лондоне и по всему миру никогда не арестуют...,Бабло Путлера под надёжным присмотром...
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Две куртки, два магнитофона, все нажито честным путем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал все имущество Насирова, - адвокат
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