 Освобожденный из плена террористов судья Руденко: "Я не знаю, заведут ли на меня дело. Полиграф я вчера прошел"

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Журналистка задала ему вопрос относительно того, проводят ли украинские спецслужбы с ним какую-нибудь работу, напомнив пример полковника Ивана Безъязыкова. (Год назад, освободившись из плена, он дал интервью Цензор.НЕТ. Через несколько месяцев в СБУ заявили, что он сотрудничал с боевиками).
"Я не знаю, заведут ли на меня дело, - говорит Руденко. - Во всяком случае полиграф я вчера прошел. Мне было предложено и я не отказался, мне скрывать нечего. А дальше как Бог даст, так оно и будет. Везде есть люди хорошие и плохие, есть умные и дураки".
Он также добавил, что намерен вернуться на работу в Северодонецк, "если, конечно, меня не захотят уволить".
Полный текст интервью с освобожденным из плена террористов судьей Виталием Руденко читайте ЗДЕСЬ.
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