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 Политика Украины
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Все про:плен (1847) судья (1887) пленные (131)

 Освобожденный из плена террористов судья Руденко: "Я не знаю, заведут ли на меня дело. Полиграф я вчера прошел"

руденко

Освобожденный из плена террористов судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко прошел проверку украинских спецслужб на полиграфе.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Журналистка задала ему вопрос относительно того, проводят ли украинские спецслужбы с ним какую-нибудь работу, напомнив пример полковника Ивана Безъязыкова. (Год назад, освободившись из плена, он дал интервью Цензор.НЕТ. Через несколько месяцев в СБУ заявили, что он сотрудничал с боевиками).

"Я не знаю, заведут ли на меня дело, - говорит Руденко. - Во всяком случае полиграф я вчера прошел. Мне было предложено и я не отказался, мне скрывать нечего. А дальше как Бог даст, так оно и будет. Везде есть люди хорошие и плохие, есть умные и дураки".

Он также добавил, что намерен вернуться на работу в Северодонецк, "если, конечно, меня не захотят уволить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденная заложница Сурженко пройдет обследование в одной из киевских больниц: факты ее пыток наемниками РФ должны быть в отчетах правозащитников, - Ирина Геращенко. ФОТО

Полный текст интервью с освобожденным из плена террористов судьей Виталием Руденко читайте ЗДЕСЬ.

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а почему ему не поработать простым районным судьей без "Героя Украины" и без назначения Головою ВСУ???????????????????????? если он не засланный казачок , то и просто жизни на свободе будет рад.
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Зачем сразу судьёй? Может для начала просто поработать?
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С работой подождать бы, адекватные решения трудно принимать после всего перенесенного, наверно нужно заняться тем , что делать добро, это лучшая реабилитация, она лечит душу , а дальше- жизнь покажет.
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Конечно должны завести!!! Предавал родину есть видео. И пусть скажет сколько он заплатил за свое освобождение и откуда деньги Зин?!!!!
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А чогось йому спочатку не попрацювати суддею по хокею у третій лізі...
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На Донбассе все судьи ворье изначально,а здесь еще риск подосланого колаборанта..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденный из плена террористов судья Руденко: "Я не знаю, заведут ли на меня дело. Полиграф я вчера прошел"
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