 11 террористов ликвидированы, 34 ранены, - Лысенко озвучил потери врага за прошедшую неделю

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"По информации украинской разведки, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 34 раненых и 1 сбитый БПЛА", - сообщил он.
Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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