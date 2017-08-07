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 11 террористов ликвидированы, 34 ранены, - Лысенко озвучил потери врага за прошедшую неделю

лысенко

За прошедшую неделю в зоне проведения АТО были ликвидированы 11 оккупантов, еще 34 - ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"По информации украинской разведки, подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов, 34 раненых и 1 сбитый БПЛА", - сообщил он.

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Напомним, 6 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.




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