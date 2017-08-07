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 За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, трое бойцов получили ранения, - спикер АТО

лысенко

Вчера, 6 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг выпустил не менее 18 снарядов из РСЗО вблизи Широкино. За сутки - 18 обстрелов позиций ВСУ, - штаб

Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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