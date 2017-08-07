 За минувшие сутки погибших в рядах ВСУ нет, трое бойцов получили ранения, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Напомним, 5 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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