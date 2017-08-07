 Более 162 тысяч граждан Украины въехали в ЕС по безвизу. Отказ получили всего 55 человек, - глава Госпогранслужбы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
"Количество отказов - 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 - это превышение срока пребывания, 37 - не подтверждение цели поездки", - сказал П.Цигикал.
Он также рассказал, проблема с очередями на границе по сути решена.
"Принят ряд мер во исполнение соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил П.Цигикал.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
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МедведМендель обіцяв їм безвіз в 2011 році, якщо не помиляюсь.
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Под Киевом огромная игуана неделю жила на огороде и питалась кабачками. Хозяйка огорода не знала, что это за животное, поэтому в ветслужбу сообщила, что ее урожай вытоптал динозавр.
В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», - сказано в сообщении
https://inforesist.org/dinozavr-est-kabachki-ogromnaya-iguana-zhila-na-ogorode-pod-kievom/
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