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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2948) безвизовый режим (1322) Цигикал (7)

 Более 162 тысяч граждан Украины въехали в ЕС по безвизу. Отказ получили всего 55 человек, - глава Госпогранслужбы

безвиз

По состоянию на 4 августа более 162 тыс. граждан Украины воспользовались правом безвизового въезда в страны Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Количество отказов - 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 - это превышение срока пребывания, 37 - не подтверждение цели поездки", - сказал П.Цигикал.

Он также рассказал, проблема с очередями на границе по сути решена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

"Принят ряд мер во исполнение соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил П.Цигикал.

Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.


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11 сентября будут считать. Как раз 3 месяца исполнится. В Грузию 5 тыс не вернулось. Часть могла поехать параллельно в другие страны. Думаю у нас будет в несколько раз больше людей. Это не так и плохо. Людей найдут со временем и депортирует. Ещё штраф приличный, если работали и вроде 5 лет запрет на въезд. Для этих нелегалов в принципе безвиз закончится. Следующие будут умнее и приедут до окончания 3 месяцев.
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цапы.а цапы - завидуете .понимаю - у вас жизнь начала откат к ссерии с марта 2014 ))))
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Вони ще більше ненавидять нас, адже Медвед Мендель обіцяв їм безвіз в 2011 році, якщо не помиляюсь.
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55 отказали? какой ужОс.не говорите это кацаПсинским упырям...
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да нормальная же тема для ватных телепередач с всякими там экспертами
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Динозавр топчет грядки и ест кабачки: Огромная игуана жила на огороде под Киевом

Под Киевом огромная игуана неделю жила на огороде и питалась кабачками. Хозяйка огорода не знала, что это за животное, поэтому в ветслужбу сообщила, что ее урожай вытоптал динозавр.

В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков съел и грядки потоптал», - сказано в сообщении
https://inforesist.org/dinozavr-est-kabachki-ogromnaya-iguana-zhila-na-ogorode-pod-kievom/
.
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Кто там говорил, что безвиз хуже визы? "Количество отказов - 0,03%". А в посольствах отказы составляли от 2 до 8%.
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Круче безвиза только цены в Украине НА ВСЕ! Даже на отстойный китайский хлам. Ну, или общий счетчик для расчета потребления газа/воды/тепла на дом из ста квартир. Ну, или отдельная плата за отопление подъезда без батарей. Лохотрон, то таке....
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Одноглазик , не бузи про цены, как -нибудь выкарабкаемся после войны с кацапьём !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 162 тысяч граждан Украины въехали в ЕС по безвизу. Отказ получили всего 55 человек, - глава Госпогранслужбы
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