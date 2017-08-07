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 Освобожденный из плена судья Руденко об интервью "МГБ ЛНР": "Сказали: поставлена задача сломать меня любой ценой"

Террористам была поставлена задача любыми методами добиться соглашения удерживаемого в плену судьи Виталия Руденко на "интервью", в котором тот должен был заявить, что остается в "ЛНР" и не хочет возвращаться в Украину..

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал освобожденный из плена террористов судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко.

"Все 8 месяцев - ничего (не происходило. - Ред.). И в один из дней в начале июля мне сообщили, что готовы сделать предложение, от которого я не имею права отказаться. Сказали: мы хотим вас отпустить, закрыть в отношении вас уголовное дело, но для этого вы должны пойти на определенного рода интервью - отказаться от обмена, заявить о том, что вы остаетесь здесь в "ЛНР" и не хотите возвращаться в Украину. Я им сразу говорю: я не принимаю вашего предложения, я ждал 8 месяцев и еще буду ждать, сколько потребуется, этого обмена. Единственный мой путь возвращения домой на родину - через обмен. Меня опустили на подвал, часа через два опять выдернули и уже в несколько ином тоне, неофициально, откровенно заявили (не знаю, с чем связана такая откровенность), что поставлена задача меня сломать любой ценой. Сказали: мы вам создадим невыносимые условия содержания, мы вас физически и морально будем пытать, рано или поздно вы все равно сломаетесь и пойдете на интервью", - рассказал судья.

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По словам Руденко, начальник "следствия" Петренко Борис Борисович ему сказал, что "как материал для обмена" он не "представляет никакой ценности". Но при этом его хотели использовать как "предмет информационной пропаганды".

"Я думал день, думал 2, думал 3… я все это время переживал, думал, какие же будут сейчас меры ко мне применять… С ребятами в камере поделился откровенно информацией, что сделали такое предложение. (...) Ребята из камеры мне сразу сказали: "Используй любую возможность, чтоб отсюда выйти, ты же прекрасно знаешь, какие методы у них. Выходи, выходи ради Бога. И даст Бог, если ты вернешься на Украину, ты еще и за нас похлопочешь, ведь неизвестно, знают там о нас или не знают". Ну, я ждал 4 дня, какая ж будет реакция со стороны "МГБ", будут ли применяться обещанные пытки. К моменту когда меня снова вызвали, я понял, что это единственный мой способ выбраться отсюда живым и здоровым. И я им говорю: "Хорошо, я согласен"… Мне подготовили текст интервью, провели в их пресс-центр, где я и дал это интервью", - рассказал он.

Позже террористы "ЛНР" опубликовали "интервью" судьи Руденко.

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"После этого дело закрыли, меня отпустили. Это было 14 июля. (...) Я для себя понимал это так: первое время меня контролировать будут, слушать будут и все остальное. Но как только я выбрался с подвала на свободу, стал продумывать возможность связаться с украинской стороной, со спецслужбами и попросить помощи, чтобы меня отсюда забрали. Потом в течение двух недель готовилась определенная спецоперация и сотрудники Службы безопасности вместе с ребятами из волонтерской группы "Патриот" помогли выбраться на украинскую сторону".

Полный текст интервью с освобожденным из плена террористов судьей Виталием Руденко читайте ЗДЕСЬ.


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Мы ,конечно ,быстры на доверие, и я искренне сочувствую человеку пережившему столько боли, унижения и ужаса, но не спешите всунуть этого судью куда нибудь в верховный суд или тому подобное, с нас и Савченко хватит с головой.
Поживем - увидим.
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У таких людей вже порушена психіка і потрібна довга реабілітація, якщо тільки взагалі вона можлива.
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во первых пусть скажет как он заехал сам к сепарам? а во вторых прямо не судья а киборг и скоро легенды про него пойдут.
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он рассказал,- ехал хоронить одинокого отца, что остался жить на оккупированной территории, старые люди, им тяжело расстаться с имуществом, что нажили тяжелым трудом, легче умереть.
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хорошо что выбрался, пусть и любой ценой. Дай Бог чтобы не врал. ТОЛЬКО НЕ ЛЕПИТЕ ИЗ НЕГО ГАДЮ САВЧЕНКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!хватит с нас этих героев, обработанных фсб.
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Героя конечно из него лепить не надо, главное что человек от туда выбрался и не сломался. Героическая смерть в подвале лугандоновских уродов никому не нужна.
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я бы предложил этому "судье"...хороший полиграф - предателей "понарошку" не бывает(смотрим его "интервью").
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Если не сломался значит тебя не трогали. А это настораживает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденный из плена судья Руденко об интервью "МГБ ЛНР": "Сказали: поставлена задача сломать меня любой ценой"
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