 "Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы

Об этом Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За пенсионную реформу в первом чтении проголосовало 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов. Я очень благодарен всем, кто поддержал наш законопроект, потому что только вместе мы сможем восстановить справедливость по отношению к миллионам наших пенсионеров.Тогда я пообещал доработать реформу вместе со всеми заинтересованными сторонами. И мы готовы к любым конструктивным предложениям. Но правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без поднятия пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически. Пенсии - не гречка, и Правительство не позволит манипулировать ими политикам. Мы установим честные абсолютно прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию. Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий. Мы начали пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для пожилых людей и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи. Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными", - заявил Гройсман.
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Наконец-то пенсионеры узнают, что такое пенсия.
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Для справки. Дефицит пенсионного фонда в этом году перевалил 150 млрд.
Вопрос: "Как или за счёт кого собирается Гройсман ликвидировать этот дефицит, не проводя структурные изменения, которые оживят экономику? Не уж то за счет многомиллионных "сбережений" власть имущих?"
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Гречка -это выборы! "
сказал /*оям великий шмуль гройсман
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Зы. За трудовую мигиацию согласен, но вопрос открыт , учитывая массовый съем трудоспособных налогоплательщиков, откуда брать индексацию пенсий? С базара вовчика, не?
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до 01.01.2018 года стаж - 15 лет, а после - 25 лет! вопрос знатокам - как человеку за одну ночь насобирать 10 лет стажа, если он в январе-феврале 2018 собирался на пенсию???
а почему бы не прибавлять стаж каждый год на 1 год? это было бы справедливо!
но базарная крыса знает, что чем меньше пенсионеров, тем спокойнее в пенсионном фонде!
ибо
КАЖДЫЙ ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ И ЛИЧНЫМ ВРАГОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!!!
аминь
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Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да!!
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что только здесь я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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пенсія - це батон й стакан води(((
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Пусть там и остаются
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