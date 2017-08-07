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Все про:пенсионная реформа (959) Гройсман (3249)

 "Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы

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По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство будет отстаивать повышение пенсий, отмену налогообложения пенсий и сохранение пенсионного возраста.

Об этом Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За пенсионную реформу в первом чтении проголосовало 282 народных депутата, представители большинства депутатских групп и фракций, а также часть независимых депутатов. Я очень благодарен всем, кто поддержал наш законопроект, потому что только вместе мы сможем восстановить справедливость по отношению к миллионам наших пенсионеров.Тогда я пообещал доработать реформу вместе со всеми заинтересованными сторонами. И мы готовы к любым конструктивным предложениям. Но правительство имеет несколько базовых принципов, от которых не отойдет ни при каких обстоятельствах. Реформа будет проведена без поднятия пенсионного возраста. Уже с октября мы поднимем пенсии для 9 млн пенсионеров и отменим нечестный налог на пенсии для работающих пенсионеров. В дальнейшем пенсии будут пересчитываться автоматически. Пенсии - не гречка, и Правительство не позволит манипулировать ими политикам. Мы установим честные абсолютно прозрачные и одинаковые для всех условия выхода на пенсию. Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда, чтобы обеспечить ресурс для дальнейшего роста пенсий. Мы начали пенсионную реформу, чтобы восстановить социальную справедливость для пожилых людей и дать возможность обеспечить достойную старость нынешней молодежи. Эти принципиальные позиции мы будем отстаивать, и я надеюсь, они останутся неизменными", - заявил Гройсман.

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"Пенсия - не гречка", заявил Гройсман.
Наконец-то пенсионеры узнают, что такое пенсия.
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" Мы ликвидируем дефицит Пенсионного фонда"
Для справки. Дефицит пенсионного фонда в этом году перевалил 150 млрд.

Вопрос: "Как или за счёт кого собирается Гройсман ликвидировать этот дефицит, не проводя структурные изменения, которые оживят экономику? Не уж то за счет многомиллионных "сбережений" власть имущих?"
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- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (с)
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та же самая "гречка" (для холопов), которых дурят, манипулируя их "голосами" (фактических НЕГРАЖДАН)!
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за голоса или не за голоса, пенсия такова, что гречка праздничные блюдо, а так если не воровали то денег предостаточно было для пенсии, а так все как оно и есть так и будет
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Так этим же и пользуются шелкопЁрые. Держать стариков впроголодь, а потом перед выборами кинули кость, они и проголосовали.... Я говорил и буду говорить, что нужно вводить возрастной ценз на право голоса, что бы некому гречку было давать....
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гречка - то выборы. не путай лохторат, гнойсман.
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дык, "новая пенчия" - та же "гречка" к грядущим выборам...
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если посмотреть в таком ракурсе - то да. однозначно гречка.
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порватых222 ? алгоритм подсчёта прост - количество дурдомов умножить на среднее количество пациентов...а бывалых222 ещё проще он + его 64 епанутых друга, для страны не критично
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Помнится ты такое же азарову и янеку говорил,думаешь тут не помнят 2013 год и как ты майданутыми всех называл лугандонский ты перевертыш
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пидтримуемо и желаем наполнения офшоров за пенсии
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((( сужу я на пенсии .курю трубку и смотрю по сторонам - это мой город,моя страна - и до чего же хорошо та как))
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одни лозунги...в чем суть реформы?!? ...и где будете брать деньги для повышения пенсий и так же для покрытия дефицита пенсионного фонда(а там ведь сумма - "мама не горюй"?
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Не вірю. Все що робить влада - то собі на користь. Доведено життям.
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коротко но ёмко, .... за что состряпаем пенсию гречку жрать не будешь!!!
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"пенсии -не гречка .

Гречка -это выборы! "

сказал /*оям великий шмуль гройсман
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а зачем вам пенсия?чтобы жить.а сколько получаете если не секрет в месяц?900 долларов.а кем работали?трудового стажа у меня нет,пальцы с рождения не работают.как же так,Омерика разорится из за вас...
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Что не нравится вам Гройсман то может Медведьев больше по душе. Так катитесь туда к нему в тайгу и будут вам там и субсидии, пенсии достойные вас,свобода слова,блины с лопат,и многое другое.
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Молодые работоспособные украинцы массово " снимаются" за кордон на работу, по сути переставая быть налогоплательщиками. Ибо благодаря власть имущим, работа в Украине не есть работа , а скорее модернизированная " панщина" за пропитание. Так с чего будет подниматься пенсия? Дырявые из вас иудеев получаются реформаторы. Нет вам веры. Заводы на металл вырезали нах , осталось землю у людей отобрать , вот и все ваши мечты и реформы.
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Строчишь ты.... На моей винничине было 43 сахарных завода. Осталось три. Работают два. Отакот, сирожа.
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А что у нас дефицит сахара ? А кому нужны совковые заводы с устаревшим оборудованием приносящие убытки.
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Та никому не нужны, нужно чтоб Украина была не промышленной а отсталой аграрной страной, " поливаемой , к тому же, китайскими пестицидами в угоду современным латифундистам. Вам абы все похерить. Потом ка в песТне совковой,- "мы наш, мы новый мир пАстроим". Временщики вы, голимые....
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Значит на 43 завода-нет спроса.Можно и 143 завода построить и даже 1443,правда ведь? Вопрос-в рентабельности и необходимости этих заводов вас не интересует,нет,гражданин хамло-Вадян?

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Конечно спроса нет, и похер на людей которые там работали. Плевать на них. Хай уезжают в поисках работы из страны. Правда ведь? Спрос ведь на металл есть , и этот спрос реализовывался все эти годы теми , кто плевал на социальное спокойствие общества ради своих шкурных интересов. Твоя " рентабельность" равно разруха и массовое обнищание людей и ничего более. Ну и что бы ты окончательно записал меня в хамло ,- иди нах со своей идеологией.
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Темник в Кремле клепали ?Ну всэ-кинэць и всэ пропало.А то что трудовая миграцыя в мире-явление не новое и во многих странах ЕС она тоже идет а особенно в Болгарии,Румынии,Польше,Венгрии ,Словакии.
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Та я вообще агент крЫмля, ты шо не в курсе? Какие же вы убогие , муди петькины, только правдой вас в глаз кольни, - сразу либо темник, либо методички , либо аХент... Идиоты.

Зы. За трудовую мигиацию согласен, но вопрос открыт , учитывая массовый съем трудоспособных налогоплательщиков, откуда брать индексацию пенсий? С базара вовчика, не?
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для них, барыг, реформа - это тупое повышение тарифов и цен (и пенсионного стажа) но не по чуть-чуть, а сразу в два-три раза!!!
до 01.01.2018 года стаж - 15 лет, а после - 25 лет! вопрос знатокам - как человеку за одну ночь насобирать 10 лет стажа, если он в январе-феврале 2018 собирался на пенсию???
а почему бы не прибавлять стаж каждый год на 1 год? это было бы справедливо!
но базарная крыса знает, что чем меньше пенсионеров, тем спокойнее в пенсионном фонде!
ибо
КАЖДЫЙ ДОЖИВШИЙ ДО ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПНИКОМ И ЛИЧНЫМ ВРАГОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!!!
аминь
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А пенсии надо заслужить или накопить.Лично я всю жизнь работая накопил столько что мне хватит до ста лет жить спокойно .
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Так и будут прибавлять до 2028 по годику пока минимальный стаж не станет 35 лет.
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А ще треба назначати всім урядовцям мінімальні пенсії.Включаючи і самого прем"ера.От нехай і попробують на своїй шкурі,як живеться простому люду...
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Золотой фонд цитат великого комбинатора Геройсмана.
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мне нечего добавить, кроме как:

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю страховой конторе,

В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, да-да!!
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что только здесь я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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гречка - це вибори( звичайно ж не пенсії
пенсія - це батон й стакан води(((
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Типа без гречки туда прийдут чесные на зарплату, нужно создать проблему гречки и сказать вот в чем главная была проблема и "решить ее", а потом без нее начнут говорить мол люди у нас темные, не образованные, опять выбрали тех -же,а то и еще хуже, система гос-бизнес-хозяев такова к примеру создают три или больше партий они типа друг против друга и в финале одна из них побеждает а на самам деле она первоночально была одна, все ура победили, а посля снова олигархи рулят. Шансы что туда попадет человек очень малы, но они есть, если всем подфортит.
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"Прибыль ставит благополучие людей после денежного роста. Поэтому коррупция это не побочный продукт денежной системы - это ее Фундамент." Жак Фреско.- "Мы можем либо имень в этой стране демократию, либо мы можем иметь огромное состояние, сосредоточенное в руках нескольких человек, НО МЫ НЕ МОЖЕМ ИМЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И ТО И ДРУГОЕ ." - Louis Brandeis-"Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 3180
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Повышение пенсионного возраста не будет.А вот про повышение необходимого трудового стажа для выхода на пенсия премьер-министр почему-то умолчал.Наверное - премьерская тайна.
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Гройсман планує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за рахунок скорочення кількості пенсіонерів. Планується підняти необхідний стаж для виходу на пенсію до 35 років. В країні - масове безробіття. Офіційно працюють лише 45 % працездатного населення. Інші виживають за рахунок заробітчанства, городів, або інших членів родини. Для більшості населення напрацювати 35 років стажу - нереально. Після 50 років знайти роботу практично неможливо. Отже, більшість населення пенсії отримувати не будуть. Вони будуть позбавлені джерел існування, будуть приречені на голод та страждання. Пенсійна реформа від Гройсмана - це геноцид українського народу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пенсии - не гречка", - Гройсман о базовых принципах пенсионной реформы
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