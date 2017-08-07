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Все про:боеприпасы (1233) Госпогранслужба (2948) контрабанда (1980) пограничники (1311)

 Крымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 7 августа, предупредили очередную попытку незаконного перемещения боеприпасов через админграницу с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на автомобиле "Дэу Ланос" прибыл 31-летний гражданин Украины, житель АР Крым, который следовал из Киева в Ялту. При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки, натренированной на поиск оружия и боеприпасов, под обшивкой переднего сидения автомобиля пограничники обнаружили 16 патронов к ПМ (пистолету Макарова - ред.), которые запрещены для перемещения через админграницу", - сказано в сообщении.

Крымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба 01Крымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба 02


Патроны пограничники передали представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции Украины и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины.

"Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в пресс-службе.

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- Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности.(с)
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Дурачёк. Создал себе неприятности на пустом месте.
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Ну да, Крымское сопротивление теперь должно бороться с оккупантами внешними и внутренними.
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вот делать вам больше нечего -пусть бы какого то ватана там пристрелил
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Надо не останавливать а способствовать с перебоской боеприпасов и взрывчатки на оккупированные территории через незаконную 'админ???границу' чтобы горела земля под ногами московитских оккупантов.
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В украинском Киеве достать патроны гораздо проще , чем в переполненном вооруженными оккупантами Крыму...
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Надо было пару калашей еще хлопцу подогнать
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И выдать гранатомёт с противопехотными минами......
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я вот удивляюсь нашим погранцам и таможенникам. Такое ощущение, что они оберегают РФ, ЛНР, ДНР и Крым то от наркоты, то от оружия, то от боеприпасов.
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Может человек хотел САМ начать освобождать Крым! Хотя после возбуждения уголовных дел против партизан Донетчины и Луганщины (Равликов) и осуждение их в судах Украины тут удивляться нечему.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба. ФОТО
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