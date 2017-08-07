 Крымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"На контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на автомобиле "Дэу Ланос" прибыл 31-летний гражданин Украины, житель АР Крым, который следовал из Киева в Ялту. При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки, натренированной на поиск оружия и боеприпасов, под обшивкой переднего сидения автомобиля пограничники обнаружили 16 патронов к ПМ (пистолету Макарова - ред.), которые запрещены для перемещения через админграницу", - сказано в сообщении.
Патроны пограничники передали представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции Украины и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины.
"Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", добавили в пресс-службе.
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распад и неуважение @VictorKvert2008 11 ч.11 часов назад
Керченский Мост. С 25 до 250 миллиардов. )))
https://youtu.be/0pmMKzNTrEg
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Может человек хотел САМ начать освобождать Крым! Хотя после возбуждения уголовных дел против партизан Донетчины и Луганщины (Равликов) и осуждение их в судах Украины тут удивляться нечему.
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