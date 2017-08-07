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 Политика Украины
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Все про:ВР (22895) депутат (3007) санаторий (98) финансирование (1261) лечение (636)

 4 нардепа отдохнули в санаториях Рады с начала года, - КИУ

вр рада

В четырех санаториях Рады с начала года отдохнули всего четыре депутата с семьями.

На протяжении 2017 года в санаториях Верховной Рады отдохнули всего лишь четыре народных депутата. Об этом говорится в ответе Аппарата Рады на информационный запрос Комитета избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.

Так, по данным документа, в санаториях вместе со своими семьями отдохнули четыре нардепа восьмого созыва и шестеро депутатов предыдущих созывов.

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Также в Аппарате ВР отметили, что в управлении парламента находятся два государственных предприятия: "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в городе Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.

В свою очередь, глава Комитета избирателей Алексей Кошель выразил мнение о том, что "государственные санатории Верховной Рады являются рудиментом прошлого, с которым давно пора попрощаться".

"Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений нецелесообразно. Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", - предложил он.

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Как известно, сейчас нардепы не имеют льгот на путевки для санаторно-курортного лечения. Соответствующее положение исключили из закона "О статусе народного депутата Украины" в 2014 году.

Так, например, стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" - около 680 грн. в сутки.
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у народних депутатов должни бить особие дома отдиха за счет народа

или не должни?
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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Если эти здравницы полностью окупают себя и приносят в госбюджет хоть копейку денег, то и фиг с ним, сколько нардепов отдохнуло. Но если они убыточные и финансируются из бюджета, то это, однозначно, лажа!
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Так, например, стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" - около 680 грн. в сутки.Источник: https://censor.net.ua/n450709

Депутат такого не потянет.
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это те "бедолаги" (либо "жадюги"), кто не поехал на Канары, Мальдивы и прочие VIP курорты!
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680 грн в сутки? Дорогое удовольствие даже для депутата а надо чтобы государство оплатило.Депутат-человек творящий историю державы за что должен иметь широкомаштабные льготы и достойную зарплату хотя бы 700 000 грн в месяц для начала.
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отдали бы людям за те же цены -около 680 гр дешево для Затоки например
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Этих четверых - на стенд "Они позорят наш коллектив"))))
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немедленно нужен закон -все госчиновники отдыхают и лечатся.как и дают ,и получают образование, исключительно в Украине....иначе пинок под зад и ннннннннакуй с государственной службы...
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Не заслужили отдыха ненародные депутаты. Да и очень много этих клопов для нищей страны
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Лохи какие-то, давно всем известно, что отдыхать на своих курортах западло...
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озвучте фамилии этих лохов-нищебродов, позорящих гордое звание слуги народного!
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Это ещё что! Профсоюзы - вот где кладезь народного майна.
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Невже наші депутати такі бідні та перетружені, все за народ страждають,що навіть в санаторій відомчий немає за що поїхати?Так треба вдвічи,та ні,втричи добавити їм зарплатню! "Утром мажу бутерброд-сразу мысль:а как народ? И икра не лезет в горло,и компот не льется в рот.Ночью стану у окна,и стою всю ночь без сна"...(с).
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извините но они даже на отпуск не наработали - какие нах пансирнаты
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Яка чудова новина. Весь рік за рахунок бюджету за великі кошти утримується персонал санаторіїв, а їм западло відпочивати дома. Їм подавай закордонні курорти. Пропоную оздоровлювати депутатів примусово на Батьківщині і зсвіт подавати в ВР на першу сесію.
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Некогда им отдыхать, работают не покладая рук, ведь в стране же война, людям тяжело - вот депутаты и работают даже летом вместо отпуска ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины4 нардепа отдохнули в санаториях Рады с начала года, - КИУ
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