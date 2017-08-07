 4 нардепа отдохнули в санаториях Рады с начала года, - КИУ

На протяжении 2017 года в санаториях Верховной Рады отдохнули всего лишь четыре народных депутата. Об этом говорится в ответе Аппарата Рады на информационный запрос Комитета избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комментарии.
Так, по данным документа, в санаториях вместе со своими семьями отдохнули четыре нардепа восьмого созыва и шестеро депутатов предыдущих созывов.
Также в Аппарате ВР отметили, что в управлении парламента находятся два государственных предприятия: "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в городе Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.
В свою очередь, глава Комитета избирателей Алексей Кошель выразил мнение о том, что "государственные санатории Верховной Рады являются рудиментом прошлого, с которым давно пора попрощаться".
"Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений нецелесообразно. Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", - предложил он.
Как известно, сейчас нардепы не имеют льгот на путевки для санаторно-курортного лечения. Соответствующее положение исключили из закона "О статусе народного депутата Украины" в 2014 году.
Так, например, стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" - около 680 грн. в сутки.
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