 99 человек утонули в Украине за минувшую неделю, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
"Жара, которая на прошлой неделе царила почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, но и существенно повлияла на статистику погибших на воде. Опять фиксируем впечатляющий показатель: 99 граждан погибли на водных объектах страны в период с 31 июля по 6 августа. В общем, с начала года на водоемах страны уже погибли 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасены 484 человека, в том числе 106 детей", - рассказали в ведомстве.
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не пишите, если не в курсе темы. 55 грн вполне вменяемая цена.
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И не надо мне расказывать про алкоголь. Везде пьют, но тонут в Украине.
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