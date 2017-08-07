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 99 человек утонули в Украине за минувшую неделю, - ГСЧС

славянск озеро

С начала года на водоемах страны погибло 685 человек, из которых 70 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"Жара, которая на прошлой неделе царила почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, но и существенно повлияла на статистику погибших на воде. Опять фиксируем впечатляющий показатель: 99 граждан погибли на водных объектах страны в период с 31 июля по 6 августа. В общем, с начала года на водоемах страны уже погибли 685 человек, из которых 70 детей. При этом спасены 484 человека, в том числе 106 детей", - рассказали в ведомстве.

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хера себе статистика, утонули, дтп, пожары, да война по сравнению с этим детский лепет(
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Походу, если не хочешь утонуть или сгореть или не хочешь чтоб тебя переехал пьяный водятел - отправяйся в зону АТО - там значительно безопаснее
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Если нещастный случай, там ноги руки свело или там еще что то людей жалко, а если пьянюче быдло выЁживалось то туда им и дорогоа...
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Увы. Как не хреново жили в СССР. Один из + - наличие бассейнов в областных центрах. Детей на уроках физ-ры туда водили, учили плавать. Сейчас или бассейнов уже нет, или простые люди не могут его позволить. Сам заметил - раньше на речке на мели бултыхались только дети и родители, много заплывали туда где поглубже. Сейчас - все на мели, в грязи, водорослях. На глубине - единицы.
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в Харькове не только не закрылись старые бассейны, еще и новых несколько построили, в том числе и детских. у дочки в обычном государственном садике детский бассейн, в котором учат плавать. сейчас хожу в бассейн на Немышлянской, 55 грн за час или 480 грн за 12 посещений.
не пишите, если не в курсе темы. 55 грн вполне вменяемая цена.
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Я по своему Херсону сужу. А вам завидую по доброму.
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В Херсоне есть неплохой современный бассейн в Фабрике, может ты не из Херсона?
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А ты знаешь, где эта Фабрика находиться? Была б у меня машина, или жил бы в том районе - ходил бы. А так - 1 час в одну сторону общ. транспортом - не вариант. У меня в центре был хороший бассейн 250 метров. Увы, в период 90 - х из-за отсутствия денег его упустили. У на Фабрике даже не полу профессиональный. Макс. глубина - 1.5 метра. Плавать можно, нырять, вряд ли. Так что если сами не в теме, не учите меня жить.
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Велосипед купи и не ной, кстати очень полезно, я раньше не пользовался велосипедом, но когда попал в аварию и лишился автомобиля на 2 месяца, попробовал все виды транспорта начиная от троллейбуса, трамвая, маршрутки, автобуса, такси и велосипеда, свой выбор остановил на велосипеде. Теперь легко могу проехать 30 км на велосипеде и не устать. У вас позиция ватника, ничего сам делать не буду, а подожду господина, который за меня решит проблемы.Относительно бассейнов в Херсоне, то их как минимум 3.
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В зоне АТО гораздо безопасней, что происходит с людьми, почему абсолютно не ценят свою жизнь?
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Они больше любят в окна прыгать, в голову стрелять себе и в машинах разбиваться.
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14 человек в день? Это жесть..Не очень верится...
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В Одессе прогулочная лошадь упала в обморок.Жара капздец...
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За такое надо хозяина этой лошади ногами забить до обморочного состояния !
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раньше в сссре дохлом говорили : купил "Яву" копай яму,пацанов совсем сосунков гибло ужас сколько в год....
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По пьяным взрослым никаких слёз лить не буду, сами виновата, а вот проблему с детьми (безответственностью их родителей опекунов) нужно решать, а для этого должны быть бассейны и оборудованные места для купания со службой спасения (которая действительно каждую минуту на чеку готова и ОБУЧЕНА оказать незамедлительную помощь), а не ту которая "сама в пьяном угаре" (отдыхает и "расслабляется" на рабочем месте).
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сегодня 7 августа 1932 года в дохлом сссре дохлом был принят Закон о "пяти колосках",согласно которому,от голода умерло более 10 млн.человек
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нам тут рассказывают, что нужно скорость 50 ограничеие поставить.... типа много погибших.... так давайте и купание запретим - от него больше гибнет, чем на дорогах
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Здається ДТП на другому місці , після сердцево-судинних захворювань!!!)))
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уже запретили болеть - ибо с таким здравоохрЕнением сразу на кладбище
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це хєрня, люди. В Україні від'ємний приріст. Масова еміграція молодого населення, війна, ще й тут на рівному місці. Молодь зараз дохла стала із-за комп'терів та інтернетів
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запретить интернет и комп? с какого ты совка пишешь?
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от молодець, персонально для тебе так, треба заборонити. Бо спершу вивчи абетку, навчись читати, а потім знайди в моєму пості слово "заборонити"
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прокоментую,καλοκαγαθία - поняття давньогрецької естетики, що виражає ідеальне єднання фізичної краси та духовної досконалості - як ідеал виховання людини. Я не проти інтернету, але фізично молодь теж виховувати треба
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Журналистам пора бить тревогу- это очень большие цифры. Пока наши депутаты в очередной раз отдыхают в безопасной Европе, в Украине гибнут люди. Законодательство ге совершенствуется, наказаний нет за головотяпство.
И не надо мне расказывать про алкоголь. Везде пьют, но тонут в Украине.
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Интересно, какой процент утонувших взрослых были трезвыми?
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Ну у нас 18.18 умнож на 5 и почти все пляшет.Против статистики не попрешь,к сожалению.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия99 человек утонули в Украине за минувшую неделю, - ГСЧС
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